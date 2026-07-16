DIRECT. Tour de France 2026 : Veistroffer s'échappe en solitaire, le classement
TOUR DE FRANCE. Le coureur tricolore Veistroffer est parti en solitaire dans cette 12e étape du Tour de France sûrement promise aux sprinteurs.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
14:29 - Baptiste Veistroffer seul contre tous
Le Français Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) est parti seul en tête après 37km de tentatives d'échappée. Il va devoir batailler seul dans cette 12e étape du Tour de France.
#TDF2026 | Le héros de ce Tour de France, Baptiste Veistroffer, part seul en échappée, bien surveillé par le peloton.— francetvsport (@francetvsport) July 16, 2026
Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/vQqtEqPRhO
14:24 - 14e échappée pour le tricolore
Le Français est engagé dans sa 14e échappée de la saison. Il ne s'est imposé qu'une seule fois cette année. La victoire sur cette 12e étape du Tour de France semble délicate avec les équipes de sprinteurs qui contrôlent la course et l'écart.
14:23 - Près de 2 minutes d'avance
Veistroffer compte désormais 2 minutes d'avance sur le peloton de cette 12e étape du Tour de France.
14:13 - Le peloton se relève et laisse Veistroffer partir
Des tentatives d'échappée, il y en a eu beaucoup dans cette 12e étape du Tour de France. Après avoir filtrer de nombreuses attaques, les équipes de sprinteurs ont accepté de laisser Veistroffer s'engager seul en tête. C'est une échappée plus facile à contrôler pour les sprinteurs ! Il a désormais creuser l'écart et compte 45" d'avance.
14:11 - Le peloton à 20km du sprint intermédiaire
Le peloton s'approche doucement mais sûrement du sprint intermédiaire à Decize. Il y a 25 points à prendre pour le premier de ce sprint.
14:09 - Kasper Asgreen était aussi dans un groupe
Kasper Asgreen a voulu prendre le train d'une échappée. Une fois encore, ce peloton de la 12e étape du Tour de France est intraitable et ne laisse partir aucun coureur.
14:05 - Hugo Page tente sa chance
Hugo Page (Cofidis) a essayé de s'échapper. Sans succès pour le Français qui ne partira pas seul dans cette 12e étape du Tour de France.
14:04 - Un nouveau groupe se forme
Des nouveaux coureurs ont tenté de relancer à l'avant de la course avec un groupe dont faisait partie Baptiste Veistroffer. Mais les équipes de sprinteurs ne semblent pas vouloir laisser partir des coureurs à l'avant dans cette 12e étape du Tour de France.
14:01 - "Échappée" de courte durée
Xabier Azparren (Pinarello-Q36.5), Thibault Guernalec (Total Energies), Michel Hessmann (Movistar) et Mike Teunissen (XDS Astana) qui avaient réussi à distancer le peloton sur environ 7 secondes, se sont fait reprendre à 161km de l'arrivée.
13:59 - Orages possibles ?
La météo est grisonnante pour cette 12e étape du Tour de France avec des orages prévus entre 15h et 17h. C'est possibles qu'ils arrivent à l'arrivée pour le sprint !
13:58 - Une échappée ?
Xabier Azparren (Pinarello-Q36.5), Thibault Guernalec (Total Energies), Michel Hessmann (Movistar) et Mike Teunissen (XDS Astana) ont pris quelques mètres et quelques secondes, moins de 10 sur le peloton.
13:55 - Ça roule à près de 60km/h
Les débuts d'étape dans ce type de parcours, sont toujours rapides dans un Tour de France. Il y a une vraie bataille à l'avant de la course. Après 13km du départ, il n'y a toujours pas d'échappée.
13:50 - Storer a crevé
Michael Storer s'est stoppé et a changé de vélo en raison d'une crevaison avec la roue avant. L'Australien de l'équipe Tudor va tenter de rejoindre le peloton.
13:48 - Beaucoup de mouvements
Il n'y a pas d'échappée pour le moment mais l'avant du peloton est vraiment agité !
13:46 - Baptiste Veistroffer réessaie
Le Français semble vraiment vouloir faire partie de l'échappée de cette 12e étape du Tour de France. Il est dans tous les coups à l'avant du peloton.
13:45 - Josh Tarling accélère
Josh Tarling lance une attaque mais le peloton contrôle pour le moment les éventuelles échappées.
13:44 - Baptiste Veistroffer prend les devants
Baptiste Veistroffer a pris la tête du peloton. Le Français est à l'offensive après ce départ de la 12e étape du Tour de France.
