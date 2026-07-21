DIRECT. Tour de France 2026 : suivez le contre-la-montre individuel de la 16e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Ce mardi, les coureurs débutent la troisième semaine du Tour de France par un difficile contre-la-montre individuel en Haute-Savoie, autour du Lac Léman.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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14:25 - Un décor magnifique pour ce contre-la-montre Cet unique contre-la-montre individuel de ce Tour de France 2026 se déroule dans un cadre superbe, autour du Lac Léman. ???? This time trial takes place in an absolutely stunning setting!



???? Ce chrono se déroule dans un cadre absolument magnifique ! #TDF2026 pic.twitter.com/XLOor7iTnV — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

14:20 - 54 coureurs sont déjà partis Sur les 166 coureurs à prendre le départ ce mardi sur ce contre-la-montre, 54 sont déjà partis et 30 sont déjà arrivés.

14:16 - Ganna meilleur temps au deuxième intermédiaire Au sommet de la côte de Larringes, Filippo Ganna passe en tête au deuxième intermédiaire, avec 2 secondes d'avance sur Huub Artz. L'Italien est bien décidé à jouer la gagne aujourd'hui !

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Carte et profil des 21 étapes du Tour de France 2026

14:10 - Ganna peut entrer dans l'histoire Filippo Gana possède l'un des plus beaux palmarès en contre-la-montre. L'Italien est double champion du monde (2020, 2021), septuple champion d'Italie (2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) et vainqueur de chronos sur de nombreuses courses, dont le Giro (7 étapes) et La Vuelta (2 étapes). Pour sa troisième participation au Tour de France cette année, Ganna a l'opportunité de devenir vainqueur sur les trois Grands Tours en gagnant aujourd'hui.

14:08 - Ganna passe en tête au premier intermédiaire Filippo Ganna est passé en tête au premier temps intermédiaire (km 4,8), avec quelques secondes d'avance sur Joshua Tarling, détenteur du meilleur temps de ce chrono pour l'instant.

14:03 - Tarling prend la première place Joshua Tarling vient de franchir la ligne d'arrivée ! Le Britannique signe le premier temps de référence en bouclant le contre-la-montre en 34'21"04, soit une vitesse moyenne de 45,59 km/h sur ces 26,1km.

14:01 - Artz bataille avec Tarling Le coureur néerlandais Huub Artz (Lotto Intermarché), champion des Pays-Bas 2026, est en train de réaliser un beau chrono et se dispute la première place virtuelle avec Joshua Tarling.

13:58 - Filippo Ganna est parti Outsider à la victoire aujourd'hui, Filippo Ganna (Netcompany Ineos) s'élance à son tour pour ce contre-la-montre individuel. Le double champion du monde du contre-la-montre (2020 et 2021) reste sur une très bonne performance à Barcelone lors du chrono par équipe.

13:54 - Joshua Tarling bien parti Sans surprise, Joshua Tarling (Netcompany Ineos) a pris provisoirement la tête de ce contre-la-montre. Il ne devrait pas tarder à arriver à Évian-les-Bains maintenant.

13:49 - Au tour d'Alaphilippe de partir Julian Alaphilippe (Tudor) prend le départ à son tour de ce chrono individuel. Mais le Français ne devrait pas jouer la victoire ce mardi en Haute-Savoie.

13:44 - Onze champions nationaux du contre-la-montre Au départ de ce contre-la-montre individuel, on dénombre pas moins de onze champions nationaux de la discipline. En voici la liste : Michal Kwiatkowski (Pologne), Filippo Ganna (Italie), Isaac Del Toro (Mexique), Felix Grosschartner (Autriche), Nils Politt (Allemagne), Derek Gee (Canada), Tobias Foss (Norvège), Mathias Vacek (République Tchèque), Alex Kirsch (Luxembourg), Pablo Castrillo (Espagne) et Huub Artz (Pays-Bas).

