DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 8e étape entre Périgueux et Bergerac

TOUR DE FRANCE. Après la victoire de Tim Merlier ce vendredi, une nouvelle chance est offerte aux sprinteurs dans cette 8e étape entre Périgueux et Bergerac.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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13:49 - 1'30' d'avance (164km) Le peloton a décidé de ne pas trop laisser les trois hommes de tête s'envoler dans cette 8e étape du Tour de France 2026. Il conserve un retard d'1'30" sous l'impulsion de l'équipe Alpecin-Premier Tech.

13:41 - Un coéquipier de Philipsen prend les commandes (169,5km) L'équipe du sprinteur belge a décidé de gérer l'écart avec l'échappée de trois coureurs qui s'est formée très rapidement dans cette 8e étape du Tour de France 2026.

13:37 - Trois coureurs à l'avant (173km) Ça y est ! L'échappée de cette 8e étape du Tour de France 2026 est au complet. Slock, Guernalec et Otruba ont 1'30" d'avance. Un Belge, un Français et un Tchèque ouvrent la route.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 va-t-il passer pas très loin de chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

13:37 - Petit souci mécanique dans cette 8e étape du Tour de France 2026 (174km) Berckmoes a été victime d'une crevaison et doit changer de vélo. Il repart rapidement et devrait vite regagner le peloton qui est sur un petit rythme.

13:34 - Le peloton se relève (175km) Cinq kilomètres ont suffit pour laisser se former l'échappée du jour. Slock est seul en tête avec deux contre-attaquants derrière lui. Guernalec et Otruba tentent de le rejoindre.

13:32 - Au tour de Slock (177km) Après Asgreen, c'est le Belge de l'équipe Lotto-Intermarché, Liam Slock, qui tente une attaque à l'avant du peloton.

13:30 - Asgreen à l'attaque (178km) Il est très en vue depuis le début de cette 8e étape du Tour de France 2026. Kasper Asgreen essaye une nouvelle attaque.

13:28 - Attaque au kilomètre zéro (180km) Deux coureurs tentent de s'enfuir en tête du peloton dès le kilomètre zéro. Ils sont très vite pris en chasse.

13:28 - Le départ réel de la 8e étape du Tour de France 2026 Et c'est parti ! 180 kilomètres au programme dans cette étape en Dordogne entre Périgueux et Bergerac.

13:19 - Le bel accueil pour Veistroffer Le spécialiste des attaques au kilomètre zéro a reçu une belle ovation avant le départ de cette 8e étape du Tour de France 2026. #TDF2026 | "Kilomètre 0 ! Kilomètre 0 !"



L'accueil de rockstar pour Baptiste Veistroffer avant le départ de Périgueux ! pic.twitter.com/Q3abqtMFvr — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2026

13:15 - Suivez la 8e étape en direct Direction Bergerac pour le peloton qui s'élance dans les rues de Périgueux pour le départ fictif de cette 8e étape. Les sprinteurs devraient être au rendez-vous à l'arrivée.

12:59 - Un quart d'heure avant le départ fictif de cette 8e étape du Tour de France 2026 Les coureurs vont doucement se diriger vers le départ de cette 8e étape à Périgueux avant d'enjamber leur monture pour parcourir une distance de 180 kilomètres vers Bergerac.

12:48 - Pogacar était bien entouré ce matin Avant le départ de la 8e étape du Tour de France 2026, Tadej Pogacar a eu le droit à un petit moment avec ses parents. Family time #TDF2026 pic.twitter.com/MVteRbtGNA — Tour de France (@LeTour) July 11, 2026

12:32 - Le maillot vert dans le viseur Cette 8e étape du Tour de France 2026 va intéresser tous ceux qui visent le maillot vert qui est actuellement sur les épaules de Mads Pedersen. Avec 204 points, le Danois a une avance confortable sur son dauphin Biniam Girmay (145 pts) et sur Max Kanter (140 pts). Tout peut être relancé sur cette course à 95 points pour le classement du meilleur sprinteur.

12:01 - Le classement général avant la 8e étape du Tour de France 2026 Tadej Pogacar, SLV, UAE Team Emirates XRG en Jonas Vingegaard, DAN, Visma Lease A Bike, +02'42" Isaac Del Toro, MEX, Team Emirates XRG, +03'27" Remco Evenepoel, BEL, Red Bull Bora Hansgrohe, +03'30" Juan Ayuso, ESP, Lidl-Trek, +03'34" Paul Seixas, FRA, Decathlon CMA CGM, +03'55" Florian Lipowitz, ALL, Red Bull Bora Hansgrohe, +04'00" Lenny Martinez, FRA, Bahrain Victorious, +04'21" Mattias Skjelmose, DAN, Lidl-Trek, +04'57" Mathias Vacek, RTC, Lidl-Trek, +07'10"

11:28 - Les favoris de la 8e étape du Tour de France 2026 Ils sont trois grands favoris à la victoire d'étape aujourd'hui sur les routes du Tour de France. La vitesse de pointe d'Olav Kooij, Tim Merlier et Jasper Philipsen pourrait faire la différence au sein d'un peloton qui devrait arriver compact à Bergerac. Quelques outsiders se détachent néanmoins comme Mads Pedersen qui a de bonnes jambes depuis le début de cette 113e édition de la Grande Boucle ou encore Max Kanter, 2e à Pau et 4e hier. Il ne faudra pas oublier le deuxième au classement par points, Biniam Girmay.

11:02 - Le parcours de la 8e étape du Tour de France 2026 La 8e étape entre Périgueux et Bergerac est longue de 180 kilomètres avec aucune grosse difficulté au programme. Pour autant, deux sont répertoriées (catégorie 4). La Côte de Domme (3.6km à 3.3%) au kilomètre 100 avant la Côte du Buisson-de-Cadouin 2.9km à 4.3% une quarantaine de kilomètres plus loin.

10:31 - Tim Merlier en patron 3e à Pau lors de la cinquième étape du Tour de France 2026, Tim Merlier a, cette fois-ci, pas louper de l'occasion de s'imposer au sprint ce vendredi lors de la 7e étape. Son regard est tourné maintenant vers un doublé alors que la 8e étape entre Périgueux et Bergerac offre de très belles perspectives aux sprinteurs.