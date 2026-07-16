DIRECT. Tour de France 2026 : Veistroffer s'échappe en solitaire, le classement

TOUR DE FRANCE. Le coureur tricolore Veistroffer est parti en solitaire dans cette 12e étape du Tour de France sûrement promise aux sprinteurs.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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14:29 - Baptiste Veistroffer seul contre tous Le Français Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) est parti seul en tête après 37km de tentatives d'échappée. Il va devoir batailler seul dans cette 12e étape du Tour de France. #TDF2026 | Le héros de ce Tour de France, Baptiste Veistroffer, part seul en échappée, bien surveillé par le peloton.



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14:24 - 14e échappée pour le tricolore Le Français est engagé dans sa 14e échappée de la saison. Il ne s'est imposé qu'une seule fois cette année. La victoire sur cette 12e étape du Tour de France semble délicate avec les équipes de sprinteurs qui contrôlent la course et l'écart.

14:23 - Près de 2 minutes d'avance Veistroffer compte désormais 2 minutes d'avance sur le peloton de cette 12e étape du Tour de France.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 12 Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (181km)

14:13 - Le peloton se relève et laisse Veistroffer partir Des tentatives d'échappée, il y en a eu beaucoup dans cette 12e étape du Tour de France. Après avoir filtrer de nombreuses attaques, les équipes de sprinteurs ont accepté de laisser Veistroffer s'engager seul en tête. C'est une échappée plus facile à contrôler pour les sprinteurs ! Il a désormais creuser l'écart et compte 45" d'avance.

14:11 - Le peloton à 20km du sprint intermédiaire Le peloton s'approche doucement mais sûrement du sprint intermédiaire à Decize. Il y a 25 points à prendre pour le premier de ce sprint.

14:09 - Kasper Asgreen était aussi dans un groupe Kasper Asgreen a voulu prendre le train d'une échappée. Une fois encore, ce peloton de la 12e étape du Tour de France est intraitable et ne laisse partir aucun coureur.

14:05 - Hugo Page tente sa chance Hugo Page (Cofidis) a essayé de s'échapper. Sans succès pour le Français qui ne partira pas seul dans cette 12e étape du Tour de France.

14:04 - Un nouveau groupe se forme Des nouveaux coureurs ont tenté de relancer à l'avant de la course avec un groupe dont faisait partie Baptiste Veistroffer. Mais les équipes de sprinteurs ne semblent pas vouloir laisser partir des coureurs à l'avant dans cette 12e étape du Tour de France.

14:01 - "Échappée" de courte durée Xabier Azparren (Pinarello-Q36.5), Thibault Guernalec (Total Energies), Michel Hessmann (Movistar) et Mike Teunissen (XDS Astana) qui avaient réussi à distancer le peloton sur environ 7 secondes, se sont fait reprendre à 161km de l'arrivée.

13:59 - Orages possibles ? La météo est grisonnante pour cette 12e étape du Tour de France avec des orages prévus entre 15h et 17h. C'est possibles qu'ils arrivent à l'arrivée pour le sprint !

13:58 - Une échappée ? Xabier Azparren (Pinarello-Q36.5), Thibault Guernalec (Total Energies), Michel Hessmann (Movistar) et Mike Teunissen (XDS Astana) ont pris quelques mètres et quelques secondes, moins de 10 sur le peloton.

13:55 - Ça roule à près de 60km/h Les débuts d'étape dans ce type de parcours, sont toujours rapides dans un Tour de France. Il y a une vraie bataille à l'avant de la course. Après 13km du départ, il n'y a toujours pas d'échappée.

13:50 - Storer a crevé Michael Storer s'est stoppé et a changé de vélo en raison d'une crevaison avec la roue avant. L'Australien de l'équipe Tudor va tenter de rejoindre le peloton.

13:48 - Beaucoup de mouvements Il n'y a pas d'échappée pour le moment mais l'avant du peloton est vraiment agité !

13:46 - Baptiste Veistroffer réessaie Le Français semble vraiment vouloir faire partie de l'échappée de cette 12e étape du Tour de France. Il est dans tous les coups à l'avant du peloton.

13:45 - Josh Tarling accélère Josh Tarling lance une attaque mais le peloton contrôle pour le moment les éventuelles échappées.

