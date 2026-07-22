DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 17e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Avant de basculer dans les Alpes, le peloton a le droit à une dernière étape hybride qui devrait convenir aux baroudeurs et aux sprinteurs.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

14:07 - Vacek à son tour (152km) Cette fois, c'est le Tchèque qui tente de fausser compagnie au peloton. Ce dernier résiste et ne souhaite, pour le moment, laisser personne partir. Les sprinteurs ont une dernière chance de briller avant les Champs-Élysées et ils ne veulent pas la laisser passer.

14:03 - Veistroffer distancé (154,5km) Les jambes commencent à peser très lourd pour le Français qui est désormais distancé par le peloton après avoir été le premier attaquant de cette 17e étape du Tour de France 2026.

14:02 - Le petit point pour Paret-Peintre (155,5km) Le maillot blanc à pois rouges de ce Tour de France 2026 passe au sommet de la Côte de Bassa en tête et prend un petit point supplémentaire.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 17 Chambéry - Voiron (175 km)

14:00 - Healy à l'attaque (156,5km) Dans la Côte de Bassa, Ben Healy place une nouvelle attaque pour tenter de rejoindre Kévin Vauquelin.

13:59 - La première ascension du jour (157km) Seul en tête, avec 10" d'avance, Kévin Vauquelin se lance dans l'ascension de la Côte de Bassa (1.5km à 6.1%).

13:57 - Une nouvelle échappée (158km) Abrahamsen a été repris et d'autres coureurs en profitent pour repartir vers l'avant. Kévin Vauquelin a des fourmis dans les jambes.

13:55 - Veistroffer s'est garé (160km) Le Français a laissé Abrahamsen seul en tête dans ce début de 17e étape du Tour de France 2026 après un gros retour du peloton. Le Norvégien va avoir du mal à tenir.

13:52 - Une nouvelle relance (161,5km) Et c'est reparti au sein du peloton ! Campenaerts, notamment, est intéressé pour rejoindre les deux hommes de tête.

13:51 - Vermeersch a crevé (162') Le coureur belge a dû changer de vélo après une crevaison. Il tente maintenant de revenir au sein du peloton.

13:49 - La chute pour Ballerini (165km) Pas une entame d'étape idéale pour l'Italien qui a chuté dans un rond-point. Il se relève péniblement alors qu'il aurait pu avoir son mot à dire dans cette 17e étape du Tour de France 2026.

13:47 - Deux contreurs (165,5km) Asgreen et Haller ont pris le duo d'attaque en contre et tentent de rejoindre Veistroffer et Abrahamsen.

13:44 - Toujours deux hommes en tête (168km) Le peloton est toujours derrière les deux hommes de tête qui accentuent encore un peu plus l'écart avec 20" d'avance. Les coureurs longent actuellement le lac du Bourget mais ils n'ont pas vraiment le temps de profiter du paysage dans ce début de 17e étape du Tour de France 2026.

13:40 - 10" d'avance (171,5km) Veistroffer et Abrahamsen ont dix secondes d'avance sur le peloton. Le rythme de ce début d'étape est endiablé, sans grande surprise.

13:37 - Et Veistroffer déjà ! (174,5km) Le Français, comme à son habitude, attaque dès le kilomètre zéro ! Jonas Abrahamsen est dans la roue de Baptiste Veistroffer.

13:37 - Le départ de la 17e étape du Tour de France 2026 ! Les coureurs sont lancés vers Voiron ! Le départ de cette 17e étape du Tour de France 2026 vient d'être donné à Chambéry.

13:20 - Suivez la 17e étape en direct Le départ fictif de cette 17e étape du Tour de France 2026 est donné à Chambéry. Direction le départ réel pour 175 kilomètres vers Voiron.

13:13 - Les locaux de l'étape à l'attaque ? Ils sont trois Savoyards au départ de cette 17e étape du Tour de France 2026. Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme et Alex Baudin auront certainement à coeur de briller sur leurs terres.

13:00 - Le départ fictif dans 20 minutes Les coureurs vont tranquillement se diriger vers le départ fictif de cette 17e étape du Tour de France 2026. Il va être donné à 13h20 à Chambéry.

12:31 - Le classement par points avant la 17e étape du Tour de France 2026 Les derniers points du Tour de France 2026 au classement du meilleur sprinteur seront accordés aujourd'hui puis lors de l'ultime étape ce dimanche. Mads Pedersen est devant avec 417 points mais ses concurrents n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le classement par points du Tour de France 2026 Mads Pedersen (DEN/LTK) 417 points Jasper Philipsen (BEL/APC) 286 points Biniam Girmay (ERI/NSN) 361 points Max Kanter (ALL/AST) 271 points Olav Kooij (NED/DEC) 210 points

12:01 - Le classement général avant la 17e étape du Tour de France 2026 Tadej Pogacar domine toujours autant ce Tour de France 2026 avec près de cinq minutes d'avance sur Remco Evenepoel. Derrière, la lutte bat son plein entre Isaac Del Toro et Paul Seixas pour une place sur le podium. Le classement général du Tour de France 2026 Tadej Pogacar - UAE 56h14'18'' Remco Evenepoel - Red Bull Bora Hansgrohe à 04'32'' Isaac del Toro - UAE à 06'51'' Paul Seixas - Decathlon CMA CGM à 07'11'' Juan Ayuso - Lidl - Trek à 09'22'' Mattias Skjelmose Jensen - Lidl - Trek à 10'14'' Lenny Martinez - Bahrain Victorious à 12'50'' Thomas Pidcock - Pinarello-Q36.5 à 12'58'' Jordan Jegat - TotalEnergies à 22'50'' Yannis Voisard - Tudor à 24'18''

11:27 - Les favoris de la 17e étape du Tour de France 2026 Baroudeurs ou sprinteurs ? Le vainqueur de cette étape entre Chambéry et Voiron devrait figurer parmi ces deux types de coureurs. Avec les difficultés de la première partie de la journée, certains pourraient être tentés de prendre l'échappée du jour. Mais c'est aussi la dernière chance avec les Champs-Élysées de briller pour les flèches du peloton. Mads Pedersen, Jaspher Philipsen ou encore Olav Kooij ont donc leur carte à jouer. Chez les baroudeurs, comment ne pas citer Quinn Simmons, Filippo Ganna ou encore Jonas Abrahamsen.

10:59 - Le profil de la 17e étape du Tour de France 2026 Au départ de Chambéry, les coureurs vont devoir vite faire tourner les jambes avec un enchainement de quatre difficultés répertoriées (trois de catégorie 4 et une de catégorie 3) sur les 60 premiers kilomètres. Pour la seconde grosse moitié de l'étape, la route va ensuite être moins élevée même si elle ne sera pas totalement plate. Probably the last chance for the pure sprinters during the #TDF2026!



Sans doute la dernière chance des purs sprinteurs sur ce #TDF2026 ! pic.twitter.com/LX8lrPvdSw — Tour de France (@LeTour) July 22, 2026