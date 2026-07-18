DIRECT. Tour de France 2026 : une grosse échappée anime la 14e étape ... Pogacar, Vingegaard et Seixas temporisent, le classement

TOUR DE FRANCE. Un grand groupe s'est formé dans cette 14e étape avec notamment le 4e du général Tom Pidcock mais les favoris ne paniquent pas et attendent la dernière difficulté du jour !

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

14:42 - Les premiers point de la montagne pour Paret-Peintre Richard Carapaz (EF Education - Easypost) se fait surprendre par Valentin Paret-Peintre qui empoche les 10 points de la première difficulté du Grand Ballon et profite du très bon travail des équipiers de son adversaire ! Il dépasse ainsi Jonas Vingegaard au classement du meilleur grimpeur du Tour de France !

14:38 - EF Education - Easypost mène le groupe de tête Les intentions de la formation EF Education - Easypost sont claires. Richard Carapaz veut les points de la montagne pour cette 14e étape du Tour de France et sa formation travaille pour lui.

14:36 - Costiou et Baudin dans le dur Les Français Costiou et Baudin lâchent l'affaire avant le sommet de cette première difficulté du jour.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images La carte et le profil en détail des 21 étapes du Tour de France 2026

14:34 - Moins de 3km avant la fin de la bosse L'échappée se rapproche du sommet du Grand Ballon ! C'est bientôt la fin de cette première difficulté de la 14e étape du Tour de France.

14:28 - Healy se relève Ben Healy (EF Education - Easypost) et Pablo Castrillo (Movistar Team) ralentissent et se remettent dans le groupe de tête ! Richard Carapaz veut les points du maillot à pois dans ce Tour de France !

14:27 - Healy et Castrillo à l'avant ! Ben Healy (EF Education - Easypost) et Pablo Castrillo (Movistar Team) ont lâché le groupe de tête et se détachent légèrement dans cette 14e étape du Tour de France.



14:23 - Philipsen revient à 36 points de Pedersen Le sprint intermédiaire de Wattwiller a permis à Jasper Philipsen de revenir à 36 points de Mads Pedersen. Le classement : 1. Pedersen : 397 pts

2. Philipsen : 336 pts

3. Girmay : 333 pts

4. Merlier : 307 pts

5. Kanter : 239 pts

14:20 - 35 points à prendre pour la montagne Avec 3 difficultés de 1e catégorie et une de 2e catégorie, il y a 35 points à prendre dans cette 14e étape du Tour de France. Troisième Richard Carapaz a 19 points. le premier est Pogacar avec 42 points.

14:18 - Du beau monde devant Il y a du monde dans cette échappée de la 14e étape du Tour de France avec des coureurs comme Bruno Armirail (Visma - Lease a Bike), Richard Carapaz (EF Education - Easypost), Tobias Halland Johannessen (UCI ProTeam Uno-X Mobility ), Thymen Arensman (Netcompany INEOS), Matteo Jorgenson (Visma - Lease a Bike), Tom Pidcock (Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team), Quinn Simmons (Lidl-Trek) , Alex Baudin (EF Education - Easypost), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM).



14:11 - Le 4e du général dans le groupe de devant À 11 secondes de Remco Evenepoel et 4e du général de ce Tour de France, Tom Pidcock a décidé de s'échapper de nouveau. Il est dans ce groupe de tête avec un écart figé à 1 minute.

14:08 - Le peloton à 1'10" du groupe de tête Il y a 24 coureurs à l'avant avec des profils capables de gagner cette 14e étape du Tour de France. Il y a d'excellents grimpeurs dont Bernal.

14:07 - L'UAE mène le peloton C'est l'équipe UAE qui a pris les commandes du peloton. Ça roule tranquillement pour le moment. Jonas Vingegaard est dans la roue des équipiers de Pogacar.

14:05 - Un gros groupe se détache De nombreux coéquipiers de leaders sont à l'avant de la course. Il y a aussi Egan Bernal dans ce qui semble former l'échappée de cette 14e étape du Tour de France.

14:03 - Les sprinteurs logiquement out Les sprinteurs Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ou encore Biniam Girmay (NSN) font partie des coureurs lâchés.

14:02 - Bruno Armirail part à l'avant La formation UAE laisse partir un gros groupe de coureurs dont des membres de la formation Visma - Lease a Bike comme Bruno Armirail.

14:00 - Les premiers coureurs distancés Sans surprise, les premiers profils non grimpeurs, ont été distancés. Ils vont devoir arriver dans les temps pour continuer ce Tour de France 2026 !

13:59 - Le Grand Ballon a démarré La première difficulté de cette 14e étape du Tour de France vient de débuter ! Elle est de catégorie 1 et fait 21,5km (4,8%).

13:55 - La gagne du sprint intermédiaire pour Philipsen Jasper Philipsen a dominé ce sprint intermédiaire prenant le dessus sur son rival Mads Pedersen. #TDF2026 | Les 25 points du sprint intermédiaire pour Jasper Philipsen !



Il devance le maillot vert Mads Pedersen.



Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/aXmGyOSMZM — francetvsport (@francetvsport) July 18, 2026

13:54 - Toujours pas d'attaque Après ce sprint intermédiaire, aucune attaque ne s'est déclarée dans cette 14e étape du Tour de France. Ça sera probablement pour le Grand Ballon dans quelques kilomètres.

13:52 - Philipsen prend les 25 points ! Finalement on a eu un duel entre Philipsen et Pedersen. Girmay a laissé tomber ce sprint intermédiaire de la 14e étape du Tour de France.

13:50 - Kooij pas dans le coup ! Olav Kooij ne participe pas au sprint intermédiaire. Il s'en désintéresse et ne joue pas le maillot vert !

13:49 - 1 petit km avant le sprint intermédiaire Les sprinteurs se placent pour le sprint intermédiaire et Philipsen est très bien placé !

13:47 - Ça accélère à l'approche de Wattwiller Ça roule fort pour lancer le sprint intermédiaire de Wattwiller. C'est le seul de cette 14e étape du Tour de France ! Il reste 2,5km !

13:42 - Averse localisée La pluie s'est arrêtée. Les coureurs roulent désormais sur une route sèche. L'averse était très localisée sur ce début de 14e étape du Tour de France.