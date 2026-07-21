DIRECT. Tour de France 2026 : suivez le contre-la-montre individuel de la 16e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Ce mardi, les coureurs débutent la troisième semaine du Tour de France par un difficile contre-la-montre individuel en Haute-Savoie, autour du Lac Léman.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Malheureusement, un coup du sort a fait mal à l'interêt de la course. Tombé dimanche lors de la 15e étape, Jonas Vingegaard a dû abandonner en raison d'une fracture de la clavicule, laissant Pogacar s'envoler vers un nouveau sacre.
- Il faut tout de même dire que depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase toute la concurrence, avec un Tadej Pogacar écoeurant qui rafle quasiment toutes les victoires. Sans Vingegaard, Remco Evenepoel va batailler avec Isaac Del Toro et Paul Seixas pour la place de dauphin.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
14:25 - Un décor magnifique pour ce contre-la-montre
Cet unique contre-la-montre individuel de ce Tour de France 2026 se déroule dans un cadre superbe, autour du Lac Léman.
???? This time trial takes place in an absolutely stunning setting!— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
???? Ce chrono se déroule dans un cadre absolument magnifique ! #TDF2026 pic.twitter.com/XLOor7iTnV
14:20 - 54 coureurs sont déjà partis
Sur les 166 coureurs à prendre le départ ce mardi sur ce contre-la-montre, 54 sont déjà partis et 30 sont déjà arrivés.
14:16 - Ganna meilleur temps au deuxième intermédiaire
Au sommet de la côte de Larringes, Filippo Ganna passe en tête au deuxième intermédiaire, avec 2 secondes d'avance sur Huub Artz. L'Italien est bien décidé à jouer la gagne aujourd'hui !
14:10 - Ganna peut entrer dans l'histoire
Filippo Gana possède l'un des plus beaux palmarès en contre-la-montre. L'Italien est double champion du monde (2020, 2021), septuple champion d'Italie (2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) et vainqueur de chronos sur de nombreuses courses, dont le Giro (7 étapes) et La Vuelta (2 étapes). Pour sa troisième participation au Tour de France cette année, Ganna a l'opportunité de devenir vainqueur sur les trois Grands Tours en gagnant aujourd'hui.
14:08 - Ganna passe en tête au premier intermédiaire
Filippo Ganna est passé en tête au premier temps intermédiaire (km 4,8), avec quelques secondes d'avance sur Joshua Tarling, détenteur du meilleur temps de ce chrono pour l'instant.
14:03 - Tarling prend la première place
Joshua Tarling vient de franchir la ligne d'arrivée ! Le Britannique signe le premier temps de référence en bouclant le contre-la-montre en 34'21"04, soit une vitesse moyenne de 45,59 km/h sur ces 26,1km.
14:01 - Artz bataille avec Tarling
Le coureur néerlandais Huub Artz (Lotto Intermarché), champion des Pays-Bas 2026, est en train de réaliser un beau chrono et se dispute la première place virtuelle avec Joshua Tarling.
13:58 - Filippo Ganna est parti
Outsider à la victoire aujourd'hui, Filippo Ganna (Netcompany Ineos) s'élance à son tour pour ce contre-la-montre individuel. Le double champion du monde du contre-la-montre (2020 et 2021) reste sur une très bonne performance à Barcelone lors du chrono par équipe.
13:54 - Joshua Tarling bien parti
Sans surprise, Joshua Tarling (Netcompany Ineos) a pris provisoirement la tête de ce contre-la-montre. Il ne devrait pas tarder à arriver à Évian-les-Bains maintenant.
13:49 - Au tour d'Alaphilippe de partir
Julian Alaphilippe (Tudor) prend le départ à son tour de ce chrono individuel. Mais le Français ne devrait pas jouer la victoire ce mardi en Haute-Savoie.
13:44 - Onze champions nationaux du contre-la-montre
Au départ de ce contre-la-montre individuel, on dénombre pas moins de onze champions nationaux de la discipline. En voici la liste : Michal Kwiatkowski (Pologne), Filippo Ganna (Italie), Isaac Del Toro (Mexique), Felix Grosschartner (Autriche), Nils Politt (Allemagne), Derek Gee (Canada), Tobias Foss (Norvège), Mathias Vacek (République Tchèque), Alex Kirsch (Luxembourg), Pablo Castrillo (Espagne) et Huub Artz (Pays-Bas).
