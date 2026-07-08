DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 5e étape entre Lannemezan et Pau
TOUR DE FRANCE. Les sprinteurs devraient être enfin de sortie pour la première fois dans cette édition du Tour de France après quatre jours de patience.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Le grand favori de ce Tour de France sera bien évidemment Tadej Pogacar qui ne semble pas avoir de rival pour sa propre succession même s'il ne faut pas oublier le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro ou encore Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock sont également là...
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
14:47 - Veistroffer agacé (133,5km)
Au niveau de la voiture de son directeur sportif, Baptiste Veistroffer ne comprend pas la stratégie du peloton et le fait savoir. "Ils ne laissent que trois minutes à un mec tout seul", regrette le Français alors que le peloton reste à 3'30".
14:45 - Une nouvelle équipe aux commandes du peloton (134km)
C'est une équipe d'un sprinteur favori aujourd'hui qui commence à se réveiller derrière Veistroffer. Alpecin-Premier Tech, formation de Philipsen, va commencer à essayer de maintenir le gap.
14:40 - Veistroffer pas vraiment une menace pour Torstein Træen (138km)
Si le peloton n'est pas vraiment inquiet depuis le début de cette 5e étape du Tour de France 2026, c'est aussi et surtout parce que Baptiste Veistroffer pointe à 1h07 du leader au classement général.
14:38 - La plus belle action de cette 5e étape du Tour de France 2026 ?
Même pas une demi-heure de course dans cette 5e étape du Tour de France 2026 et on tient peut-être l'image de la journée. Antoine Dupont s'occupe du ravitaillement sur les bords de la route !
#TDF2026 | Antoine Dupont fait le ravitaillement pour Christian Prudhomme sur les routes du Tour !— francetvsport (@francetvsport) July 8, 2026
Suivez l'étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/JdxJ7V3kkC
14:34 - La Uno X Mobility en tête (142km)
Le leader au classement général de ce Tour de France 2026 est tranquillement installé dans le peloton. Traen a le sourire alors que son équipe gère le rythme du peloton.
14:31 - À 100 kilomètres du sprint intermédiaire (145km)
Le sprint intermédiaire de cette 5e étape du Tour de France 2026 à Vic-en-Bigorre se tiendra dans 100 kilomètres avec 25 points attribués à celui qui passe en premier.
14:24 - Seixas et Jegat discutent (151km)
Au sein du peloton, les coureurs sont très détendus à l'image des deux Français Paul Seixas et Jordan Jegat.
14:23 - L'avance grandit (152km)
Veistroffer continue de prendre une avance confortable dans ce début de 5e étape du Tour de France 2026. Il dispose désormais d'1'38" d'avance sur le peloton.
14:19 - Veistroffer seul en tête (155,5km)
Il sera peut-être seul devant aujourd'hui. Baptiste Vesitroffer s'est en allé à l'avant de la course et le peloton s'est immédiatement relevé.
14:17 - Une attaque au kilomètre zéro (158km)
C'est Baptiste Veistroffer qui lance les hostilités en premier dans cette 5e étape du Tour de France 2026.
14:16 - Le départ réel de la 5e étape du Tour de France 2026 ! (158km)
Les coureurs sont officiellement lancés vers Pau dans cette 5e étape. Le départ réel est donné à Lannemezan. Un sprint massif est attendu pour la première fois de cette 113e édition de la Grande Boucle.
14:13 - Les ambitions de Tim Merlier sur cette 5e étape du Tour de France 2026
"J'ai mes chances pour le sprint donc je suis très motivé. On verra comment ça va se passer aujourd'hui. On va contrôler la course comme on fait toujours donc on ne va pas changer aujourd'hui. Le Tour c'est le Tour et j'espère gagner de nouveau", a assuré Tim Merlier, l'un des favoris de cette 5e étape, au micro de France TV avant la course.
14:05 - Suivez la 5e étape en direct
Départ fictif donné ! Les coureurs vont défiler vers le départ réel à Lannemezan. Cette 5e étape du Tour de France 2026 débutera enfin officiellement pour 158 kilomètres jusqu'à Pau.
13:56 - De gros points pour le maillot vert
Cette 5e étape du Tour de France 2026 est déjà très importante pour le maillot vert. Les meilleurs sprinteurs en rêvent et 70 points seront attribués aujourd'hui.
13:44 - Un jour particulier pour deux coureurs
Phil Bahaus et Davide Piganzoli vont fêter leur anniversaire aujourd'hui à l'occasion de cette 5e étape du Tour de France 2026. À voir s'ils auront le temps de souffler quelques bougies pendant ou après la course.
Happy birthday Davide and Phil!— Tour de France (@LeTour) July 8, 2026
Enjoy your day on the roads of the Tour
Joyeux anniversaire, Davide et Phil !
Profitez bien de votre journée sur les routes du Tour #TDF2026 pic.twitter.com/ZpbUFoJYll
13:31 - Il va faire très chaud aujourd'hui !
Les coureurs vont devoir encore composer avec de fortes températures. Et ils ont recours à plusieurs méthodes pour se rafraichir au maximum à 30 minutes du départ de cette 5e étape du Tour de France 2026.
13:01 - Le nouveau maillot jaune du Tour de France devrait savourer
Torstein Træen, qui a récupéré le maillot jaune à Tadej Pogacar, va sûrement être très tranquille aujourd'hui alors qu'une arrivée groupée ne fait presque aucun doute. Avec une avance confortable, le coureur d'Uno X Mobility devrait conserver sa tunique de leader au classement général avant le retour de la montagne dès demain.
12:32 - Un coureur en moins pour cette 5e étape du Tour de France 2026
La 4e étape de cette 113e édition de la Grande Boucle a été celle de trop pour Kelland O'Brien. Le coureur australien de la Team Jayco-AlUla, qui avait chuté lors de la 2e étape, a terminé hors délai hier et a donc été contraint de quitter le Tour de France. Il s'agit du troisième abandon cette année.
12:01 - Le classement général du Tour de France 2026 avant la 5e étape
Ce mardi, le maillot jaune a trouvé de nouvelles épaules. Tadej Pogacar ne l'aura porté qu'un seul jour et l'a laissé à Torstein Traeen.
Le classement général du Tour de France 2026
- Torstein Traeen (Uno-X Mobilit) - 13h02'46''
- Sean Quinn (EF Education - Easy Post) à 0'28''
- Mathias Vacek (Lidl - Trek) à 3'50''
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) à 7'53''
- Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) à 7'53''
- Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) à 8'06''
- Remco Evenepoel (RedBull - Bora-Hansgrohe) à 8'16''
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) à 8'17''
- Juan Ayuso (Lidl - Trek) à 8'20''
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) à 8'41''
11:29 - Les favoris de la 5e étape du Tour de France 2026
Qui dit étape réservée aux sprinteurs, dit forcément Jasper Philipsen. Le sprinteur belge vise sa première victoire dans ce Tour de France 2026 mais la concurrence s'annonce rude. Tim Merlier, Mads Pedersen, Biniam Girmay ou encore Olav Kooij auront certainement leur mot à dire.
11:01 - Le profil de la 5e étape du Tour de France 2026
Après quatre jours plutôt éprouvants pour les flèches du peloton, les sprinteurs devraient enfin prendre la lumière à l'arrivée à Pau aujourd'hui. 158 kilomètres attendent les coureurs sur un parcours globalement plat avec une seule difficulté répertoriée avec le Col de Baleix (1km à 8,8%) placé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)