DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 5e étape entre Lannemezan et Pau

TOUR DE FRANCE. Les sprinteurs devraient être enfin de sortie pour la première fois dans cette édition du Tour de France après quatre jours de patience.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

14:47 - Veistroffer agacé (133,5km) Au niveau de la voiture de son directeur sportif, Baptiste Veistroffer ne comprend pas la stratégie du peloton et le fait savoir. "Ils ne laissent que trois minutes à un mec tout seul", regrette le Français alors que le peloton reste à 3'30".

14:45 - Une nouvelle équipe aux commandes du peloton (134km) C'est une équipe d'un sprinteur favori aujourd'hui qui commence à se réveiller derrière Veistroffer. Alpecin-Premier Tech, formation de Philipsen, va commencer à essayer de maintenir le gap.

14:40 - Veistroffer pas vraiment une menace pour Torstein Træen (138km) Si le peloton n'est pas vraiment inquiet depuis le début de cette 5e étape du Tour de France 2026, c'est aussi et surtout parce que Baptiste Veistroffer pointe à 1h07 du leader au classement général.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 passe chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

14:38 - La plus belle action de cette 5e étape du Tour de France 2026 ? Même pas une demi-heure de course dans cette 5e étape du Tour de France 2026 et on tient peut-être l'image de la journée. Antoine Dupont s'occupe du ravitaillement sur les bords de la route ! #TDF2026 | Antoine Dupont fait le ravitaillement pour Christian Prudhomme sur les routes du Tour !



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14:34 - La Uno X Mobility en tête (142km) Le leader au classement général de ce Tour de France 2026 est tranquillement installé dans le peloton. Traen a le sourire alors que son équipe gère le rythme du peloton.

14:31 - À 100 kilomètres du sprint intermédiaire (145km) Le sprint intermédiaire de cette 5e étape du Tour de France 2026 à Vic-en-Bigorre se tiendra dans 100 kilomètres avec 25 points attribués à celui qui passe en premier.

14:24 - Seixas et Jegat discutent (151km) Au sein du peloton, les coureurs sont très détendus à l'image des deux Français Paul Seixas et Jordan Jegat.

14:23 - L'avance grandit (152km) Veistroffer continue de prendre une avance confortable dans ce début de 5e étape du Tour de France 2026. Il dispose désormais d'1'38" d'avance sur le peloton.

14:19 - Veistroffer seul en tête (155,5km) Il sera peut-être seul devant aujourd'hui. Baptiste Vesitroffer s'est en allé à l'avant de la course et le peloton s'est immédiatement relevé.

14:17 - Une attaque au kilomètre zéro (158km) C'est Baptiste Veistroffer qui lance les hostilités en premier dans cette 5e étape du Tour de France 2026.

14:16 - Le départ réel de la 5e étape du Tour de France 2026 ! (158km) Les coureurs sont officiellement lancés vers Pau dans cette 5e étape. Le départ réel est donné à Lannemezan. Un sprint massif est attendu pour la première fois de cette 113e édition de la Grande Boucle.

14:13 - Les ambitions de Tim Merlier sur cette 5e étape du Tour de France 2026 "J'ai mes chances pour le sprint donc je suis très motivé. On verra comment ça va se passer aujourd'hui. On va contrôler la course comme on fait toujours donc on ne va pas changer aujourd'hui. Le Tour c'est le Tour et j'espère gagner de nouveau", a assuré Tim Merlier, l'un des favoris de cette 5e étape, au micro de France TV avant la course.

14:05 - Suivez la 5e étape en direct Départ fictif donné ! Les coureurs vont défiler vers le départ réel à Lannemezan. Cette 5e étape du Tour de France 2026 débutera enfin officiellement pour 158 kilomètres jusqu'à Pau.

13:56 - De gros points pour le maillot vert Cette 5e étape du Tour de France 2026 est déjà très importante pour le maillot vert. Les meilleurs sprinteurs en rêvent et 70 points seront attribués aujourd'hui.

13:44 - Un jour particulier pour deux coureurs Phil Bahaus et Davide Piganzoli vont fêter leur anniversaire aujourd'hui à l'occasion de cette 5e étape du Tour de France 2026. À voir s'ils auront le temps de souffler quelques bougies pendant ou après la course. Happy birthday Davide and Phil!

Enjoy your day on the roads of the Tour



Joyeux anniversaire, Davide et Phil !

Profitez bien de votre journée sur les routes du Tour #TDF2026 pic.twitter.com/ZpbUFoJYll — Tour de France (@LeTour) July 8, 2026

13:31 - Il va faire très chaud aujourd'hui ! Les coureurs vont devoir encore composer avec de fortes températures. Et ils ont recours à plusieurs méthodes pour se rafraichir au maximum à 30 minutes du départ de cette 5e étape du Tour de France 2026.

13:01 - Le nouveau maillot jaune du Tour de France devrait savourer Torstein Træen, qui a récupéré le maillot jaune à Tadej Pogacar, va sûrement être très tranquille aujourd'hui alors qu'une arrivée groupée ne fait presque aucun doute. Avec une avance confortable, le coureur d'Uno X Mobility devrait conserver sa tunique de leader au classement général avant le retour de la montagne dès demain.

12:32 - Un coureur en moins pour cette 5e étape du Tour de France 2026 La 4e étape de cette 113e édition de la Grande Boucle a été celle de trop pour Kelland O'Brien. Le coureur australien de la Team Jayco-AlUla, qui avait chuté lors de la 2e étape, a terminé hors délai hier et a donc été contraint de quitter le Tour de France. Il s'agit du troisième abandon cette année.

12:01 - Le classement général du Tour de France 2026 avant la 5e étape Ce mardi, le maillot jaune a trouvé de nouvelles épaules. Tadej Pogacar ne l'aura porté qu'un seul jour et l'a laissé à Torstein Traeen. Le classement général du Tour de France 2026 Torstein Traeen (Uno-X Mobilit) - 13h02'46'' Sean Quinn (EF Education - Easy Post) à 0'28'' Mathias Vacek (Lidl - Trek) à 3'50'' Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) à 7'53'' Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) à 7'53'' Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) à 8'06'' Remco Evenepoel (RedBull - Bora-Hansgrohe) à 8'16'' Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) à 8'17'' Juan Ayuso (Lidl - Trek) à 8'20'' Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) à 8'41''

11:29 - Les favoris de la 5e étape du Tour de France 2026 Qui dit étape réservée aux sprinteurs, dit forcément Jasper Philipsen. Le sprinteur belge vise sa première victoire dans ce Tour de France 2026 mais la concurrence s'annonce rude. Tim Merlier, Mads Pedersen, Biniam Girmay ou encore Olav Kooij auront certainement leur mot à dire.

11:01 - Le profil de la 5e étape du Tour de France 2026 Après quatre jours plutôt éprouvants pour les flèches du peloton, les sprinteurs devraient enfin prendre la lumière à l'arrivée à Pau aujourd'hui. 158 kilomètres attendent les coureurs sur un parcours globalement plat avec une seule difficulté répertoriée avec le Col de Baleix (1km à 8,8%) placé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.