DIRECT. Tour de France 2026 : suivez l'étape 21, le classement
TOUR DE FRANCE. Fin de la 113e édition de la Grande Boucle ce dimanche avec une étape du jour modifiée qui aura lieu exclusivement à Paris.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Après l'abandon de Jonas Vingegaard lors de la 15e étape, Tadej Pogacar file vers un cinquième sacre sur le Tour de France. Mais l'édition 2026 de la Grande Boucle n'est pas dénuée d'intérêt, avec une lutte farouche pour le podium entre Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et Paul Seixas, mais aussi pour le Maillot Vert et pour le Maillot à pois.
- Cette étape 20 sur les routes du Tour de France 2026 a réservé toutes ses promesses. Alors que Richard Carapaz et Mads Pedersen ont respectivement validé les maillots à pois et vert, l'échappée est venue à bout du groupe maillot jaune. En effet, Richard Carapaz l'a emporté au terme d'une course dantesque avec cinq ascensions (Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier, Col de Sarenne et l'Alpe d'Huez). Dans le final, l'Équatorien a profité de deux chutes consécutives de Sepp Kuss pour arracher la victoire. Sepp Kuss et Remco Evenepoel complètent le podium.
- L'information est tombée en fin d'étape 20 ! Alors que de nombreux incendies touchent la France en particulier la Gironde et que des services de secours sont mobilisés pour lutter contre les sinistres, le parcours de l'étape 21 du Tour de France 2026 est légèrement modifié. Le peloton prendra le départ depuis la ligne d'arrivée à 17h50 et parcourra 2 tours supplémentaires des Champs-Elysées pour une course réduite à 89 kilomètres au lieu de 130. L'arrivée est programmée autour de 19h45.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
18:56 - Les temps de ce Tour de France 2026 sont gelés (48km)
Les coureurs quittent la boucle des Champs-Élysées et se dirigent vers la Butte Montmartre. La direction de course a décide de geler les temps à partir de ce moment. Tadej Pogacar va donc remporter sa cinquième Grande Boucle.
18:51 - Un duo de tête qui creuse l'écart dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (52,5km)
Le peloton est désormais relégué à près de 30" de Guernalec et Azparren. C'est le plus gros écart de cette ultime étape de cette 113e édition de la Grande Boucle.
18:48 - Deux coureurs à l'avant (54,5)
Après Veistroffer, deux nouveaux attaquants dans cette étape 21 du Tour de France 2026. Guernalec et Azparren tentent de former une nouvelle échappée.
18:46 - Le classement complet du sprint intermédiaire de l'étape 21 du Tour de France 2026
- Veistroffer, 25 pts
- Azparren, 20 pts
- Barguil, 16 pts
- Skjelmose, 14 pts
- Pedersen, 12 pts
- Neilands, 10 pts
- Plapp, 9 pts
- Bittner, 8 pts
- Biermans, 7 pts
- Ayuso, 6 pts
- Oliveira, 5 pts
- Frigo, 4 pts
- Denz, 3 pts
- Bernal, 2 pts
- Meurisse, 1 pt
18:42 - Veistroffer repris (60km)
C'est la fin de la courte aventure en solitaire de Veistroffer à l'avant de l'étape 21 du Tour de France 2026. Le peloton est revenu.
18:40 - Pas de bataille au dernier sprint intermédiaire du Tour de France 2026 (60,5km)
Seul en tête, Veistroffer prend donc 25 points très anecdotiques au classement par points du sprint intermédiaire sur les Champs-Élysées. Au sein du peloton, tout est encore très calme.
18:36 - Le sprint intermédiaire de l'étape 21 du Tour de France 2026 bientôt (64,5km)
Alors que l'avance de Veistroffer se réduit, Pedersen pointe le bout de son nez en tête du peloton. Il faut dire que le seul sprint intermédiaire du jour approche.
18:32 - Une nouvelle boucle avalée dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (67,5km)
Pour la troisième fois de cette course, les coureurs franchissent la ligne d'arrivée érigée sur les Champs-Élysées. Veistroffer est seul devant avec 15" d'avance sur le peloton.
18:30 - Une crevaison pour Bernal (69,5km)
Pépin mécanique pour le coureur colombien qui se fait dépanner assez rapidement. Ce n'est, en revanche, pas le bon timing pour Egan Bernal car le peloton roule plus fort maintenant.
