DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 13e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Fini les sprints massifs, place à la montagne ! Les baroudeurs devraient pouvoir briller lors de la 13e étape ce vendredi, entre Dole et Belfort.

L'Essentiel

Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.

Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.

Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

13:06 - Un sprint intermédiaire chez Thibaut Pinot Lors de cette 13e étape, un chouchou du public français pourrait pointer le bout de son nez, même s'il a pris sa retraite du cyclisme professionnel. Il s'agit de Thibaut Pinot, puisque le seul sprint intermédiaire du jour (km 138) est prévu à Melisey, le fief de l'ancien coureur tricolore. 12:59 - Le départ fictif est donné Le départ fictif de la 13e étape du Tour de France 2026 vient d'être donné à Dole ! Le peloton s'élance tranquillement pour une douzaine de kilomètres avant le départ réel. 12:53 - Un Français peut-il gagner ? Après 12 étapes cette année sur le Tour de France, aucun coureur français n'a encore réussi à l'emporter. Le profil de la 13e étape pourrait donner des idées à certains d'entre eux, comme Kévin Vauquelin, Alex Baudin, Jordan Jegat ou encore le Bisontin Romain Grégoire, pour qui c’est une "étape particulière" sur ses terres. Mais ils ne seront pas les seuls à vouloir lever les bras à Belfort. Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Carte et le profil des 21 étapes du Tour de France 2026 12:24 - Deux coureurs ont abandonné Le sprint massif de l'arrivée de la 12e étape ce jeudi a été marqué par une lourde chute, à 350 mètres de la ligne, à Chalon-sur-Saône. À l'origine de cette chute, Fernando Gaviria (Caja Rural) a été contraint à l'abandon tout comme Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché). Le Français Dorian Godon (Netcompany-INEOS), touché au dos et soumis à un protocole commotion qu'il a réussi, devrait lui prendre le départ de la 13e étape. 11:59 - La plus longue étape du 113e Tour de France La 13e étape de ce Tour de France est la plus longue qui attend les coureurs cette année, ainsi que la seule à dépasser les 200 kilomètres. Le peloton va parcourir 205,8 km entre Dole et Belfort, où l'arrivée des premiers coureurs est attendue vers 18 heures. 11:02 - Le profil de la 13e étape du Tour de France Après le dernier sprint massif disputé ce jeudi avant l'arrivée à Paris dans dix jours, les baroudeurs devraient avoir l'opportunité de s'exprimer ce vendredi, à moins que les favoris ne s'en mêlent une nouvelle fois. Après le défait fictif à Dole (13 heures), le départ réel sera donné à 13h20 et le peloton ne rencontrera d'abord aucune difficulté pendant plus de 130 kilomètres, ce qui pourrait retarder la formation d’une échappée. Deux difficultés sont placées à la fin de l'étape, avec le col des Croix (catégorie 3, 5,1 km à 4,8%) et surtout le Ballon d'Alsace (catégorie 1, 8,9 km à 6,9%), où tout devrait se décanter à 30 km de l'arrivée. L'arrivée sera jugée ensuite à Belfort.

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026