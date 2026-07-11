DIRECT. Tour de France 2026 : suivez la 8e étape entre Périgueux et Bergerac
TOUR DE FRANCE. Après la victoire de Tim Merlier ce vendredi, une nouvelle chance est offerte aux sprinteurs dans cette 8e étape entre Périgueux et Bergerac.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
13:49 - 1'30' d'avance (164km)
Le peloton a décidé de ne pas trop laisser les trois hommes de tête s'envoler dans cette 8e étape du Tour de France 2026. Il conserve un retard d'1'30" sous l'impulsion de l'équipe Alpecin-Premier Tech.
13:41 - Un coéquipier de Philipsen prend les commandes (169,5km)
L'équipe du sprinteur belge a décidé de gérer l'écart avec l'échappée de trois coureurs qui s'est formée très rapidement dans cette 8e étape du Tour de France 2026.
13:37 - Trois coureurs à l'avant (173km)
Ça y est ! L'échappée de cette 8e étape du Tour de France 2026 est au complet. Slock, Guernalec et Otruba ont 1'30" d'avance. Un Belge, un Français et un Tchèque ouvrent la route.
13:37 - Petit souci mécanique dans cette 8e étape du Tour de France 2026 (174km)
Berckmoes a été victime d'une crevaison et doit changer de vélo. Il repart rapidement et devrait vite regagner le peloton qui est sur un petit rythme.
13:34 - Le peloton se relève (175km)
Cinq kilomètres ont suffit pour laisser se former l'échappée du jour. Slock est seul en tête avec deux contre-attaquants derrière lui. Guernalec et Otruba tentent de le rejoindre.
13:32 - Au tour de Slock (177km)
Après Asgreen, c'est le Belge de l'équipe Lotto-Intermarché, Liam Slock, qui tente une attaque à l'avant du peloton.
13:30 - Asgreen à l'attaque (178km)
Il est très en vue depuis le début de cette 8e étape du Tour de France 2026. Kasper Asgreen essaye une nouvelle attaque.
13:28 - Attaque au kilomètre zéro (180km)
Deux coureurs tentent de s'enfuir en tête du peloton dès le kilomètre zéro. Ils sont très vite pris en chasse.
13:28 - Le départ réel de la 8e étape du Tour de France 2026
Et c'est parti ! 180 kilomètres au programme dans cette étape en Dordogne entre Périgueux et Bergerac.
13:19 - Le bel accueil pour Veistroffer
Le spécialiste des attaques au kilomètre zéro a reçu une belle ovation avant le départ de cette 8e étape du Tour de France 2026.
#TDF2026 | "Kilomètre 0 ! Kilomètre 0 !"— francetvsport (@francetvsport) July 11, 2026
L'accueil de rockstar pour Baptiste Veistroffer avant le départ de Périgueux ! pic.twitter.com/Q3abqtMFvr
13:15 - Suivez la 8e étape en direct
Direction Bergerac pour le peloton qui s'élance dans les rues de Périgueux pour le départ fictif de cette 8e étape. Les sprinteurs devraient être au rendez-vous à l'arrivée.
12:59 - Un quart d'heure avant le départ fictif de cette 8e étape du Tour de France 2026
Les coureurs vont doucement se diriger vers le départ de cette 8e étape à Périgueux avant d'enjamber leur monture pour parcourir une distance de 180 kilomètres vers Bergerac.
12:48 - Pogacar était bien entouré ce matin
Avant le départ de la 8e étape du Tour de France 2026, Tadej Pogacar a eu le droit à un petit moment avec ses parents.
Family time #TDF2026 pic.twitter.com/MVteRbtGNA— Tour de France (@LeTour) July 11, 2026
12:32 - Le maillot vert dans le viseur
Cette 8e étape du Tour de France 2026 va intéresser tous ceux qui visent le maillot vert qui est actuellement sur les épaules de Mads Pedersen. Avec 204 points, le Danois a une avance confortable sur son dauphin Biniam Girmay (145 pts) et sur Max Kanter (140 pts). Tout peut être relancé sur cette course à 95 points pour le classement du meilleur sprinteur.
12:01 - Le classement général avant la 8e étape du Tour de France 2026
- Tadej Pogacar, SLV, UAE Team Emirates XRG en
- Jonas Vingegaard, DAN, Visma Lease A Bike, +02'42"
- Isaac Del Toro, MEX, Team Emirates XRG, +03'27"
- Remco Evenepoel, BEL, Red Bull Bora Hansgrohe, +03'30"
- Juan Ayuso, ESP, Lidl-Trek, +03'34"
- Paul Seixas, FRA, Decathlon CMA CGM, +03'55"
- Florian Lipowitz, ALL, Red Bull Bora Hansgrohe, +04'00"
- Lenny Martinez, FRA, Bahrain Victorious, +04'21"
- Mattias Skjelmose, DAN, Lidl-Trek, +04'57"
- Mathias Vacek, RTC, Lidl-Trek, +07'10"
11:28 - Les favoris de la 8e étape du Tour de France 2026
Ils sont trois grands favoris à la victoire d'étape aujourd'hui sur les routes du Tour de France. La vitesse de pointe d'Olav Kooij, Tim Merlier et Jasper Philipsen pourrait faire la différence au sein d'un peloton qui devrait arriver compact à Bergerac. Quelques outsiders se détachent néanmoins comme Mads Pedersen qui a de bonnes jambes depuis le début de cette 113e édition de la Grande Boucle ou encore Max Kanter, 2e à Pau et 4e hier. Il ne faudra pas oublier le deuxième au classement par points, Biniam Girmay.
11:02 - Le parcours de la 8e étape du Tour de France 2026
La 8e étape entre Périgueux et Bergerac est longue de 180 kilomètres avec aucune grosse difficulté au programme. Pour autant, deux sont répertoriées (catégorie 4). La Côte de Domme (3.6km à 3.3%) au kilomètre 100 avant la Côte du Buisson-de-Cadouin 2.9km à 4.3% une quarantaine de kilomètres plus loin.
10:31 - Tim Merlier en patron
3e à Pau lors de la cinquième étape du Tour de France 2026, Tim Merlier a, cette fois-ci, pas louper de l'occasion de s'imposer au sprint ce vendredi lors de la 7e étape. Son regard est tourné maintenant vers un doublé alors que la 8e étape entre Périgueux et Bergerac offre de très belles perspectives aux sprinteurs.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)