DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 17e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Avant de basculer dans les Alpes, le peloton a le droit à une dernière étape hybride qui devrait convenir aux baroudeurs et aux sprinteurs.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Malheureusement, un coup du sort a fait mal à l'interêt de la course. Tombé dimanche lors de la 15e étape, Jonas Vingegaard a dû abandonner en raison d'une fracture de la clavicule, laissant Pogacar s'envoler vers un nouveau sacre.
- Il faut tout de même dire que depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase toute la concurrence, avec un Tadej Pogacar écoeurant qui rafle quasiment toutes les victoires. Sans Vingegaard, Remco Evenepoel va batailler avec Isaac Del Toro et Paul Seixas pour la place de dauphin.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
14:07 - Vacek à son tour (152km)
Cette fois, c'est le Tchèque qui tente de fausser compagnie au peloton. Ce dernier résiste et ne souhaite, pour le moment, laisser personne partir. Les sprinteurs ont une dernière chance de briller avant les Champs-Élysées et ils ne veulent pas la laisser passer.
14:03 - Veistroffer distancé (154,5km)
Les jambes commencent à peser très lourd pour le Français qui est désormais distancé par le peloton après avoir été le premier attaquant de cette 17e étape du Tour de France 2026.
14:02 - Le petit point pour Paret-Peintre (155,5km)
Le maillot blanc à pois rouges de ce Tour de France 2026 passe au sommet de la Côte de Bassa en tête et prend un petit point supplémentaire.
14:00 - Healy à l'attaque (156,5km)
Dans la Côte de Bassa, Ben Healy place une nouvelle attaque pour tenter de rejoindre Kévin Vauquelin.
13:59 - La première ascension du jour (157km)
Seul en tête, avec 10" d'avance, Kévin Vauquelin se lance dans l'ascension de la Côte de Bassa (1.5km à 6.1%).
13:57 - Une nouvelle échappée (158km)
Abrahamsen a été repris et d'autres coureurs en profitent pour repartir vers l'avant. Kévin Vauquelin a des fourmis dans les jambes.
13:55 - Veistroffer s'est garé (160km)
Le Français a laissé Abrahamsen seul en tête dans ce début de 17e étape du Tour de France 2026 après un gros retour du peloton. Le Norvégien va avoir du mal à tenir.
13:52 - Une nouvelle relance (161,5km)
Et c'est reparti au sein du peloton ! Campenaerts, notamment, est intéressé pour rejoindre les deux hommes de tête.
13:51 - Vermeersch a crevé (162')
Le coureur belge a dû changer de vélo après une crevaison. Il tente maintenant de revenir au sein du peloton.
13:49 - La chute pour Ballerini (165km)
Pas une entame d'étape idéale pour l'Italien qui a chuté dans un rond-point. Il se relève péniblement alors qu'il aurait pu avoir son mot à dire dans cette 17e étape du Tour de France 2026.
13:47 - Deux contreurs (165,5km)
Asgreen et Haller ont pris le duo d'attaque en contre et tentent de rejoindre Veistroffer et Abrahamsen.
13:44 - Toujours deux hommes en tête (168km)
Le peloton est toujours derrière les deux hommes de tête qui accentuent encore un peu plus l'écart avec 20" d'avance. Les coureurs longent actuellement le lac du Bourget mais ils n'ont pas vraiment le temps de profiter du paysage dans ce début de 17e étape du Tour de France 2026.
13:40 - 10" d'avance (171,5km)
Veistroffer et Abrahamsen ont dix secondes d'avance sur le peloton. Le rythme de ce début d'étape est endiablé, sans grande surprise.
13:37 - Et Veistroffer déjà ! (174,5km)
Le Français, comme à son habitude, attaque dès le kilomètre zéro ! Jonas Abrahamsen est dans la roue de Baptiste Veistroffer.
13:37 - Le départ de la 17e étape du Tour de France 2026 !
Les coureurs sont lancés vers Voiron ! Le départ de cette 17e étape du Tour de France 2026 vient d'être donné à Chambéry.