18:25 - Et l'attaque de Veistroffer (74km)
Comme tout un symbole, c'est Baptiste Veistroffer qui lance les hostilités dans l'étape 21 du Tour de France 2026. Le Français a attaqué très souvent depuis le début de cette édition et veut boucler la boucle.
18:24 - Encore sept tours (75km)
Deuxième passage sur la ligne d'arrivée dans cette étape 21 du Tour de France 2026. UAE est toujours à l'avant.
18:21 - Les temps gelés avant les trois ascensions (76,5km)
Information révélée par le directeur sportif de l'équipe Bahrain Victorious. Les temps seront donc figés avant les trois derniers tours et les trois ascensions de Montmartre.
18:20 - Ça s'active un peu dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (77km)
L'équipe UAE s'est installée en tête du peloton et impose désormais un rythme plus soutenu. Fin des festivités en vue.
18:14 - Déjà beaucoup de monde rue Lepic (81km)
Le public est extrêmement nombreux sur la mythique rue parisienne que les coureurs vont emprunter à trois reprises avec trois ascensions de la Butte Montmartre.
18:10 - Premier passage sur la ligne (82km)
Encore huit tours à disputer dans cette étape 21 du Tour de France 2026. Le peloton est toujours très clame et le shooting photo continue.
18:07 - L'équipe qui remporte le Tour de France 2026 immortalise le moment (83km)
La Lidl-Trek va remporter cette 113e édition de la Grande Boucle et célèbre rue de Rivoli avec une attaque commune de Simmons et Vacek. Ce n'est qu'une simple blague. Pas de panique au sein du peloton.
18:05 - La photo d'équipe (84km)
L'équipe du leader de ce Tour de France 2026 Tadej Pogacar a le droit à sa petite séance photo à l'avant du peloton. Il manque seulement Brandon McNulty qui a abandonné.
18:04 - Le premier passage devant l'Arc de Triomphe en vidéo (85km)
Pour la première fois de cette étape 21 du Tour de France 2026, les coureurs passent au rond point de l'Étoile.
Welcome to Paris!#TDF2026 pic.twitter.com/si0VHuEnqz— Tour de France (@LeTour) July 26, 2026
18:00 - Réunion d'Australiens (86,5km)
À l'arrière du peloton, ce sont désormais les coureurs australiens qui se réunissent.
17:59 - Premier passage autour de l'Arc de Triomphe (87km)
Toujours sur un rythme de sénateur, le peloton passe devant l'Arc de Triomphe. Les coureurs vont beaucoup le voir dans cette fin d'après-midi pour conclure le Tour de France 2026.
17:57 - Les maillots distinctifs du Tour de France 2026 à l'avant (88km)
Le peloton attend sagement derrière les quatre maillots distinctifs qui défilent sur l'avenue des Champs-Élysées avant que l'étape 21 de ce Tour de France 2026 ne s'anime.
17:55 - Le grand final dans Paris ! Suivez la dernière étape
La 113e édition de la Grande Boucle touche à sa fin ! Le départ de l'ultime étape est donné aux Champs-Élysées pour une course de 89 kilomètres avec trois ascensions de la Butte Montmartre.
17:51 - Un départ décalé de cinq minutes
Petit contretemps sur la ligne de départ. Le départ de cette étape 21 du Tour de France 2026 aura finalement lieu à 17h55.
17:41 - Le départ de l'étape 21 du Tour de France 2026 imminente
Les coureurs se rendent progressivement sur la ligne de départ de cette étape 21 qui se déroulera exclusivement dans les rues de Paris. Il y a pire cadre pour conclure trois semaines de course éreintantes. Le départ va être donné dans moins de dix minutes maintenant.
17:21 - La dernière danse de Julian Alpahilippe ?
Le Français a laissé planer le doute ce samedi lors de l'arrivée à l'Alpe d'Huez sur sa participation à la prochaine édition du Tour de France. Avec une 29e place et aucun top 20 durant cette 113e édition de la Grande Boucle, Julian Alaphilippe a confié que c'était, peut-être, sa dernière course sur ce mythique tour. "J'étais avec Warren Barguil là, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on a beaucoup souffert sur ce Tour. C'est peut-être mon dernier, donc j'ai profité, j'ai tout donné. Il n'y a pas eu beaucoup de succès, mais on a rien lâché et c'est aussi ça le vélo."
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)