13:40 - Déjà le dernier sprint ? La 12e étape en direct
Le départ réel de cette 12e étape du Tour de France entre le Circuit Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône vient d'être donné avec une probable arrivée au sprint à prévoir !
13:39 - Le départ fictif en vidéo
Le départ traditionnel des coureurs qui font un tour du circuit avant de s'engager dans la 12e étape de ce Tour de France 2026 :
Lights out at Magny-Cours! The peloton of the #TDF2026 leaves the circuit for 179.1 km to Chalon-sur-Saône.— Tour de France (@LeTour) July 16, 2026
Feu vert à Magny-Cours ! Le peloton du #TDF2026 quitte le circuit pour 179,1 km jusquà Chalon-sur-Saône. pic.twitter.com/slHxT1jmVG
13:36 - Les coureurs sur le circuit
Le peloton roule actuellement sur le Circuit Nevers Magny-Cours. Les coureurs vont bientôt entamer les 179 km de cette 12e étape du Tour de France.
13:30 - C'est l'heure du départ fictif
Le départ fictif de cette 12e étape du Tour de France 2026 a été donné avec à l'avant les maillots des leaders des classements par points.
13:22 - Decathlon CMA CGM espère une victoire de Kooij
Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), coéquipier de Paul Seixas n'était pas loin de la victoire hier à Nevers en terminant seulement 2e de la 11e étape du Tour de France derrière Soren Waerenskjold (Uno-X). "Pour moi, Olav avait les jambes pour gagner aujourd'hui. C'est une belle chose avec le sprint : ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Waerenskjold aujourd'hui... il est très fort. Son timing est parfait. Il a lancé son sprint de loin, et il gagne. Chapeau à lui et à Uno-X. Pour nous, il y a encore une chance demain. On va faire le bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain sera une autre course. C'est toujours le timing et la position dans le final qui comptent. Olav est très bien placé mais il lui manque une ou deux secondes pour revenir. Demain, c'est le dernier sprint massif pur sur le Tour de France. On va motiver l'équipe demain matin pour aller chercher la deuxième victoire. Après, nous aurons d'autres ambitions " a ainsi détaillé le manager de la formation Mark Renshaw. Les concurrents sont prévenus !
13:01 - L'un des derniers Tour de France pour Pedersen ?
Sans victoire dans ce Tour de France 2026, Mads Pedersen porte pourtant le maillot vert de meilleur sprinteur. Le coureur de Lidl-Trek a concédé devant les médias "qu'il y a une date de fin à tout". Le Danois a détaille que le jour où il raccrocherait les pédales, serait celui où "je ne pourrai plus courir pour la victoire. Ce jour-là, je n'aurai plus ma place ici. J'aurais énormément de mal à changer de type de coureur, à passer du statut de leader à celui qui doit toujours aider les autres." Mads Pedersen rassure toutefois les fans de vélo : "Les gens ne doivent pas penser que j'ai déjà planifié ma retraite et ce que je ferai après. Je suis toujours dans cette bulle où tout tourne autour du maillot vert et de ce fichu monument qui me manque. Et quand j'aurai un monument, j'en voudrai un autre. Et je continuerai ainsi jusqu'à ce que je range le casque sur l'étagère. Il reste encore trois ans ", a prévenu celui en quête d'un succès cette année sur la Grande Boucle. Il a également ajouté que le cyclisme "use beaucoup le corps. J'ai aussi une femme à la maison, et nous devrons fonder une famille à un moment donné. Et nous approchons de l'âge où cela doit se faire. J'ai eu par le passé des coéquipiers qui ont eu du mal avec leur vie de famille, parce que le père n'était peut-être pas à la maison. Ça me faisait mal de voir ça à l'époque, et je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Donc je préfère arrêter ma carrière un peu plus tôt et fonder une famille, car la vie est longue. Et j'ai déjà accompli beaucoup de ce que je voulais accomplir dans ce sport" a reconnu le sprinteur !
12:40 - Une étape spécial pour Lenny Martinez
9e du général de ce Tour de France 2026, Lenny Martinez (Bahrain Victorius) n'a probablement pas le profil pour gagner cette étape étant donné que les sprinteurs vont vouloir contrôler cette course pour un sprint massif. Mais cette journée sera particulière pour le Français qui a passé une partie de son adolescence dans la région. C'est aussi dans le coin que le tricolore aurait remporté ses premières courses !
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)