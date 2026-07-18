DIRECT. Tour de France 2026 : Pogacar encore impérial sur la 14e étape, un grand Seixas, le classement

TOUR DE FRANCE. Tadej Pogacar a encore réalisé un nouveau coup de force en reprenant du temps sur ses principaux adversaires, tandis que Paul Seixas a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les principaux favoris du Tour de France.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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19:00 - L'étape de demain La 15e étape, celle du dimanche 19 juillet se fera encore en montagne. Le départ s'effectuera dans le Jura avec une arrivée prévue au bout de 183km dans le plateau de Solaison à Brison. Les coureurs vont terminer par un col hors catégorie de quoi vivre, une fois encore une étape animée. Juste avant, il y aura deux cols de 3e catégorie et un de 1e catégorie. Après cette course, il y aura sur le Tour de France, une journée de repos !

18:50 - Le résumé de la 14e étape Partis sous la pluie, personne ne s’est échappé du peloton jusqu’au sprint intermédiaire de Wattwiller. Les sprinteurs voulaient s’affronter et il faut dire qu’ils n’ont plus beaucoup d’occasions sur cette fin de Tour de France. Et à ce jeu-là, c’est Jasper Philipsen qui l’emporte. Le Belge revient à moins de 40 points sur le Danois. Peu de temps après, sur la première difficulté, le Grand Ballon, une échappée s’est formée avec 24 coureurs. Durant l’ascension, deux groupes se sont détachés de ce même petit peloton avec Richard Carapaz (EF Education - Easypost) - Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) Ben Healy (EF Education - Easypost), Tobias Halland Johannessen (UCI ProTeam Uno-X Mobility), Anders Halland Johannesse (UCI ProTeam Uno-X Mobility). Thymen Arensman (Netcompany INEOS), Einer Augusto Rubio (Movistar Team) ont poursuivi ce groupe de tête. Finalement seul Rubio a su rejoindre les hommes à l’avant qui ont tenu jusque dans l’ascension finale du Markstein. Avant d’être rejoint par les cadors de la Grand Boucle, le Français Valentin Paret-Peintre a réussi un joli tour en s’appropriant 25 points pour le maillot à pois, le propulsant dans le top 3 de ce classement. Carapaz a eu un espoir en partant seul dans la dernière ascension. Mais c’est bel et bien Pogacar qui conserve cette distinction. Le maillot jaune a encore assouvi sa domination dans les Vosges en distançant ses concurrents. Aucun n’a su rester dans sa roue même si Vingegaard s’est accroché. Le Danois a cependant vu Seixas et Del Toro revenir sur lui. Le Slovène termine la course avec plus de 30 secondes d'avance et survole encore un peu plus cette compétition. Vingegaard arrive 4e derrière le Mexicain et le Français Seixas, 3e. Le tricolore, avec sa performance, s'adjuge lui le maillot blanc !

18:40 - Seixas en blanc ! Malgré son jeune âge, Paul Seixas a montré qu'on pouvait compter sur lui dans les grandes courses. En tenant tête à Vingegaard, en lâchant ses concurrents, le Français a fait preuve de caractère. Il mérite amplement son maillot blanc qu'il endosse dès ce soir ! Il a maintenant 3 secondes d'avance sur Ayuso et 31 sur Del Toro. La concurrence est très rude !

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images La carte et le profil en détail des 21 étapes du Tour de France 2026

18:30 - La très belle arrivée de Seixas Paul Seixas a éblouit les routes du Tour de France aujourd'hui. Le Français est fabuleux ! Il est 4e du général et sa 3e place sur cette 14e étape est amplement mérité ! #TDF2026 | Paul Seixas termine troisième de l'étape, juste derrière Isaac del Toro !



Le Français en profite pour s'emparer du maillot blanc.



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18:20 - Le classement du maillot à pois C'était une très belle étape pour l'échappée qui malheureusement s'est faite reprendre dans la dernière bosse. Valentin Paret-Peintre s'est arraché pour le dossard du meilleur grimpeur mais le tricolore n'est pas encore récompensé de ses efforts. En arrivant premier de l'étape 14 du Tour de France, le Slovène domine toujours ce classement. 1. Pogacar : 52 pts

2. Paret-Peintre : 43 pts

3. Carapaz : 38 pts

4. Vingegaard : 35 pts

5. Seixas : 24 pts

18:10 - L'arrivée du maillot jaune Pogacar termine en beauté cette nouvelle journée du Tour de France en levant de nouveau les bras à l'arrivée et en prenant du temps sur ses concurrents ! #TDF2026 | TADEJ POGACAR REMPORTE LA 14e ÉTAPE !