13:39 - Gradek, premier à franchir la ligne
Le Polonais Kamil Gradek (Bahrain Victorious) franchit le premier la ligne d'arrivée à Évian-les-Bains et prend (forcément) la première place provisoire en 38'57"43, bouclant ainsi le parcours du jour à une vitesse moyenne de 40,20 km/h. Une marque qui devrait baisser rapidement.
13:37 - C'est parti pour Edoardo Affini
Champion d'Europe du contre-la-montre en 2024, l'Italien Edoardo Affini (Visma-Lease a bike) prend le départ de ce chrono au bord du Lac Léman.
13:35 - Pogacar s'élancera à 17h15
Premier du classement général et porteur du maillot jaune, Tadej Pogacar s'élancera en dernier cet après-midi, à 17h15.
13:30 - Les premiers coureurs vont bientôt en terminer
Cela fait une demi-heure que le premier coureur s'est élancé d'Évian-les-Bains. Les premiers coureurs ne vont pas tarder à arriver à Thonon-les-Bains.
13:25 - Joshua Tarling s'élance
Grand spécialiste du contre-la-montre, Joshua Tarling (Netcompany Ineos) s'élance et pourrait établir dans quelques minutes la première marque de référence. Le Britannique est champion d'Europe et de Grande-Bretagne de la spécialité (2023 et 2024).
13:22 - Plusieurs contrôles antidopages réalisés lundi
Dans la foulée des contrôles antidopage réalisés en pleine nuit samedi dernier sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard notamment, de multiples nouveaux contrôles antidopage ont été réalisés lors de la journée de repos ce lundi. RedBull-Bora-Hansgrohe, Decathlon-CMA CGM (l'équipe de Paul Seixas) et d'autres nombreuses équipes ont reçu la visite des contrôleurs lundi dans la soirée en Haute-Savoie... mais pas en pleine nuit.
13:17 - Un effort d'environ 35 minutes
Les organisateurs du Tour de France prévoient que les coureurs terminent cette 16e étape en 35 minutes environ, même si les meilleurs descendront certainement en-dessous de cette barre... et que certains seront aussi bien au-dessus, s'ils veulent se préserver pour la fin de la semaine qui s'annonce corsée sur la Grande Boucle.
13:12 - C'est parti pour Baptiste Veistroffer
Nouveau chouchou du public français, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) s'élance à son tour pour ce chrono individuel.
13:10 - Un départ toutes les 90 secondes
Les premiers coureurs se sont élancés sur les bords du Lac Léman il y a quelques instants. Entre 13h et 16h45, un concurrent s'élancera toutes les 90 secondes. Ce n'est qu'à partir d'Egan Bernal, 16e du classement général, que les départs s'espaceront, toutes les deux minutes.
13:07 - Les horaires de départ des favoris
Voici les horaires de départ des coureurs favoris à la victoire finale ce mardi sur les bords du Lac Léman.
Keep track of today’s ITT favourites’ start times. ????— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026
Les coureurs à ne pas manquer aujourd’hui. ⏱️#TDF2026 | @TISSOT pic.twitter.com/bINd5ec1sN
13:04 - Un premier coureur français au départ
Premier coureur français programmé lors de ce chrono individuel, Matis Louvel (NSN) s'élance, sur les bords du Lac Léman.
13:00 - Le contre-la-montre individuel à suivre en direct
C'est parti pour la 16e étape du Tour de France 2026 ! Le départ est donné pour ce contre-la-montre individuel de 26,1km, avec le Polonais Kamil Gradek (Bahrain Victorious) qui s'élance en premier.
12:54 - Les coureurs vont grimper directement
Le seul chrono individuel de cette 113e édition sera marqué par la côte de Larringes (9,7km à 4,3%), qui devrait créer des écarts parmi les participants. Fait notable, les coureurs vont entamer dès les premiers mètres cette ascension de catégorie avant de descendre puis de rouler vers Thonon-les-Bains pendant 16,4km jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faudra donc qu'ils soient prêts d'entrée !
12:32 - Les Français peuvent y croire
Cette 16e étape est l'une des dernières occasions pour qu'un Français remporte une étape dans ce 113e Tour de France, ce qui n'est pas arrivé lors des deux premières semaines. Champion du monde juniors de contre-la-montre en 2024, Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a remporté le contre-la-montre du Tour du Pays basque en début d'année, une première chez les pros dans l'exercice, et pourrait avoir son mot à dire. Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos), frustré par une crevaison à Montjuïc, pourrait aussi créer la surprise, tout comme Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), triple champion de France de l'exercice (2022, 2024, 2025).
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)