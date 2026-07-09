DIRECT. Tour de France 2026 : Pogacar assomme la concurrence, Seixas s'accroche sur la 6e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Cette 6e étape du Tour de France 2026 devrait être le théâtre d'une sacrée bagarre entre les favoris. Seixas est face au plus grand défi de sa jeune carrière, se mesurer à Pogacar et Vingegaard sur le Tourmalet.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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16:55 - Statut quo dans la dernière difficulté (km11) A 11 kilomètres de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France 2026, peu de choses bougent dans ce final. Pogacar présente 1'31" sur Vingegaard tandis que le groupe Seixas-Evenepoel pointe à 2'18".

16:49 - Le groupe Seixas-Evenepoel ne s'entend plus Personne ne veut prendre le relais d'Evenepoel dans ce groupe de poursuite de Vingegaard. Le Belge, remonté, calme le tempo. Résultat, Vingegard affiche à nouveau environ 40 secondes d'avance sur ce groupe.

16:46 - Le groupe Seixas-Evenepoel revient sur Vingegaard (km17) A 17km de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France 2026, le groupe Seixas-Evenepoel s'entend bien et pointe désormais à 35 secondes de Vingegaard. Pogacar présente toujours 1'11" d'avance sur le Danois au moment d'entamer l'ascension de Gavarnie.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 6 Pau - Gavaranie-Gèdre (186 km)

16:41 - Chute de Traeen ! Dans un virage vers la gauche dans la descente du Tourmalet, Traeen est victime d'une grosse chute après avoir touché la roue de son coéquipier qui lui faisait la trace. Sonné, le Norvégien, maillot jaune dans cette 6e étape du Tour de France 2026, va reprendre la route après un protocole médical.

16:41 - Fin de la descente du Tourmalet (22km) A 22 kilomètres de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France 2026, Pogacar vient d'en finir avec la descente du Tourmalet avec 1'01" d'avance sur Vingegaard qui concède du temps sur le groupe Seixas, à 50 secondes du Danois.

16:36 - Traeen va lâcher son maillot jaune (km29) A 29 kilomètres de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France 2026, Pogacar est en train d'opérer un coup double de maître, la victoire sur cette 6e étape du Tour de France tout en endossant le maillot jaune. En effet, Traeen accuse un retard de 7'30" sur le Slovène au sommet du Tourmalet.

16:32 - La descente du Tourmalet (km34) A 34 kilomètres de l'arrivée de cette 6e étape du Tour de France 2026, les coureurs de tête sont dans la descente du Tourmalet d'une distance d'environ 20 kilomètres. Derrière, ils entameront l'ultime difficulté du jour, l'ascension de Gavarnie avec une arrivée en son sommet.

16:28 - Seixas bascule avec une grosse minute de retard Quelle ascension du Tourmalet du Français qui bascule à seulement 1'30" de Pogacar et 50" de Vingegaard. Il a réussi à lisser son effort pour mieux terminer que Del Toro et Lipowitz.

16:25 - Le sommet se rapproche Le sommet du Tourmalet se rapproche. Dans 300 mètres, Pogacar basculera dans la descente avec 30 secondes sur Vingegaard et 1'19" sur le groupe Seixas avec Lipowitz et del Toro. Evenepoel est à 1'39".

16:23 - Ecœurant ! La fin de la 6e étape en direct Pogacar, comme d'habitude, caresse les pédales dans cette ascension et se permet même d'accélérer pour porter son avance à 30 secondes sur Vingegaard. Le Slovène est seul sur sa planète sur cette 6e étape du Tour de France 2026.

16:21 - Seixas monte en puissance ! Seixas fait l'effort et revient dans les roues de Lipowitz et Del Toro. Le Tricolore prend même les commandes du trio à 40 secondes de Vingegaard dans cette 6e étape du Tour de France 2026.

16:18 - Le point sur la course (km41) A 2 kilomètres du sommet du Tourmalet, Pogacar creuse sur tous ses rivaux, sauf un certain Vingegaard qui s'accroche à 9 secondes. Seixas affiche 40 secondes de retard, Evenepoel 54".

16:17 - Vingegaard ne lâche rien ! Le Danois, un temps dépassé par le punch de Pogacar, tente de revenir au train. Il pointe désormais à 6 petites secondes à plus de 3 km du sommet du col du Tourmalet. Le duel attendu a bien lieu dans cette 6e étape du Tour de France 2026 !

16:15 - Pogacar part en solitaire ! Pogacar est déjà en train d'assommer le Tour de France et part seul ! Del Toro ne peut suivre alors que Vingegaard pointe à 12 secondes et Seixas 18". Evenepoel est pointé à 23 secondes.

16:13 - Attaque de Del Toro ! Le duo s'extirpe tout seul sous l'impulsion de Del Toro ! Derrière, Seixas est le seul à tenir la roue de Vingegaard !

16:13 - Yates avant la dynamite (km43) Dernier relais de la UAE Team Emirates, Yates emmène à son tour le peloton avant de lâcher les chevaux avec Del Toro et Pogacar. Seixas est placé dans la roue d'Evenepoel.

16:07 - Kuss dernier équipier de Vingegaard (km44) A plus de 6 kilomètres du sommet du Tourmalet, Piganzoli s'est écarté. Vingegaard n'a plus que Kuss à ses côtés. Carapaz craque à son tour. Ils ne sont plus que 16 dans ce peloton de tête.

16:04 - McNulty au travail ! (km46) McNulty prend le relais de Grosschartner en tête de peloton à 8 kilomètres du sommet du col du Tourmalet. Seixas est relativement mal placé, dans le dernier tiers d'un peloton très réduit. Dans la roue de Prodhomme, le Tricolore tente de se replacer.

16:00 - Hindley cale à son tour (km47) Encore 9 kilomètres dans cette ascension du col du Tourmalet et Hindley craque. Coup dur pour Evenepoel alors que Grosschartner lâche ses dernières forces dans la bataille avant de lancer McNulty.

15:57 - Le maillot jaune Traeen distancé ! Le leader du général, Traeen, est désormais distancé par le peloton ! Le Norvégien va devoir s'accrocher sur ces 48 derniers kilomètres de course pour conserver son maillot jaune à l'issue de la 6e étape du Tour de France 2026.

15:53 - Riccitello craque ! Seixas perd l'un des ses coéquipiers les plus importants en la personne de Riccitello. Arensman et Tiberi lâchent aussi. Il reste encore 11 kilomètres à gravir dans ce col du Tourmalet.

15:52 - Grosschartner toujours en tête (km12) L'Autrichien de la UAE Team Emirates emmène le peloton à un sacré rythme sur les pentes à près de 10%. La formation de Pogacar met en place son rouleau compresseur.

15:46 - La UAE veut durcir la course (km53) Alors que les coureurs viennent d'entamer l'ascension du col du Tourmalet, la formation de Pogacar imprime toujours un gros rythme dans cette 6e étape du Tour de France 2026. Le peloton est en file indienne derrière.

15:43 - Le col du Tourmalet, premier moment fort du Tour de France 2026 ! Place à l'une des ascensions les plus mythiques du Tour de France, l'infernal col du Tourmalet ! Premier grand défi dans la jeune carrière de Paul Seixas qui va devoir tenir tête à Pogacar et Vingegaard !