Le maillot jaune a attaqué à 1500 mètres du sommet du Col du Haag pour s'échapper et aller chercher, en patron, sa quatrième victoire sur ce Tour 2026.



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18:00 - Le classement de la 14e étape La 14e étape a été remporté par l'inévitable Tadej Pogacar qui regagne ici dans les Vosges, sur les routes du Tour de France. La vraie satisfaction, c'est la 3e place de Seixas qui continue d'impressionner ! 1. Pogacar

2. Del Toro (+ 38'')

3. Seixas (+ 38'')

(+ 38'') 4. Vingegaard (+ 44'')

5. Evenepoel (+48'')

17:55 - Le classement général Avec ces multiples attaques et ces affrontements dans la dernière ascension, il y a forcément eu des dégâts. Le classement général en est très logiquement impacté : 1. Pogacar

2. Vingegaard (+04' 30'')

3. Evenepoel (+05' 04'')

4. Seixas (+ 05' 19'')

5. Ayuso (+05' 22'')



17:50 - L'attaque décisive de Pogacar Le Slovène a attendu la fin du Col du Haag pour attaquer ses rivaux dans la dernière difficulté du jour de ce Tour de France. #TDF2026 | L'attaque de Tadej Pogacar !



Personne ne peut suivre le maillot jaune.



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17:45 - 25e succès sur le Tour pour Pogi ! C'est la 25e victoire d'étape du Slovène sur le Tour de France. Il se rapproche encore un peu plus du record détenu par Mark Cavendish à 35 succès !

17:40 - 4e victoire de Pogacar dans ce Tour Tadej Pogacar vient de s'imposer au Marksteinau. C'est sa 4e victoire dans ce Tour de France 2026 !

17:38 - Doublé UAE ! Del Toro s'adjuge la deuxième place, alors que Paul Seixas a pris 4 secondes de bonifications avec sa 3e position. Jonas Vingegaard est 4e de cette 14e étape du Tour de France. Evenepoel semble conserver sa 3e place au général.

17:35 - Encore une démonstration, le classement Tadej Pogacar ne laisse rien à personne dans ce Tour de France. Le Slovène a encore une fois écrasé la concurrence !

17:34 - Un 3e groupe avec Evenepoel Evenepoel accompagné d'Ayuso notamment, est à 50" de retard sur Pogacar ! Le Slovène s'approche de l'arrivée de la 14e étape du Tour de France !

17:32 - 31" de retard pour Vingegaard Pogacar file vers un nouveau succès dans ce Tour de France. Il compte presque 30" d'écart sur le groupe du maillot à pois dans lequel il y a Paul Seixas !

17:29 - Pogacar en tête au sommet du Haag ! Tadej Pogacar passe en tête et conserve le maillot du meilleur grimpeur dans ce Tour de France 2024 ! Seixas est revenu sur Vingegaard et Del Toro pas loin de revenir !

17:27 - Seixas aussi se détache ! Paul Seixas saisit une opportunité et tente de revenir dans la roue de Vingegaard ! Énorme, il est en train de revenir sur le Danois à seulement 19 ans !

17:26 - Vingegaard s'accroche et distance les autres ! Jonas Vingegaard tente de revenir sur Pogacar et veut rester dans la course du maillot jaune dans le Tour de France !

17:26 - Pogacar seul à 1km du sommet ! Le Slovène essaie de creuser l'écart pour le classement général du Tour de France !

17:25 - Attaque de Pogacar ! Le maillot jaune Tadej Pogacar a attendu les derniers forts pourcentages ! Il distance tout le monde ! Del Toro craque ! Vingegaard insiste et essaie de revenir !

17:23 - Le groupe maillot jaune avale l'échappée Terminé pour l'échappée qui se fait aspirer par les favoris de ce Tour de France. La victoire est semble-t-elle promise à un cador de cette grande boucle. Evenepoel pointé à 20" du groupe Pogacar.

17:21 - Johannessen reprend Carapaz Tobias Halland Johannessen a rattrapé Carapaz ! Il n'est plus seul devant dans cette 14e étape du Tour de France !

17:20 - 20" pour Carapaz Carapaz n'a plus qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe maillot jaune de ce Tour de France !

17:18 - Evenepoel craque Remco Evenepoel se laisse distancer par le groupe maillot jaune. Sa 3e place est menacée dans ce Tour de France !