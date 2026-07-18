DIRECT. Tour de France 2026 : Pogacar encore impérial sur la 14e étape, un grand Seixas, le classement
TOUR DE FRANCE. Tadej Pogacar a encore réalisé un nouveau coup de force en reprenant du temps sur ses principaux adversaires, tandis que Paul Seixas a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les principaux favoris du Tour de France.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
19:00 - L'étape de demain
La 15e étape, celle du dimanche 19 juillet se fera encore en montagne. Le départ s'effectuera dans le Jura avec une arrivée prévue au bout de 183km dans le plateau de Solaison à Brison. Les coureurs vont terminer par un col hors catégorie de quoi vivre, une fois encore une étape animée. Juste avant, il y aura deux cols de 3e catégorie et un de 1e catégorie. Après cette course, il y aura sur le Tour de France, une journée de repos !
18:50 - Le résumé de la 14e étape
Partis sous la pluie, personne ne s’est échappé du peloton jusqu’au sprint intermédiaire de Wattwiller. Les sprinteurs voulaient s’affronter et il faut dire qu’ils n’ont plus beaucoup d’occasions sur cette fin de Tour de France. Et à ce jeu-là, c’est Jasper Philipsen qui l’emporte. Le Belge revient à moins de 40 points sur le Danois. Peu de temps après, sur la première difficulté, le Grand Ballon, une échappée s’est formée avec 24 coureurs. Durant l’ascension, deux groupes se sont détachés de ce même petit peloton avec Richard Carapaz (EF Education - Easypost) - Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) Ben Healy (EF Education - Easypost), Tobias Halland Johannessen (UCI ProTeam Uno-X Mobility), Anders Halland Johannesse (UCI ProTeam Uno-X Mobility). Thymen Arensman (Netcompany INEOS), Einer Augusto Rubio (Movistar Team) ont poursuivi ce groupe de tête. Finalement seul Rubio a su rejoindre les hommes à l’avant qui ont tenu jusque dans l’ascension finale du Markstein. Avant d’être rejoint par les cadors de la Grand Boucle, le Français Valentin Paret-Peintre a réussi un joli tour en s’appropriant 25 points pour le maillot à pois, le propulsant dans le top 3 de ce classement. Carapaz a eu un espoir en partant seul dans la dernière ascension. Mais c’est bel et bien Pogacar qui conserve cette distinction. Le maillot jaune a encore assouvi sa domination dans les Vosges en distançant ses concurrents. Aucun n’a su rester dans sa roue même si Vingegaard s’est accroché. Le Danois a cependant vu Seixas et Del Toro revenir sur lui. Le Slovène termine la course avec plus de 30 secondes d'avance et survole encore un peu plus cette compétition. Vingegaard arrive 4e derrière le Mexicain et le Français Seixas, 3e. Le tricolore, avec sa performance, s'adjuge lui le maillot blanc !
18:40 - Seixas en blanc !
Malgré son jeune âge, Paul Seixas a montré qu'on pouvait compter sur lui dans les grandes courses. En tenant tête à Vingegaard, en lâchant ses concurrents, le Français a fait preuve de caractère. Il mérite amplement son maillot blanc qu'il endosse dès ce soir ! Il a maintenant 3 secondes d'avance sur Ayuso et 31 sur Del Toro. La concurrence est très rude !
18:30 - La très belle arrivée de Seixas
Paul Seixas a éblouit les routes du Tour de France aujourd'hui. Le Français est fabuleux ! Il est 4e du général et sa 3e place sur cette 14e étape est amplement mérité !
#TDF2026 | Paul Seixas termine troisième de l'étape, juste derrière Isaac del Toro !— francetvsport (@francetvsport) July 18, 2026
Le Français en profite pour s'emparer du maillot blanc.
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18:20 - Le classement du maillot à pois
C'était une très belle étape pour l'échappée qui malheureusement s'est faite reprendre dans la dernière bosse. Valentin Paret-Peintre s'est arraché pour le dossard du meilleur grimpeur mais le tricolore n'est pas encore récompensé de ses efforts. En arrivant premier de l'étape 14 du Tour de France, le Slovène domine toujours ce classement.
- 1. Pogacar : 52 pts
- 2. Paret-Peintre : 43 pts
- 3. Carapaz : 38 pts
- 4. Vingegaard : 35 pts
- 5. Seixas : 24 pts
18:10 - L'arrivée du maillot jaune
Pogacar termine en beauté cette nouvelle journée du Tour de France en levant de nouveau les bras à l'arrivée et en prenant du temps sur ses concurrents !