13:20 - Suivez la 17e étape en direct
Le départ fictif de cette 17e étape du Tour de France 2026 est donné à Chambéry. Direction le départ réel pour 175 kilomètres vers Voiron.
13:13 - Les locaux de l'étape à l'attaque ?
Ils sont trois Savoyards au départ de cette 17e étape du Tour de France 2026. Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme et Alex Baudin auront certainement à coeur de briller sur leurs terres.
13:00 - Le départ fictif dans 20 minutes
Les coureurs vont tranquillement se diriger vers le départ fictif de cette 17e étape du Tour de France 2026. Il va être donné à 13h20 à Chambéry.
12:31 - Le classement par points avant la 17e étape du Tour de France 2026
Les derniers points du Tour de France 2026 au classement du meilleur sprinteur seront accordés aujourd'hui puis lors de l'ultime étape ce dimanche. Mads Pedersen est devant avec 417 points mais ses concurrents n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Le classement par points du Tour de France 2026
- Mads Pedersen (DEN/LTK) 417 points
- Jasper Philipsen (BEL/APC) 286 points
- Biniam Girmay (ERI/NSN) 361 points
- Max Kanter (ALL/AST) 271 points
- Olav Kooij (NED/DEC) 210 points
12:01 - Le classement général avant la 17e étape du Tour de France 2026
Tadej Pogacar domine toujours autant ce Tour de France 2026 avec près de cinq minutes d'avance sur Remco Evenepoel. Derrière, la lutte bat son plein entre Isaac Del Toro et Paul Seixas pour une place sur le podium.
Le classement général du Tour de France 2026
- Tadej Pogacar - UAE 56h14'18''
- Remco Evenepoel - Red Bull Bora Hansgrohe à 04'32''
- Isaac del Toro - UAE à 06'51''
- Paul Seixas - Decathlon CMA CGM à 07'11''
- Juan Ayuso - Lidl - Trek à 09'22''
- Mattias Skjelmose Jensen - Lidl - Trek à 10'14''
- Lenny Martinez - Bahrain Victorious à 12'50''
- Thomas Pidcock - Pinarello-Q36.5 à 12'58''
- Jordan Jegat - TotalEnergies à 22'50''
- Yannis Voisard - Tudor à 24'18''
11:27 - Les favoris de la 17e étape du Tour de France 2026
Baroudeurs ou sprinteurs ? Le vainqueur de cette étape entre Chambéry et Voiron devrait figurer parmi ces deux types de coureurs. Avec les difficultés de la première partie de la journée, certains pourraient être tentés de prendre l'échappée du jour. Mais c'est aussi la dernière chance avec les Champs-Élysées de briller pour les flèches du peloton. Mads Pedersen, Jaspher Philipsen ou encore Olav Kooij ont donc leur carte à jouer. Chez les baroudeurs, comment ne pas citer Quinn Simmons, Filippo Ganna ou encore Jonas Abrahamsen.
10:59 - Le profil de la 17e étape du Tour de France 2026
Au départ de Chambéry, les coureurs vont devoir vite faire tourner les jambes avec un enchainement de quatre difficultés répertoriées (trois de catégorie 4 et une de catégorie 3) sur les 60 premiers kilomètres. Pour la seconde grosse moitié de l'étape, la route va ensuite être moins élevée même si elle ne sera pas totalement plate.
Probably the last chance for the pure sprinters during the #TDF2026!— Tour de France (@LeTour) July 22, 2026
Sans doute la dernière chance des purs sprinteurs sur ce #TDF2026 ! pic.twitter.com/LX8lrPvdSw
10:29 - La 17e étape du Tour de France 2026 aujourd'hui
Après le contre-la-montre individuel dominé par Remco Evenepoel, les coureurs s'attaquent à la dernière étape avant de basculer dans l'enfer des Alpes dans cette dernière semaine du Tour de France 2026. 174,7 kilomètres attendent le peloton entre Chambéry et Voiron. Le départ fictif sera donné à 13h20.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)