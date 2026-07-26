DIRECT. Tour de France 2026 : une étape 21 de folie remportée par Van der Poel, un Pogacar record décroche un 5e sacre, le classement
TOUR DE FRANCE. Cette 113e édition de la Grande Boucle a pris fin ce dimanche avec une étape du jour très mouvementée dans les rues de Paris. Mathieu Van der Poel a tenu face à Tadej Pogacar pour signer une victoire de prestige.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine ce dimanche 26 juillet à Paris.
- Tadej Pogacar s'est adjugé un cinquième sacre sur le Tour de France. devant Remco Evenepoel et Isaac Del Toro qui repartira avec le maillot blanc de meilleur jeune.
- L'ultime étape, entièrement organisée à Paris, a vu un énorme duel entre Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel et le Néerlandais a résisté face au quintuple vainqueur du Tour de France.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
21:03 - Le paradoxe français sur ce Tour de France 2026
Avec trois Français dans le top 10 du classement général de ce Tour de France 2026, on pourrait se dire que cette édition est réussie pour le cyclisme français. Mais si on prend le verre à moitié vide, il faut rappeler qu'aucun Tricolore n'a réussi à décrocher de victoire d'étape durant trois semaines de course. Une première depuis 1999.
20:41 - Les vainqueurs des maillots distinctifs
En plus de la victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France 2026, trois autres coureurs repartent avec une victoire sur les classements annexes. Mads Pedersen remporte le classement par points, Richard Carapaz est le meilleur grimpeur alors qu'Isaac Del Toro est le maillot blanc de meilleur jeune de cette 113e édition de la Grande Boucle.
#TDF2026 | Les quatre maillots distinctifs du Tour de France 2026 :— francetvsport (@francetvsport) July 26, 2026
Tadej POGACAR
Richard CARAPAZ
Mads PEDERSEN
Isaac DEL TORO
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20:21 - Tadej Pogacar remporte le Tour de France 2026 !
Après cette étape 21 du Tour de France 2026, Tadej Pogacar remporte un cinquième sacre et égale le record de quatre autres coureurs. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Hindurain et Bernard Hinault ont déjà réalisé cet exploit dans l'histoire du cyclisme. À noter que Paul Seixas décroche une magnifique quatrième place pour sa première participation.
Le classement général du Tour de France 2026
- Tadej Pogacar (SVN, UAE Emirates-XRG) en 73h56'26"
- Remco Evenepoel (BEL, Red Bull-Bora-Hansgrohe) +06'26"
- Isaac Del Toro (MEX, UAE Emirates-XRG) +09'42"
- Paul Seixas (FRA, Decathlon CMA CGM) +11'56"
- Lenny Martinez (FRA, Bahrain Victorious) +13'02"
- Mattias Skjelmose (DAN, Lidl-Trek) +14'59"
- Juan Ayuso (ESP, Lidl-Trek) +17'48"
- Richard Carapaz (ECU, EF Education-EasyPost) +20'00"
- Tom Pidcock (GBR, Pinarello-Q36.5) +29'28"
- Jordan Jegat (FRA, TotalEnergies) +33'21”
20:14 - L'invraisemblable victoire de Van der Poel en vidéo
Découvrez comment Mathieu Van der Poel a résisté aux retours de tous les sprinteurs pour remporter l'étape 21 du Tour de France 2026.
#TDF2026 | Au bout de l'effort, Mathieu van der Poel remporte une étape de légende en résistant au retour du peloton sur les Champs-Élysées !— francetvsport (@francetvsport) July 26, 2026
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20:02 - Le classement de l'étape 21 du Tour de France 2026
- Mathieu van der Poel
- Jasper Philipsen
- Mads Pedersen
- Max Kanter
- Olav Kooij
- Matej Mohoric
- Rick Pluimers
- Anthony Turgis
- Milan Fretin
- Clément Russo
19:54 - VAN DER POEL S'IMPOSE !!!
QUELLE PERFORMANCE ! Mathieu Van der Poel a tenu jusqu'au bout du bout malgré un énorme retour des sprinteurs ! EXCEPTIONNEL FINAL DANS CE TOUR DE FRANCE 2026.
19:52 - La flamme rouge de l'étape 21 du Tour de France 2026 ! (1km)
Le groupe maillot vert est tout proche ! Pogacar et Van der Poel tentent de résister jusqu'au bout !