#TDF2026 | TADEJ POGACAR REMPORTE LA 14e ÉTAPE !— francetvsport (@francetvsport) July 18, 2026
Le maillot jaune a attaqué à 1500 mètres du sommet du Col du Haag pour s'échapper et aller chercher, en patron, sa quatrième victoire sur ce Tour 2026.
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18:00 - Le classement de la 14e étape
La 14e étape a été remporté par l'inévitable Tadej Pogacar qui regagne ici dans les Vosges, sur les routes du Tour de France. La vraie satisfaction, c'est la 3e place de Seixas qui continue d'impressionner !
- 1. Pogacar
- 2. Del Toro (+ 38'')
- 3. Seixas (+ 38'')
- 4. Vingegaard (+ 44'')
- 5. Evenepoel (+48'')
17:55 - Le classement général
Avec ces multiples attaques et ces affrontements dans la dernière ascension, il y a forcément eu des dégâts. Le classement général en est très logiquement impacté :
- 1. Pogacar
- 2. Vingegaard (+04' 30'')
- 3. Evenepoel (+05' 04'')
- 4. Seixas (+ 05' 19'')
- 5. Ayuso (+05' 22'')
17:50 - L'attaque décisive de Pogacar
Le Slovène a attendu la fin du Col du Haag pour attaquer ses rivaux dans la dernière difficulté du jour de ce Tour de France.
#TDF2026 | L'attaque de Tadej Pogacar !— francetvsport (@francetvsport) July 18, 2026
Personne ne peut suivre le maillot jaune.
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17:45 - 25e succès sur le Tour pour Pogi !
C'est la 25e victoire d'étape du Slovène sur le Tour de France. Il se rapproche encore un peu plus du record détenu par Mark Cavendish à 35 succès !
17:40 - 4e victoire de Pogacar dans ce Tour
Tadej Pogacar vient de s'imposer au Marksteinau. C'est sa 4e victoire dans ce Tour de France 2026 !
17:38 - Doublé UAE !
Del Toro s'adjuge la deuxième place, alors que Paul Seixas a pris 4 secondes de bonifications avec sa 3e position. Jonas Vingegaard est 4e de cette 14e étape du Tour de France. Evenepoel semble conserver sa 3e place au général.
17:35 - Encore une démonstration, le classement
Tadej Pogacar ne laisse rien à personne dans ce Tour de France. Le Slovène a encore une fois écrasé la concurrence !
17:34 - Un 3e groupe avec Evenepoel
Evenepoel accompagné d'Ayuso notamment, est à 50" de retard sur Pogacar ! Le Slovène s'approche de l'arrivée de la 14e étape du Tour de France !
17:32 - 31" de retard pour Vingegaard
Pogacar file vers un nouveau succès dans ce Tour de France. Il compte presque 30" d'écart sur le groupe du maillot à pois dans lequel il y a Paul Seixas !
17:29 - Pogacar en tête au sommet du Haag !
Tadej Pogacar passe en tête et conserve le maillot du meilleur grimpeur dans ce Tour de France 2024 ! Seixas est revenu sur Vingegaard et Del Toro pas loin de revenir !
17:27 - Seixas aussi se détache !
Paul Seixas saisit une opportunité et tente de revenir dans la roue de Vingegaard ! Énorme, il est en train de revenir sur le Danois à seulement 19 ans !
17:26 - Vingegaard s'accroche et distance les autres !
Jonas Vingegaard tente de revenir sur Pogacar et veut rester dans la course du maillot jaune dans le Tour de France !
17:26 - Pogacar seul à 1km du sommet !
Le Slovène essaie de creuser l'écart pour le classement général du Tour de France !
17:25 - Attaque de Pogacar !
Le maillot jaune Tadej Pogacar a attendu les derniers forts pourcentages ! Il distance tout le monde ! Del Toro craque ! Vingegaard insiste et essaie de revenir !
17:23 - Le groupe maillot jaune avale l'échappée
Terminé pour l'échappée qui se fait aspirer par les favoris de ce Tour de France. La victoire est semble-t-elle promise à un cador de cette grande boucle. Evenepoel pointé à 20" du groupe Pogacar.
17:21 - Johannessen reprend Carapaz
Tobias Halland Johannessen a rattrapé Carapaz ! Il n'est plus seul devant dans cette 14e étape du Tour de France !
17:20 - 20" pour Carapaz
Carapaz n'a plus qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe maillot jaune de ce Tour de France !
17:18 - Evenepoel craque
Remco Evenepoel se laisse distancer par le groupe maillot jaune. Sa 3e place est menacée dans ce Tour de France !
17:17 - Martinez lâché
Il s'était accroché dans cette étape du Tour de France et le Français a perdu les roues des favoris.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)