13:44 - Baptiste Veistroffer prend les devants Baptiste Veistroffer a pris la tête du peloton. Le Français est à l'offensive après ce départ de la 12e étape du Tour de France.

13:40 - Déjà le dernier sprint ? La 12e étape en direct Le départ réel de cette 12e étape du Tour de France entre le Circuit Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône vient d'être donné avec une probable arrivée au sprint à prévoir !

13:39 - Le départ fictif en vidéo Le départ traditionnel des coureurs qui font un tour du circuit avant de s'engager dans la 12e étape de ce Tour de France 2026 : Lights out at Magny-Cours! The peloton of the #TDF2026 leaves the circuit for 179.1 km to Chalon-sur-Saône.



Feu vert à Magny-Cours ! Le peloton du #TDF2026 quitte le circuit pour 179,1 km jusquà Chalon-sur-Saône. pic.twitter.com/slHxT1jmVG — Tour de France (@LeTour) July 16, 2026

13:36 - Les coureurs sur le circuit Le peloton roule actuellement sur le Circuit Nevers Magny-Cours. Les coureurs vont bientôt entamer les 179 km de cette 12e étape du Tour de France.

13:33 - 4km avant le départ réel ! Le départ réel va être donné d'ici moins de 4 000m !

13:30 - C'est l'heure du départ fictif Le départ fictif de cette 12e étape du Tour de France 2026 a été donné avec à l'avant les maillots des leaders des classements par points.

13:22 - Decathlon CMA CGM espère une victoire de Kooij Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), coéquipier de Paul Seixas n'était pas loin de la victoire hier à Nevers en terminant seulement 2e de la 11e étape du Tour de France derrière Soren Waerenskjold (Uno-X). "Pour moi, Olav avait les jambes pour gagner aujourd'hui. C'est une belle chose avec le sprint : ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Waerenskjold aujourd'hui... il est très fort. Son timing est parfait. Il a lancé son sprint de loin, et il gagne. Chapeau à lui et à Uno-X. Pour nous, il y a encore une chance demain. On va faire le bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui. Demain sera une autre course. C'est toujours le timing et la position dans le final qui comptent. Olav est très bien placé mais il lui manque une ou deux secondes pour revenir. Demain, c'est le dernier sprint massif pur sur le Tour de France. On va motiver l'équipe demain matin pour aller chercher la deuxième victoire. Après, nous aurons d'autres ambitions " a ainsi détaillé le manager de la formation Mark Renshaw. Les concurrents sont prévenus !

13:01 - L'un des derniers Tour de France pour Pedersen ? Sans victoire dans ce Tour de France 2026, Mads Pedersen porte pourtant le maillot vert de meilleur sprinteur. Le coureur de Lidl-Trek a concédé devant les médias "qu'il y a une date de fin à tout". Le Danois a détaille que le jour où il raccrocherait les pédales, serait celui où "je ne pourrai plus courir pour la victoire. Ce jour-là, je n'aurai plus ma place ici. J'aurais énormément de mal à changer de type de coureur, à passer du statut de leader à celui qui doit toujours aider les autres." Mads Pedersen rassure toutefois les fans de vélo : "Les gens ne doivent pas penser que j'ai déjà planifié ma retraite et ce que je ferai après. Je suis toujours dans cette bulle où tout tourne autour du maillot vert et de ce fichu monument qui me manque. Et quand j'aurai un monument, j'en voudrai un autre. Et je continuerai ainsi jusqu'à ce que je range le casque sur l'étagère. Il reste encore trois ans ", a prévenu celui en quête d'un succès cette année sur la Grande Boucle. Il a également ajouté que le cyclisme "use beaucoup le corps. J'ai aussi une femme à la maison, et nous devrons fonder une famille à un moment donné. Et nous approchons de l'âge où cela doit se faire. J'ai eu par le passé des coéquipiers qui ont eu du mal avec leur vie de famille, parce que le père n'était peut-être pas à la maison. Ça me faisait mal de voir ça à l'époque, et je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Donc je préfère arrêter ma carrière un peu plus tôt et fonder une famille, car la vie est longue. Et j'ai déjà accompli beaucoup de ce que je voulais accomplir dans ce sport" a reconnu le sprinteur !