13:39 - Gradek, premier à franchir la ligne Le Polonais Kamil Gradek (Bahrain Victorious) franchit le premier la ligne d'arrivée à Évian-les-Bains et prend (forcément) la première place provisoire en 38'57"43, bouclant ainsi le parcours du jour à une vitesse moyenne de 40,20 km/h. Une marque qui devrait baisser rapidement.

13:37 - C'est parti pour Edoardo Affini Champion d'Europe du contre-la-montre en 2024, l'Italien Edoardo Affini (Visma-Lease a bike) prend le départ de ce chrono au bord du Lac Léman.

13:35 - Pogacar s'élancera à 17h15 Premier du classement général et porteur du maillot jaune, Tadej Pogacar s'élancera en dernier cet après-midi, à 17h15.

13:30 - Les premiers coureurs vont bientôt en terminer Cela fait une demi-heure que le premier coureur s'est élancé d'Évian-les-Bains. Les premiers coureurs ne vont pas tarder à arriver à Thonon-les-Bains.

13:25 - Joshua Tarling s'élance Grand spécialiste du contre-la-montre, Joshua Tarling (Netcompany Ineos) s'élance et pourrait établir dans quelques minutes la première marque de référence. Le Britannique est champion d'Europe et de Grande-Bretagne de la spécialité (2023 et 2024).

13:22 - Plusieurs contrôles antidopages réalisés lundi Dans la foulée des contrôles antidopage réalisés en pleine nuit samedi dernier sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard notamment, de multiples nouveaux contrôles antidopage ont été réalisés lors de la journée de repos ce lundi. RedBull-Bora-Hansgrohe, Decathlon-CMA CGM (l'équipe de Paul Seixas) et d'autres nombreuses équipes ont reçu la visite des contrôleurs lundi dans la soirée en Haute-Savoie... mais pas en pleine nuit.

13:17 - Un effort d'environ 35 minutes Les organisateurs du Tour de France prévoient que les coureurs terminent cette 16e étape en 35 minutes environ, même si les meilleurs descendront certainement en-dessous de cette barre... et que certains seront aussi bien au-dessus, s'ils veulent se préserver pour la fin de la semaine qui s'annonce corsée sur la Grande Boucle.

13:12 - C'est parti pour Baptiste Veistroffer Nouveau chouchou du public français, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) s'élance à son tour pour ce chrono individuel.

13:10 - Un départ toutes les 90 secondes Les premiers coureurs se sont élancés sur les bords du Lac Léman il y a quelques instants. Entre 13h et 16h45, un concurrent s'élancera toutes les 90 secondes. Ce n'est qu'à partir d'Egan Bernal, 16e du classement général, que les départs s'espaceront, toutes les deux minutes.

13:07 - Les horaires de départ des favoris Voici les horaires de départ des coureurs favoris à la victoire finale ce mardi sur les bords du Lac Léman. Keep track of today’s ITT favourites’ start times. ????



Les coureurs à ne pas manquer aujourd’hui. ⏱️#TDF2026 | @TISSOT pic.twitter.com/bINd5ec1sN — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2026

13:04 - Un premier coureur français au départ Premier coureur français programmé lors de ce chrono individuel, Matis Louvel (NSN) s'élance, sur les bords du Lac Léman.

13:00 - Le contre-la-montre individuel à suivre en direct C'est parti pour la 16e étape du Tour de France 2026 ! Le départ est donné pour ce contre-la-montre individuel de 26,1km, avec le Polonais Kamil Gradek (Bahrain Victorious) qui s'élance en premier.

12:54 - Les coureurs vont grimper directement Le seul chrono individuel de cette 113e édition sera marqué par la côte de Larringes (9,7km à 4,3%), qui devrait créer des écarts parmi les participants. Fait notable, les coureurs vont entamer dès les premiers mètres cette ascension de catégorie avant de descendre puis de rouler vers Thonon-les-Bains pendant 16,4km jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faudra donc qu'ils soient prêts d'entrée !