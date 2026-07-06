DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 3e étape Granollers - Les Angles

Suite du Tour de France 2026 avec une 3e étape en montagne très particulière. À cause des incendies qui sévissent dans les Pyrénées-Orientales, la partie française de la course sera sans public.

L'Essentiel

Le classement de cette 2e étape du Tour de France, avec ce doublé pour UAE Emirates-XRG, Tadej Pogacar laissant la victoire à Isaac Del Toro. Paul Seixas est 9e du jour, lâchant 3" (hors bonifs) sur le quatuor de tête. #TDF2026 pic.twitter.com/bvGXMlMsZk

Jonas Vingegaard garde le maillot jaune à l'issue de cette 2e étape du Tour de France. Tadej Pogacar est revenu à 6" du Danois, marquant forcément les esprits avec Isaac Del Toro. Paul Seixas gagne 4 places au général, 6e à 42". #TDF2026 pic.twitter.com/P09zwSgo7w

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12:37 - Pedersen est aussi là (191km) Le coureur de l'équipe Lidl-Trek a fait l'effort pour revenir à hauteur des cinq hommes de tête qui ont 10" d'avance sur le peloton.

12:36 - Cinq coureurs en tête (191,5km) Thibault Guernalec (TotalEnergies) et Torstein Traeen (Uno-X Mobility), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGa), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) et Liam Slock (Lotto Intermarché) sont les premiers attaquants de la journée.

12:34 - Il y a du monde à l'avant (192,5km) Comme prévu, beaucoup veulent former une échappée qui pourrait aller au bout aujourd'hui. La première côte de cette 3e étape du Tour de France va arriver très vite.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

12:32 - Ça bouge à l'avant (194km) Voila la première attaque franche de cette étape. Plusieurs coureurs tentent de s'enfuir. On retrouve notamment Romain Grégoire.

12:31 - Un petit temps mort (195km) Après une petite accélération de Molenaar avec son maillot de meilleur grimpeur, le peloton impose un petit rythme pour débuter cette 3e étape du Tour de France 2026.

12:30 - La 3e étape du Tour de France 2026 débute ! Et c'est parti, Christian Prudhomme agite le drapeau qui signifie que cette 3e étape est lancée. 196 kms attendent les coureurs entre Granollers et Les Angles. C'est la première course en montagne de cette 113e édition.

12:23 - Valentin Paret-Peintre intéressé par l'échappée mais pas que.. Le coureur français s'est dit intéressé par l'échappée du jour vu qu'il fixe l'objectif du maillot blanc à pois rouges du meilleur grimpeur du Tour de France 2026. "Je pense qu'aujourd'hui l'échappée a une bonne chance d'aller au bout, donc on s'attend à une grosse bagarre en début d'étape. Il y a quelques coureurs encore pas trop loin au général qui pensent au Maillot Jaune. Le Maillot Jaune, la victoire d'étape, des points pour le classement de la montagne : une journée déjà importante et qui sera animée ! J'ai envie d'être dedans, de prendre des points pour mon objectif de maillot à pois même si ce n'est pas la journée la plus importante. On verra si j'arrive à me glisser dedans, sinon j'essaierai d'économiser mes forces", a-t-il déclaré.

12:18 - 5 kilomètres avant le départ réel Les coureurs continuent de défiler dans les rues de Granollers. Le départ réel de cette 3e étape du Tour de France 2026 va être donné dans quelques minutes.

12:14 - Pas d'autre abandon C'est un peloton encore conséquent qui se dirige vers le départ réel de cette 3e étape du Tour de France 2026. Seul le Français Clément Berthet a abandonné et c'était lors de la deuxième étape ce dimanche.

12:10 - C'est déjà la montagne ! La 3e étape EN DIRECT Le départ fictif de cette 3e étape du Tour de France 2026 est donné. Les coureurs vont défiler à Granollers jusqu'au départ réel. Ils se dirigeront ensuite vers Les Angles pour la première arrivée en France de cette 113e édition de la Grande Boucle.

12:00 - Le départ fictif dans 10 minutes La 3e étape du Tour de France 2026 va débuter dans dix minutes désormais. Les coureurs vont tranquillement se diriger vers la ligne d'arrivée pour le départ fictif. Le départ réel sera ensuite donné une dizaine de minutes plus tard.

11:51 - Un point sur le classement général du Tour de France 2026 Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 04h01'48'' Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) +06'' Remco Evenepoel (RedBull - Bora-Hansgrohe) +15'' Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) +16'' Juan Ayuso (Lidl - Trek) +19'' Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +42'' Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) +44'' Florian Lipowitz (RedBull - Bora-Hansgrohe) +45'' Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +53'' Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +1'00

11:31 - Les favoris de la 3e étape du Tour de France 2026 Un favori semble se détacher dans cette 3e étape du Tour de France 2026. Le Tchèque Mathias Vacek de la Lidl-Trek s'en sort très bien quand le peloton est en petit nombre. Et si UAE Team Emirates était en mesure de récidiver après la victoire d'Isaac Del Toro hier. Brandon McNulty pourrait, à son tour, lever les bras sur la ligne d'arrivée aux Angles. Parmi les Français, Alex Baudin fait figure d'outsider et pourrait signer la première victoire française sur cette 113e édition de la Grande Boucle.

11:12 - L'entrée des Pyrénées, le profil de la 3e étape du Tour de France 2026 3850m de dénivelé positif au programme aujourd'hui ! C'est la première étape de ce Tour de France 2026 en montagne. Quatre cols répertoriés au programme avec trois côtes de catégorie 3 et une en catégorie 1. Les principales difficultés seront réservées à la deuxième moitié du parcours. Nul doute que des échappées matinales tenteront de se former. L’arrivée sera jugée dans la station des Angles, à l'issue d’une ascension de 4,7 kilomètres à 4,6 %.

10:51 - Une 3e étape du Tour de France singulière À cause des incendies en cours dans les Pyrénées-Orientales, la 3e étape du Tour de France 2026 va être fortement perturbée. La partie française de la course, donc les 44 derniers kilomètres, se dérouleront sans aucun public. "Sur le territoire français, la caravane publicitaire ne circulera pas. Le dispositif sera limité au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve", a expliqué lors d'une conférence de presse le préfet Pierre Regnault de la Mothe avant d'ajouté que le public était "invité à ne pas se rendre aux abords du parcours ni sur le site de l'arrivée. C'est-à-dire que, et je regrette de devoir l'annoncer, ce sera - en France en tout cas - une étape du Tour de France sans public". Etape 3, lundi 6 juillet 2026 : une étape maintenue, mais sans public ni caravane publicitaire sur le territoire français.



Le public est invité à ne pas se rendre au bord de la route ou sur le site arrivée.



En raison de l'incendie qui touche actuellement les pic.twitter.com/It2AU3TYry — Tour de France (@LeTour) July 5, 2026