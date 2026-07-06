DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 3e étape Granollers - Les Angles
Suite du Tour de France 2026 avec une 3e étape en montagne très particulière. À cause des incendies qui sévissent dans les Pyrénées-Orientales, la partie française de la course sera sans public.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Le grand favori de ce Tour de France sera bien évidemment Tadej Pogacar qui ne semble pas avoir de rival pour sa propre succession même s'il ne faut pas oublier le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro ou encore Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock sont également là...
Le classement du Tour de France 2026
Le classement de cette 2e étape du Tour de France, avec ce doublé pour UAE Emirates-XRG, Tadej Pogacar laissant la victoire à Isaac Del Toro. Paul Seixas est 9e du jour, lâchant 3" (hors bonifs) sur le quatuor de tête. #TDF2026 pic.twitter.com/bvGXMlMsZk— Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 5, 2026
Jonas Vingegaard garde le maillot jaune à l'issue de cette 2e étape du Tour de France. Tadej Pogacar est revenu à 6" du Danois, marquant forcément les esprits avec Isaac Del Toro. Paul Seixas gagne 4 places au général, 6e à 42". #TDF2026 pic.twitter.com/P09zwSgo7w— Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 5, 2026
12:37 - Pedersen est aussi là (191km)
Le coureur de l'équipe Lidl-Trek a fait l'effort pour revenir à hauteur des cinq hommes de tête qui ont 10" d'avance sur le peloton.
12:36 - Cinq coureurs en tête (191,5km)
Thibault Guernalec (TotalEnergies) et Torstein Traeen (Uno-X Mobility), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGa), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) et Liam Slock (Lotto Intermarché) sont les premiers attaquants de la journée.
12:34 - Il y a du monde à l'avant (192,5km)
Comme prévu, beaucoup veulent former une échappée qui pourrait aller au bout aujourd'hui. La première côte de cette 3e étape du Tour de France va arriver très vite.
12:32 - Ça bouge à l'avant (194km)
Voila la première attaque franche de cette étape. Plusieurs coureurs tentent de s'enfuir. On retrouve notamment Romain Grégoire.
12:31 - Un petit temps mort (195km)
Après une petite accélération de Molenaar avec son maillot de meilleur grimpeur, le peloton impose un petit rythme pour débuter cette 3e étape du Tour de France 2026.
12:30 - La 3e étape du Tour de France 2026 débute !
Et c'est parti, Christian Prudhomme agite le drapeau qui signifie que cette 3e étape est lancée. 196 kms attendent les coureurs entre Granollers et Les Angles. C'est la première course en montagne de cette 113e édition.
12:23 - Valentin Paret-Peintre intéressé par l'échappée mais pas que..
Le coureur français s'est dit intéressé par l'échappée du jour vu qu'il fixe l'objectif du maillot blanc à pois rouges du meilleur grimpeur du Tour de France 2026. "Je pense qu'aujourd'hui l'échappée a une bonne chance d'aller au bout, donc on s'attend à une grosse bagarre en début d'étape. Il y a quelques coureurs encore pas trop loin au général qui pensent au Maillot Jaune. Le Maillot Jaune, la victoire d'étape, des points pour le classement de la montagne : une journée déjà importante et qui sera animée ! J'ai envie d'être dedans, de prendre des points pour mon objectif de maillot à pois même si ce n'est pas la journée la plus importante. On verra si j'arrive à me glisser dedans, sinon j'essaierai d'économiser mes forces", a-t-il déclaré.
12:18 - 5 kilomètres avant le départ réel
Les coureurs continuent de défiler dans les rues de Granollers. Le départ réel de cette 3e étape du Tour de France 2026 va être donné dans quelques minutes.
12:14 - Pas d'autre abandon
C'est un peloton encore conséquent qui se dirige vers le départ réel de cette 3e étape du Tour de France 2026. Seul le Français Clément Berthet a abandonné et c'était lors de la deuxième étape ce dimanche.
12:10 - C'est déjà la montagne ! La 3e étape EN DIRECT
Le départ fictif de cette 3e étape du Tour de France 2026 est donné. Les coureurs vont défiler à Granollers jusqu'au départ réel. Ils se dirigeront ensuite vers Les Angles pour la première arrivée en France de cette 113e édition de la Grande Boucle.
12:00 - Le départ fictif dans 10 minutes
La 3e étape du Tour de France 2026 va débuter dans dix minutes désormais. Les coureurs vont tranquillement se diriger vers la ligne d'arrivée pour le départ fictif. Le départ réel sera ensuite donné une dizaine de minutes plus tard.
11:51 - Un point sur le classement général du Tour de France 2026
- Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 04h01'48''
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) +06''
- Remco Evenepoel (RedBull - Bora-Hansgrohe) +15''
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) +16''
- Juan Ayuso (Lidl - Trek) +19''
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +42''
- Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) +44''
- Florian Lipowitz (RedBull - Bora-Hansgrohe) +45''
- Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +53''
- Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +1'00
11:31 - Les favoris de la 3e étape du Tour de France 2026
Un favori semble se détacher dans cette 3e étape du Tour de France 2026. Le Tchèque Mathias Vacek de la Lidl-Trek s'en sort très bien quand le peloton est en petit nombre. Et si UAE Team Emirates était en mesure de récidiver après la victoire d'Isaac Del Toro hier. Brandon McNulty pourrait, à son tour, lever les bras sur la ligne d'arrivée aux Angles. Parmi les Français, Alex Baudin fait figure d'outsider et pourrait signer la première victoire française sur cette 113e édition de la Grande Boucle.
11:12 - L'entrée des Pyrénées, le profil de la 3e étape du Tour de France 2026
3850m de dénivelé positif au programme aujourd'hui ! C'est la première étape de ce Tour de France 2026 en montagne. Quatre cols répertoriés au programme avec trois côtes de catégorie 3 et une en catégorie 1. Les principales difficultés seront réservées à la deuxième moitié du parcours. Nul doute que des échappées matinales tenteront de se former. L’arrivée sera jugée dans la station des Angles, à l'issue d’une ascension de 4,7 kilomètres à 4,6 %.
10:51 - Une 3e étape du Tour de France singulière
À cause des incendies en cours dans les Pyrénées-Orientales, la 3e étape du Tour de France 2026 va être fortement perturbée. La partie française de la course, donc les 44 derniers kilomètres, se dérouleront sans aucun public. "Sur le territoire français, la caravane publicitaire ne circulera pas. Le dispositif sera limité au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve", a expliqué lors d'une conférence de presse le préfet Pierre Regnault de la Mothe avant d'ajouté que le public était "invité à ne pas se rendre aux abords du parcours ni sur le site de l'arrivée. C'est-à-dire que, et je regrette de devoir l'annoncer, ce sera - en France en tout cas - une étape du Tour de France sans public".
Etape 3, lundi 6 juillet 2026 : une étape maintenue, mais sans public ni caravane publicitaire sur le territoire français.— Tour de France (@LeTour) July 5, 2026
Le public est invité à ne pas se rendre au bord de la route ou sur le site arrivée.
En raison de l'incendie qui touche actuellement les pic.twitter.com/It2AU3TYry
10:32 - La 3e étape du Tour de France 2026, c'est aujourd'hui !
Le Tour de France 2026 se poursuit ce lundi avec une première arrivée prévue sur le sol français. 195,9 kilomètres attendent les coureurs qui vont pouvoir, déjà, se tester en altitude. Ils partiront de Granollers pour aller vers Les Angles. Le départ fictif sera donné à 12h10.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)