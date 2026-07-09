DIRECT. Tour de France 2026 : Seixas face au mythique Tourmalet sur la 6e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Cette 6e étape du Tour de France 2026 devrait être le théâtre d'une sacrée bagarre entre les favoris. Seixas est face au plus grand défi de sa jeune carrière, se mesurer à Pogacar et Vingegaard sur le Tourmalet.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Le grand favori de ce Tour de France sera bien évidemment Tadej Pogacar qui ne semble pas avoir de rival pour sa propre succession même s'il ne faut pas oublier le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro ou encore Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock sont également là...
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
13:50 - De Kleijn abandonne (km132)
Le sprinteur néerlandais de la Tudor abandonne les routes du Tour, lui qui n'était pas dans son assiette hier. Premier abandon de cette 6e étape du Tour de France 2026.
13:48 - Des attaques dans le peloton (km135)
Arensman puis Jorgenson relancent dans cette première difficulté de la 6e étape du Tour de France 2026 ! De quoi affoler le peloton qui revient déjà à moins de 30 secondes du duo de tête. A 135 km de l'arrivée, les favoris se replacent déjà !
13:43 - La première difficulté !
Place à la première difficulté de cette 6e étape du Tour de France 2026, la côte de Loucroup (1.8km à 7.1%), répertoriée 4e catégorie. Le duo Campenaerts/Pedersen présente 1'19" d'avance sur le peloton.
13:26 - Artz se relève
Quelques instants après la mise en garde de la direction de course envers Artz, le Néerlandais se relève, quelque peu dégouté de son début de course à l'avant. Il va se faire reprendre par le peloton.
13:23 - Des tentatives de contre (km153)
A 153 km de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France 2026, des contrent se forment successivement sans réussite. Le peloton pointe à 1'15".
13:19 - Artz prévenu par la direction de course (km156)
Le Néerlandais, pour une position illicite sur le vélo, vient de prendre un carton jaune par la direction de course qui pourrait le déclasser en cas de récidive dans cette 6e étape du Tour de France 2026.
13:19 - Un départ de course canon
Ce début de 6e étape du Tour de France 2026 est particulièrement rapide puisque les coureurs présentent une moyenne de 49.7km/h.
13:13 - 35km du sprint intermédiaire
Les coureurs sont actuellement à 40 km du sprint intermédiaire de Pouzac. Au classement par points, Pedersen présente 143pts d'avance, devantt Girmay (79pts) et Kanter (77pts).
13:06 - Quasiment une minute (167km)
A 167 km de l'arrivée de la 6e étape du Tour de France 2026, les trois hommes de tête (Campenaerts, Pedersen, Artz) présentent désormais 1'01" d'avance sur le peloton.
13:02 - Le point sur la course
Dans cette 6e étape du Tour de France, pour l'instant, peu de coureurs veulent sortir du peloton. L'approche du sprint intermédiaire pourrait faire la part belle à un bras de fer entre Pedersen, présent dans l'échappée et la NSN de Girmay ou l'Alpecin de Philipsen.
13:01 - Le départ en vidéo
Revivez le départ de cette 6e étape du Tour de France 2026.
Stage 6 is underway! Victor Campenaerts is the first attacker of the day.— Tour de France (@LeTour) July 9, 2026
L'étape 6 est lancée ! Victor Campenaerts est le premier attaquant du jour.#TDF2026 pic.twitter.com/Hpxi2R73NT
12:53 - Ganna tente de sortir
Grosse accélération de l'Italien en tête de peloton, en vain. Le peloton pointe toujours à 20 secondes en ce début de 6e étape du Tour de France 2026.
12:48 - Pedersen place une attaque tranchante (km182)
Sur le faux plat montant, Pedersen se dresse sur ses pédales et place une offensive. Personne ne peut tenir sa roue. Le Danois revient déjà sur le duo Campenaerts/Arts.
12:45 - Arts en contre (km183)
Le Néerlandais part en contre derrière Campenaerts et revient quasiment dans sa roue pour former un duo avec 14 secondes d'avance sur le peloton.
12:43 - Campenaerts, premier attaquant !
Le Belge de la formation Visma Lease a Bike sort en solitaire du peloton et prend quelques secondes d'avance.
12:42 - C'est parti !
C'est parti pour cette 6e étape du Tour de France 2026, on devrait assister à une grosse bataille pour prendre l'échappée dès les premiers kilomètres.
12:35 - Déjà l'heure du mythique Tourmalet, la 6e étape en direct
Le départ de cette 6e étape du Tour de France 2026 est sur le point d'être donné.
12:33 - Molenaar non partant
Après sa grosse chute hier, le Néerlandais quitte les routes du Tour et ne prendra pas part à cette 6e étape du Tour de France 2026
12:28 - Problème mécanique pour Mohoric
Dans le défilé de cette 6e étape du Tour de France 2026, Mohoric est victime d'un problème mécanique.
12:25 - Le départ fictif !
Les coureurs sont dans le défilé dans les rues de Pau, en direction du départ réel de cette 6e étape du Tour de France 2026 qui sera donné à 12h40.
12:00 - Le parcours en vidéo
Voici le parcours XXL de cette 6e étape du Tour de France détaillé en vidéo.
The peloton is taking on the high mountains today with the first Hors Catégorie climb of this #TDF2026!— Tour de France (@LeTour) July 9, 2026
Le peloton se frotte aujourd'hui à la haute montagne avec la première ascension Hors Catégorie de ce #TDF2026 ! pic.twitter.com/hyoWtVeHuG
11:30 - Seixas en arbitre du duel Vingegaard-Pogacar ?
Délivré d'une victoire de sa formation Decathlon CMA CGM sur ce Tour de France 2026 grâce à Olav Kooij, Paul Seixas a l'occasion de se mesurer pour la première fois à Pogacar et Vingegaard sur une étape de prestige sur un grand tour. Il faut dire que le Slovène et le Danois ne laissent rien : dans l'histoire du Tour de France, les deux hommes forment la paire qui a le plus de fois terminé en 1ere et 2e position d'étapes sur la Grande Boucle (16 reprises).
11:00 - Le col du Tourmalet !
Pour la 4e édition consécutive, le col du Tourmalet est au programme du Tour de France. Sur cette période, Tadej Pogacar l'a emporté à trois reprises tandis que Thymen Arensman s'était imposé l'année dernière sur l'étape du Pau - Luchon-Superbagnères.
10:30 - Le profil de l'étape
Cette 6e étape du Tour de France a de quoi faire saliver. Au programme, cinq difficultés dont un col hors catégorie, le Tourmalet, et un de 1ere catégorie, le col d'Aspin. Au total, 4129 mètres de dénivelé seront à gravir aujourd'hui, soit le 2e plus haut total sur l'ensemble des étapes du Tour de France, derrière l'avant dernière étape et ses 5624 mètres de dénivelé.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)