DIRECT. Tour de France 2026 : Seixas face au mythique Tourmalet sur la 6e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Cette 6e étape du Tour de France 2026 devrait être le théâtre d'une sacrée bagarre entre les favoris. Seixas est face au plus grand défi de sa jeune carrière, se mesurer à Pogacar et Vingegaard sur le Tourmalet.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

13:50 - De Kleijn abandonne (km132) Le sprinteur néerlandais de la Tudor abandonne les routes du Tour, lui qui n'était pas dans son assiette hier. Premier abandon de cette 6e étape du Tour de France 2026.

13:48 - Des attaques dans le peloton (km135) Arensman puis Jorgenson relancent dans cette première difficulté de la 6e étape du Tour de France 2026 ! De quoi affoler le peloton qui revient déjà à moins de 30 secondes du duo de tête. A 135 km de l'arrivée, les favoris se replacent déjà !

13:43 - La première difficulté ! Place à la première difficulté de cette 6e étape du Tour de France 2026, la côte de Loucroup (1.8km à 7.1%), répertoriée 4e catégorie. Le duo Campenaerts/Pedersen présente 1'19" d'avance sur le peloton.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 6 Pau - Gavaranie-Gèdre (186 km)

13:26 - Artz se relève Quelques instants après la mise en garde de la direction de course envers Artz, le Néerlandais se relève, quelque peu dégouté de son début de course à l'avant. Il va se faire reprendre par le peloton.

13:23 - Des tentatives de contre (km153) A 153 km de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France 2026, des contrent se forment successivement sans réussite. Le peloton pointe à 1'15".

13:19 - Artz prévenu par la direction de course (km156) Le Néerlandais, pour une position illicite sur le vélo, vient de prendre un carton jaune par la direction de course qui pourrait le déclasser en cas de récidive dans cette 6e étape du Tour de France 2026.

13:19 - Un départ de course canon Ce début de 6e étape du Tour de France 2026 est particulièrement rapide puisque les coureurs présentent une moyenne de 49.7km/h.

13:13 - 35km du sprint intermédiaire Les coureurs sont actuellement à 40 km du sprint intermédiaire de Pouzac. Au classement par points, Pedersen présente 143pts d'avance, devantt Girmay (79pts) et Kanter (77pts).

13:06 - Quasiment une minute (167km) A 167 km de l'arrivée de la 6e étape du Tour de France 2026, les trois hommes de tête (Campenaerts, Pedersen, Artz) présentent désormais 1'01" d'avance sur le peloton.

13:02 - Le point sur la course Dans cette 6e étape du Tour de France, pour l'instant, peu de coureurs veulent sortir du peloton. L'approche du sprint intermédiaire pourrait faire la part belle à un bras de fer entre Pedersen, présent dans l'échappée et la NSN de Girmay ou l'Alpecin de Philipsen.

13:01 - Le départ en vidéo Revivez le départ de cette 6e étape du Tour de France 2026. Stage 6 is underway! Victor Campenaerts is the first attacker of the day.



L'étape 6 est lancée ! Victor Campenaerts est le premier attaquant du jour.#TDF2026 pic.twitter.com/Hpxi2R73NT — Tour de France (@LeTour) July 9, 2026

12:53 - Ganna tente de sortir Grosse accélération de l'Italien en tête de peloton, en vain. Le peloton pointe toujours à 20 secondes en ce début de 6e étape du Tour de France 2026.

12:48 - Pedersen place une attaque tranchante (km182) Sur le faux plat montant, Pedersen se dresse sur ses pédales et place une offensive. Personne ne peut tenir sa roue. Le Danois revient déjà sur le duo Campenaerts/Arts.

12:45 - Arts en contre (km183) Le Néerlandais part en contre derrière Campenaerts et revient quasiment dans sa roue pour former un duo avec 14 secondes d'avance sur le peloton.

12:43 - Campenaerts, premier attaquant ! Le Belge de la formation Visma Lease a Bike sort en solitaire du peloton et prend quelques secondes d'avance.

12:42 - C'est parti ! C'est parti pour cette 6e étape du Tour de France 2026, on devrait assister à une grosse bataille pour prendre l'échappée dès les premiers kilomètres.

12:35 - Déjà l'heure du mythique Tourmalet, la 6e étape en direct Le départ de cette 6e étape du Tour de France 2026 est sur le point d'être donné.

12:33 - Molenaar non partant Après sa grosse chute hier, le Néerlandais quitte les routes du Tour et ne prendra pas part à cette 6e étape du Tour de France 2026

12:28 - Problème mécanique pour Mohoric Dans le défilé de cette 6e étape du Tour de France 2026, Mohoric est victime d'un problème mécanique.

12:25 - Le départ fictif ! Les coureurs sont dans le défilé dans les rues de Pau, en direction du départ réel de cette 6e étape du Tour de France 2026 qui sera donné à 12h40.

12:00 - Le parcours en vidéo Voici le parcours XXL de cette 6e étape du Tour de France détaillé en vidéo. The peloton is taking on the high mountains today with the first Hors Catégorie climb of this #TDF2026!



Le peloton se frotte aujourd'hui à la haute montagne avec la première ascension Hors Catégorie de ce #TDF2026 ! pic.twitter.com/hyoWtVeHuG — Tour de France (@LeTour) July 9, 2026

11:30 - Seixas en arbitre du duel Vingegaard-Pogacar ? Délivré d'une victoire de sa formation Decathlon CMA CGM sur ce Tour de France 2026 grâce à Olav Kooij, Paul Seixas a l'occasion de se mesurer pour la première fois à Pogacar et Vingegaard sur une étape de prestige sur un grand tour. Il faut dire que le Slovène et le Danois ne laissent rien : dans l'histoire du Tour de France, les deux hommes forment la paire qui a le plus de fois terminé en 1ere et 2e position d'étapes sur la Grande Boucle (16 reprises).

11:00 - Le col du Tourmalet ! Pour la 4e édition consécutive, le col du Tourmalet est au programme du Tour de France. Sur cette période, Tadej Pogacar l'a emporté à trois reprises tandis que Thymen Arensman s'était imposé l'année dernière sur l'étape du Pau - Luchon-Superbagnères.

10:30 - Le profil de l'étape Cette 6e étape du Tour de France a de quoi faire saliver. Au programme, cinq difficultés dont un col hors catégorie, le Tourmalet, et un de 1ere catégorie, le col d'Aspin. Au total, 4129 mètres de dénivelé seront à gravir aujourd'hui, soit le 2e plus haut total sur l'ensemble des étapes du Tour de France, derrière l'avant dernière étape et ses 5624 mètres de dénivelé.