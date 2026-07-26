DIRECT. Tour de France 2026 : une étape 21 de folie remportée par Van der Poel, un Pogacar record décroche un 5e sacre, le classement

TOUR DE FRANCE. Cette 113e édition de la Grande Boucle a pris fin ce dimanche avec une étape du jour très mouvementée dans les rues de Paris. Mathieu Van der Poel a tenu face à Tadej Pogacar pour signer une victoire de prestige.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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21:03 - Le paradoxe français sur ce Tour de France 2026 Avec trois Français dans le top 10 du classement général de ce Tour de France 2026, on pourrait se dire que cette édition est réussie pour le cyclisme français. Mais si on prend le verre à moitié vide, il faut rappeler qu'aucun Tricolore n'a réussi à décrocher de victoire d'étape durant trois semaines de course. Une première depuis 1999.

20:41 - Les vainqueurs des maillots distinctifs En plus de la victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France 2026, trois autres coureurs repartent avec une victoire sur les classements annexes. Mads Pedersen remporte le classement par points, Richard Carapaz est le meilleur grimpeur alors qu'Isaac Del Toro est le maillot blanc de meilleur jeune de cette 113e édition de la Grande Boucle. #TDF2026 | Les quatre maillots distinctifs du Tour de France 2026 :



Tadej POGACAR

Richard CARAPAZ

Mads PEDERSEN

Isaac DEL TORO



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20:21 - Tadej Pogacar remporte le Tour de France 2026 ! Après cette étape 21 du Tour de France 2026, Tadej Pogacar remporte un cinquième sacre et égale le record de quatre autres coureurs. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Hindurain et Bernard Hinault ont déjà réalisé cet exploit dans l'histoire du cyclisme. À noter que Paul Seixas décroche une magnifique quatrième place pour sa première participation. Le classement général du Tour de France 2026 Tadej Pogacar (SVN, UAE Emirates-XRG) en 73h56'26" Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-Bora-Hansgrohe) +06'26" Isaac Del Toro (MEX, UAE Emirates-XRG) +09'42" Paul Seixas (FRA, Decathlon CMA CGM) +11'56" Lenny Martinez (FRA, Bahrain Victorious) +13'02" Mattias Skjelmose (DAN, Lidl-Trek) +14'59" Juan Ayuso (ESP, Lidl-Trek) +17'48" Richard Carapaz (ECU, EF Education-EasyPost) +20'00" Tom Pidcock (GBR, Pinarello-Q36.5) +29'28" Jordan Jegat (FRA, TotalEnergies) +33'21”

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 20 Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (171 km)

20:14 - L'invraisemblable victoire de Van der Poel en vidéo Découvrez comment Mathieu Van der Poel a résisté aux retours de tous les sprinteurs pour remporter l'étape 21 du Tour de France 2026. #TDF2026 | Au bout de l'effort, Mathieu van der Poel remporte une étape de légende en résistant au retour du peloton sur les Champs-Élysées !



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20:02 - Le classement de l'étape 21 du Tour de France 2026 Mathieu van der Poel Jasper Philipsen Mads Pedersen Max Kanter Olav Kooij Matej Mohoric Rick Pluimers Anthony Turgis Milan Fretin Clément Russo

19:54 - VAN DER POEL S'IMPOSE !!! QUELLE PERFORMANCE ! Mathieu Van der Poel a tenu jusqu'au bout du bout malgré un énorme retour des sprinteurs ! EXCEPTIONNEL FINAL DANS CE TOUR DE FRANCE 2026.

19:52 - La flamme rouge de l'étape 21 du Tour de France 2026 ! (1km) Le groupe maillot vert est tout proche ! Pogacar et Van der Poel tentent de résister jusqu'au bout !

19:50 - C'est bien parti pour le duo de tête (3km) Ce sont les derniers kilomètres de ce Tour de France 2026 et le groupe maillot vert accuse toujours un retard de plus de dix secondes. Pogacar et Van der Poel parviennent à les maintenir à distance.

