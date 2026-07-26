DIRECT. Tour de France 2026 : suivez l'étape 21, le classement

TOUR DE FRANCE. Fin de la 113e édition de la Grande Boucle ce dimanche avec une étape du jour modifiée qui aura lieu exclusivement à Paris.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

18:56 - Les temps de ce Tour de France 2026 sont gelés (48km) Les coureurs quittent la boucle des Champs-Élysées et se dirigent vers la Butte Montmartre. La direction de course a décide de geler les temps à partir de ce moment. Tadej Pogacar va donc remporter sa cinquième Grande Boucle.

18:51 - Un duo de tête qui creuse l'écart dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (52,5km) Le peloton est désormais relégué à près de 30" de Guernalec et Azparren. C'est le plus gros écart de cette ultime étape de cette 113e édition de la Grande Boucle.

18:48 - Deux coureurs à l'avant (54,5) Après Veistroffer, deux nouveaux attaquants dans cette étape 21 du Tour de France 2026. Guernalec et Azparren tentent de former une nouvelle échappée.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 20 Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (171 km)

18:46 - Le classement complet du sprint intermédiaire de l'étape 21 du Tour de France 2026 Veistroffer, 25 pts Azparren, 20 pts Barguil, 16 pts Skjelmose, 14 pts Pedersen, 12 pts Neilands, 10 pts Plapp, 9 pts Bittner, 8 pts Biermans, 7 pts Ayuso, 6 pts Oliveira, 5 pts Frigo, 4 pts Denz, 3 pts Bernal, 2 pts Meurisse, 1 pt

18:42 - Veistroffer repris (60km) C'est la fin de la courte aventure en solitaire de Veistroffer à l'avant de l'étape 21 du Tour de France 2026. Le peloton est revenu.

18:40 - Pas de bataille au dernier sprint intermédiaire du Tour de France 2026 (60,5km) Seul en tête, Veistroffer prend donc 25 points très anecdotiques au classement par points du sprint intermédiaire sur les Champs-Élysées. Au sein du peloton, tout est encore très calme.

18:36 - Le sprint intermédiaire de l'étape 21 du Tour de France 2026 bientôt (64,5km) Alors que l'avance de Veistroffer se réduit, Pedersen pointe le bout de son nez en tête du peloton. Il faut dire que le seul sprint intermédiaire du jour approche.

18:32 - Une nouvelle boucle avalée dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (67,5km) Pour la troisième fois de cette course, les coureurs franchissent la ligne d'arrivée érigée sur les Champs-Élysées. Veistroffer est seul devant avec 15" d'avance sur le peloton.

18:30 - Une crevaison pour Bernal (69,5km) Pépin mécanique pour le coureur colombien qui se fait dépanner assez rapidement. Ce n'est, en revanche, pas le bon timing pour Egan Bernal car le peloton roule plus fort maintenant.

18:25 - Et l'attaque de Veistroffer (74km) Comme tout un symbole, c'est Baptiste Veistroffer qui lance les hostilités dans l'étape 21 du Tour de France 2026. Le Français a attaqué très souvent depuis le début de cette édition et veut boucler la boucle.

18:24 - Encore sept tours (75km) Deuxième passage sur la ligne d'arrivée dans cette étape 21 du Tour de France 2026. UAE est toujours à l'avant.

18:21 - Les temps gelés avant les trois ascensions (76,5km) Information révélée par le directeur sportif de l'équipe Bahrain Victorious. Les temps seront donc figés avant les trois derniers tours et les trois ascensions de Montmartre.

18:20 - Ça s'active un peu dans cette étape 21 du Tour de France 2026 (77km) L'équipe UAE s'est installée en tête du peloton et impose désormais un rythme plus soutenu. Fin des festivités en vue.

18:14 - Déjà beaucoup de monde rue Lepic (81km) Le public est extrêmement nombreux sur la mythique rue parisienne que les coureurs vont emprunter à trois reprises avec trois ascensions de la Butte Montmartre.

18:10 - Premier passage sur la ligne (82km) Encore huit tours à disputer dans cette étape 21 du Tour de France 2026. Le peloton est toujours très clame et le shooting photo continue.

18:07 - L'équipe qui remporte le Tour de France 2026 immortalise le moment (83km) La Lidl-Trek va remporter cette 113e édition de la Grande Boucle et célèbre rue de Rivoli avec une attaque commune de Simmons et Vacek. Ce n'est qu'une simple blague. Pas de panique au sein du peloton.

18:05 - La photo d'équipe (84km) L'équipe du leader de ce Tour de France 2026 Tadej Pogacar a le droit à sa petite séance photo à l'avant du peloton. Il manque seulement Brandon McNulty qui a abandonné.

18:04 - Le premier passage devant l'Arc de Triomphe en vidéo (85km) Pour la première fois de cette étape 21 du Tour de France 2026, les coureurs passent au rond point de l'Étoile. Welcome to Paris!#TDF2026 pic.twitter.com/si0VHuEnqz — Tour de France (@LeTour) July 26, 2026

18:00 - Réunion d'Australiens (86,5km) À l'arrière du peloton, ce sont désormais les coureurs australiens qui se réunissent.

17:59 - Premier passage autour de l'Arc de Triomphe (87km) Toujours sur un rythme de sénateur, le peloton passe devant l'Arc de Triomphe. Les coureurs vont beaucoup le voir dans cette fin d'après-midi pour conclure le Tour de France 2026.

17:57 - Les maillots distinctifs du Tour de France 2026 à l'avant (88km) Le peloton attend sagement derrière les quatre maillots distinctifs qui défilent sur l'avenue des Champs-Élysées avant que l'étape 21 de ce Tour de France 2026 ne s'anime.

17:55 - Le grand final dans Paris ! Suivez la dernière étape La 113e édition de la Grande Boucle touche à sa fin ! Le départ de l'ultime étape est donné aux Champs-Élysées pour une course de 89 kilomètres avec trois ascensions de la Butte Montmartre.

17:51 - Un départ décalé de cinq minutes Petit contretemps sur la ligne de départ. Le départ de cette étape 21 du Tour de France 2026 aura finalement lieu à 17h55.

17:41 - Le départ de l'étape 21 du Tour de France 2026 imminente Les coureurs se rendent progressivement sur la ligne de départ de cette étape 21 qui se déroulera exclusivement dans les rues de Paris. Il y a pire cadre pour conclure trois semaines de course éreintantes. Le départ va être donné dans moins de dix minutes maintenant.