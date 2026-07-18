DIRECT. Tour de France 2026 : une grosse échappée anime la 14e étape ... Pogacar, Vingegaard et Seixas temporisent, le classement
TOUR DE FRANCE. Un grand groupe s'est formé dans cette 14e étape avec notamment le 4e du général Tom Pidcock mais les favoris ne paniquent pas et attendent la dernière difficulté du jour !
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
14:42 - Les premiers point de la montagne pour Paret-Peintre
Richard Carapaz (EF Education - Easypost) se fait surprendre par Valentin Paret-Peintre qui empoche les 10 points de la première difficulté du Grand Ballon et profite du très bon travail des équipiers de son adversaire ! Il dépasse ainsi Jonas Vingegaard au classement du meilleur grimpeur du Tour de France !
14:38 - EF Education - Easypost mène le groupe de tête
Les intentions de la formation EF Education - Easypost sont claires. Richard Carapaz veut les points de la montagne pour cette 14e étape du Tour de France et sa formation travaille pour lui.
14:36 - Costiou et Baudin dans le dur
Les Français Costiou et Baudin lâchent l'affaire avant le sommet de cette première difficulté du jour.
14:34 - Moins de 3km avant la fin de la bosse
L'échappée se rapproche du sommet du Grand Ballon ! C'est bientôt la fin de cette première difficulté de la 14e étape du Tour de France.
14:28 - Healy se relève
Ben Healy (EF Education - Easypost) et Pablo Castrillo (Movistar Team) ralentissent et se remettent dans le groupe de tête ! Richard Carapaz veut les points du maillot à pois dans ce Tour de France !
14:27 - Healy et Castrillo à l'avant !
Ben Healy (EF Education - Easypost) et Pablo Castrillo (Movistar Team) ont lâché le groupe de tête et se détachent légèrement dans cette 14e étape du Tour de France.
14:23 - Philipsen revient à 36 points de Pedersen
Le sprint intermédiaire de Wattwiller a permis à Jasper Philipsen de revenir à 36 points de Mads Pedersen. Le classement :
- 1. Pedersen : 397 pts
- 2. Philipsen : 336 pts
- 3. Girmay : 333 pts
- 4. Merlier : 307 pts
- 5. Kanter : 239 pts
14:20 - 35 points à prendre pour la montagne
Avec 3 difficultés de 1e catégorie et une de 2e catégorie, il y a 35 points à prendre dans cette 14e étape du Tour de France. Troisième Richard Carapaz a 19 points. le premier est Pogacar avec 42 points.
14:18 - Du beau monde devant
Il y a du monde dans cette échappée de la 14e étape du Tour de France avec des coureurs comme Bruno Armirail (Visma - Lease a Bike), Richard Carapaz (EF Education - Easypost), Tobias Halland Johannessen (UCI ProTeam Uno-X Mobility ), Thymen Arensman (Netcompany INEOS), Matteo Jorgenson (Visma - Lease a Bike), Tom Pidcock (Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team), Quinn Simmons (Lidl-Trek) , Alex Baudin (EF Education - Easypost), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM).
14:11 - Le 4e du général dans le groupe de devant
À 11 secondes de Remco Evenepoel et 4e du général de ce Tour de France, Tom Pidcock a décidé de s'échapper de nouveau. Il est dans ce groupe de tête avec un écart figé à 1 minute.
14:08 - Le peloton à 1'10" du groupe de tête
Il y a 24 coureurs à l'avant avec des profils capables de gagner cette 14e étape du Tour de France. Il y a d'excellents grimpeurs dont Bernal.
14:07 - L'UAE mène le peloton
C'est l'équipe UAE qui a pris les commandes du peloton. Ça roule tranquillement pour le moment. Jonas Vingegaard est dans la roue des équipiers de Pogacar.
14:05 - Un gros groupe se détache
De nombreux coéquipiers de leaders sont à l'avant de la course. Il y a aussi Egan Bernal dans ce qui semble former l'échappée de cette 14e étape du Tour de France.
14:03 - Les sprinteurs logiquement out
Les sprinteurs Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ou encore Biniam Girmay (NSN) font partie des coureurs lâchés.
14:02 - Bruno Armirail part à l'avant
La formation UAE laisse partir un gros groupe de coureurs dont des membres de la formation Visma - Lease a Bike comme Bruno Armirail.
14:00 - Les premiers coureurs distancés
Sans surprise, les premiers profils non grimpeurs, ont été distancés. Ils vont devoir arriver dans les temps pour continuer ce Tour de France 2026 !
13:59 - Le Grand Ballon a démarré
La première difficulté de cette 14e étape du Tour de France vient de débuter ! Elle est de catégorie 1 et fait 21,5km (4,8%).
13:55 - La gagne du sprint intermédiaire pour Philipsen
Jasper Philipsen a dominé ce sprint intermédiaire prenant le dessus sur son rival Mads Pedersen.
#TDF2026 | Les 25 points du sprint intermédiaire pour Jasper Philipsen !— francetvsport (@francetvsport) July 18, 2026
Il devance le maillot vert Mads Pedersen.
Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/aXmGyOSMZM
13:54 - Toujours pas d'attaque
Après ce sprint intermédiaire, aucune attaque ne s'est déclarée dans cette 14e étape du Tour de France. Ça sera probablement pour le Grand Ballon dans quelques kilomètres.
13:52 - Philipsen prend les 25 points !
Finalement on a eu un duel entre Philipsen et Pedersen. Girmay a laissé tomber ce sprint intermédiaire de la 14e étape du Tour de France.
13:50 - Kooij pas dans le coup !
Olav Kooij ne participe pas au sprint intermédiaire. Il s'en désintéresse et ne joue pas le maillot vert !
13:49 - 1 petit km avant le sprint intermédiaire
Les sprinteurs se placent pour le sprint intermédiaire et Philipsen est très bien placé !
13:47 - Ça accélère à l'approche de Wattwiller
Ça roule fort pour lancer le sprint intermédiaire de Wattwiller. C'est le seul de cette 14e étape du Tour de France ! Il reste 2,5km !
13:42 - Averse localisée
La pluie s'est arrêtée. Les coureurs roulent désormais sur une route sèche. L'averse était très localisée sur ce début de 14e étape du Tour de France.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)