19:47 - Le groupe Jorgenson perd du temps (6km) Pogacar et Van der Poel roulent très fort à l'avant de cette étape 21 du Tour de France 2026 et font mal à leur poursuivants. Ces derniers perdent du temps.

19:45 - Les écarts dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (8km) Van der Poel et Pogacar sont toujours en tête. Un groupe de poursuivants est intercalé avec 7" de retard juste devant le groupe maillot vert pointé à 15".

19:44 - Van der Poel encore en tête au sommet (10km) Pour la deuxième fois de cette étape 21 du Tour de France 2026, Mathieu Van der Poel a devancé Tadej Pogacar au sommet et prend un nouveau point au classement de la montagne.

19:43 - LE NOUVEAU DUEL ! (10,5km) Le maillot jaune attaque en premier dans l'ascension mais Van der Poel contre et tente de lâcher le Slovène. Le combat entre ces deux hommes est complètement fou.

19:41 - La folie totale à Montmartre ! Suivez les derniers kilomètres de la Grande Boucle Et c'est parti ! Pour la dernière fois de l'étape 21 du Tour de France 2026, les coureurs entament l'ascension de la Côte de la Butte Montmartre. Pogacar est bien moins placé maintenant.

19:38 - L'ultime ascension du Tour de France 2026 ! (14km) L'arrivée de ce Tour de France 2026 est imminente et les coureurs vont se présenter au pied de la Côte de la Butte Montmartre pour la dernière fois. La victoire d'étape pourrait se jouer maintenant.

19:36 - Les ultimes kilomètres du Tour de France 2026 (16km) Sous l'impulsion d'Adam Yates, le peloton maillot jaune passe, une nouvelle fois, la ligne d'arrivée et entame le dernier tour de cette étape 21.

19:31 - Le retour du peloton avant la dernière ascension du Tour de France 2026 (19km) Pedersen, Van der Poel, Pogacar et Evenepoel sont repris par le peloton avant l'ultime ascension de la Côté de la Butte Montmartre.

19:29 - Un petit point pour Van der Poel (22km) Le Néerlandais a terminé la deuxième ascension de la Butte Montmartre en tête et engrange un point de plus au classement de la montagne dans ce Tour de France 2026. C'est Mads Pedersen qui était passé en tête au sommet de la première ascension.

19:26 - Quel effort de Pedersen ! (23,5km) Le maillot vert est revenu sur le trio de tête après un fabuleux effort après l'ascension de Montmartre. L'échappée de prestige a une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton.

19:25 - Evenepoel de retour ! (25km) C'est un groupe de stars qui se présentent désormais à l'avant de cette étape 21 du Tour de France 2026 ! Evenepoel rejoint le duo Pogacar - Van der Poel.

19:23 - Seul Van der Poel résiste ! (26,4km) Pogacar a fait très mal à tout le monde sauf à Van der Poel qui a été le seul à pouvoir tenir la cadence imprimée par le maillot jaune du Tour de France 2026.

19:23 - L'accélération de Pogacar (26,8km) Le maillot jaune du Tour de France 2026 se place à l'avant. Il est face à Remco Evenepoel qui a pris la roue du Slovène.

19:22 - Début de la deuxième ascension de Montmartre (27km) Les coureurs se retrouvent, à nouveau, dans la deuxième ascension du Col de la Butte Montmartre. L'équipe UAE à l'avant avec Pogacar en embuscade.

19:20 - La deuxième ascension de l'étape 21 du Tour de France 2026 approche (29km) Tratnik et Bernal emmènent un peloton réduit vers la deuxième ascension de la Butte Montmartre. Le rythme est toujours très soutenu.

19:18 - Un gros groupe se relève ! (31km) Et finalement, avec les temps gelés, le groupe d'Isaac Del Toro décide de se relever à la surprise générale. Godon, Martinez ou encore Pidcock ne reviendront donc vraisemblablement pas dans cette étape 21 du Tour de France 2026.