19:50 - C'est bien parti pour le duo de tête (3km)
Ce sont les derniers kilomètres de ce Tour de France 2026 et le groupe maillot vert accuse toujours un retard de plus de dix secondes. Pogacar et Van der Poel parviennent à les maintenir à distance.
19:47 - Le groupe Jorgenson perd du temps (6km)
Pogacar et Van der Poel roulent très fort à l'avant de cette étape 21 du Tour de France 2026 et font mal à leur poursuivants. Ces derniers perdent du temps.
19:45 - Les écarts dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (8km)
Van der Poel et Pogacar sont toujours en tête. Un groupe de poursuivants est intercalé avec 7" de retard juste devant le groupe maillot vert pointé à 15".
19:44 - Van der Poel encore en tête au sommet (10km)
Pour la deuxième fois de cette étape 21 du Tour de France 2026, Mathieu Van der Poel a devancé Tadej Pogacar au sommet et prend un nouveau point au classement de la montagne.
19:43 - LE NOUVEAU DUEL ! (10,5km)
Le maillot jaune attaque en premier dans l'ascension mais Van der Poel contre et tente de lâcher le Slovène. Le combat entre ces deux hommes est complètement fou.
19:41 - La folie totale à Montmartre ! Suivez les derniers kilomètres de la Grande Boucle
Et c'est parti ! Pour la dernière fois de l'étape 21 du Tour de France 2026, les coureurs entament l'ascension de la Côte de la Butte Montmartre. Pogacar est bien moins placé maintenant.
19:38 - L'ultime ascension du Tour de France 2026 ! (14km)
L'arrivée de ce Tour de France 2026 est imminente et les coureurs vont se présenter au pied de la Côte de la Butte Montmartre pour la dernière fois. La victoire d'étape pourrait se jouer maintenant.
19:36 - Les ultimes kilomètres du Tour de France 2026 (16km)
Sous l'impulsion d'Adam Yates, le peloton maillot jaune passe, une nouvelle fois, la ligne d'arrivée et entame le dernier tour de cette étape 21.
19:31 - Le retour du peloton avant la dernière ascension du Tour de France 2026 (19km)
Pedersen, Van der Poel, Pogacar et Evenepoel sont repris par le peloton avant l'ultime ascension de la Côté de la Butte Montmartre.
19:29 - Un petit point pour Van der Poel (22km)
Le Néerlandais a terminé la deuxième ascension de la Butte Montmartre en tête et engrange un point de plus au classement de la montagne dans ce Tour de France 2026. C'est Mads Pedersen qui était passé en tête au sommet de la première ascension.
19:26 - Quel effort de Pedersen ! (23,5km)
Le maillot vert est revenu sur le trio de tête après un fabuleux effort après l'ascension de Montmartre. L'échappée de prestige a une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton.
19:25 - Evenepoel de retour ! (25km)
C'est un groupe de stars qui se présentent désormais à l'avant de cette étape 21 du Tour de France 2026 ! Evenepoel rejoint le duo Pogacar - Van der Poel.
19:23 - Seul Van der Poel résiste ! (26,4km)
Pogacar a fait très mal à tout le monde sauf à Van der Poel qui a été le seul à pouvoir tenir la cadence imprimée par le maillot jaune du Tour de France 2026.
19:23 - L'accélération de Pogacar (26,8km)
Le maillot jaune du Tour de France 2026 se place à l'avant. Il est face à Remco Evenepoel qui a pris la roue du Slovène.
19:22 - Début de la deuxième ascension de Montmartre (27km)
Les coureurs se retrouvent, à nouveau, dans la deuxième ascension du Col de la Butte Montmartre. L'équipe UAE à l'avant avec Pogacar en embuscade.
19:20 - La deuxième ascension de l'étape 21 du Tour de France 2026 approche (29km)
Tratnik et Bernal emmènent un peloton réduit vers la deuxième ascension de la Butte Montmartre. Le rythme est toujours très soutenu.
19:18 - Un gros groupe se relève ! (31km)
Et finalement, avec les temps gelés, le groupe d'Isaac Del Toro décide de se relever à la surprise générale. Godon, Martinez ou encore Pidcock ne reviendront donc vraisemblablement pas dans cette étape 21 du Tour de France 2026.
19:16 - De gros noms hors du peloton (32km)
Heureusement pour eux, les temps sont gelés dans cette fin d'étape du Tour de France 2026. Lenny Martinez, Tom Pidcock ou encore Isaac Del Toro ont été distancés. Ils vont s'efforcer de revenir avant le début de la deuxième ascension de Montmartre.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)