DIRECT. Tour de France 2026 : un duel Pogacar - Vingegaard avec Seixas en arbitre, suivez la 15e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Ce dimanche 19 juillet, le peloton a une nouvelle fois rendez-vous avec la montagne. Après la victoire de Tadej Pogacar hier, les coureurs vont s'élancer de Champagnole pour la 15e étape avant une arrivée au Plateau de Solaison, l'une des étapes les plus dures de cette édition.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
13:52 - Descente vers la première ascension
Alors que la première ascension de la Côte des Rousses approche, le peloton passe par une descente rapide.
13:46 - Plusieurs attaques en tête de course
Sans surprise, plusieurs coureurs partent à l'attaque pour constituer une échappée.
13:45 - Philipsen s'adjuge le sprint intermédiaire !
Devant Mads Pedersen et Max Kanter, Jasper Philipsen fait parler sa pointe de vitesse pour remporter le sprint intermédiaire.
13:42 - Quels sont les favoris pour le sprint intermédiaire ?
Alors qu'il arrive dans deux kilomètres, le sprint intermédiaire va disputer entre Mads Pedersen, Jesper Philipsen, Biniam Girmay entre autres.
13:37 - Les Visma vigilants
Alors que la formation UAE est intercalé au milieu du peloton, les Visma Lease a Bike sont placés juste devant.
13:31 - Dix kilomètres
Dix bornes à parcourir avant le sprint intermédiaire alors que les Alpecin-Deceuninck continuent de rouler fort en tête.
13:27 - Pedersen bien placé
Alors que le sprint intermédiaire va intervenir dans moins de 12 kilomètres, la formation Lidl-Trek de Mads Pedersen est placée juste derrière les Alpecin-Deceuninck.
13:25 - Les Alpecin-Deceuninck mènent le peloton
Pour mettre Tim Merlier au sprint intermédiaire dans les meilleures dispositions, la formation Alpecin-Deceuninck fait l'effort et mène le peloton.
13:22 - Un sprint pour lancer l'étape !
Alors que le départ réel vient d'être donné, la 15e étape va réellement débuter avec le sprint intermédiaire de Saint-Laurent-en-Grandvaux dans 16 kilomètres.
13:19 - C'est parti pour la 15e étape !
Christian Prudhomme agite le drapeau et donne le départ réel de la 15e étape du Tour de France 2026 entre Champagnole et le Plateau de Solaison.
13:14 - Vingegaard retrouve son maillot !
Ce dimanche, c'est Valentin Paret-Peintre qui va porter le maillot à pois de meilleur grimpeur. Par conséquent, Jonas Vingegaard retrouve le maillot de la formation Visma Lease a Bike.
Jonas Vingegaard is back in the team jersey.— Tour de France (@LeTour) July 19, 2026
Jonas Vingegaard laisse le port du @maillotapois à Valentin Paret-Peintre et retrouve le maillot de son équipe.#TDF2026 pic.twitter.com/AlLU4rrFF6
13:11 - Départ fictif !
Le départ fictif de la 15e étape du Tour de France 2026 vient d'être donné !
13:10 - Les maillots distinctifs arrivent
Tadej Pogacar, Paul Seixas, Mads Pedersen et Valentin Paret-Peintre sont arrivés ! Le départ fictif est imminent !
13:07 - Les coureurs sur la ligne de départ
Alors que le départ fictif de la 15e étape du Tour de France 2026 a lieu dans moins de trois minutes, les coureurs sont déjà prêts à s'élancer.
13:04 - 15 petites secondes pour Seixas !
Avant la 15e étape du Tour de France 2026, Paul Seixas n'est qu'à quinze secondes du podium au classement général ! Alors que Remco Evenepoel est 3e, le jeune français pourrait frapper fort dans un coin qu'il connait bien puisque ses grands-parents habitent au pied du Plateau de Solaison.
13:00 - Dix minutes !
Le départ fictif de la 15e étape du Tour de France 2026 sera donné d'ici une dizaine de minutes.
12:55 - Les animaux ont aussi le droit aux selfies
À quelques minutes du départ fictif de la 15e étape du Tour de France 2026, certains coureurs prenaient encore des photos avec les spectateurs venus nombreux à Champagnole.
12:47 - Point sur les maillots distinctifs
Avant la 15e étape du Tour de France 2026 reliant Champagnole au Plateau de Solaison, voici les porteurs des maillots distinctifs :
- Maillot jaune : Tadej Pogacar
- Maillot vert : Mads Pedersen
- Maillot à pois : Tadej Pogacar
- Maillot blanc : Paul Seixas
12:39 - Deux Français dans le Top 10, le classement général
Avant la 15e étape du Tour de France 2026, voici le top 10 du classement général avec deux coureurs tricolores :
- Tadej Pogacar
- Jonas Vingegaard à 4'30"
- Remco Evenepoel à 5'04"
- Paul Seixas à 5'19"
- Juan Ayuso à 5'22"
- Florian Lipowicz à 5'44"
- Isaac Del Toro à 5'50"
- Tom Pidcock à 7'35"
- Mattias Skjelmose à 7'59"
- Lenny Martinez à 8'25"
12:27 - Contrôle antidopage pour Pogacar et Vingegaard !
Selon nos confrères du Parisien, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont contrôlés respectivement à 5h et à 2h du matin. Ça intervient entre deux grandes étapes de montagne, de quoi provoquer la colère des formations UAE et Visma Lease a Bike.
12:16 - Un champion olympique sur les routes du Tour
Natif de Champagnole, ville-départ du jour sur le Tour de France 2026, Quentin Fillon-Maillet est présent dans le Jura ce dimanche.
Look whos here to give the start of todays stage— Tour de France (@LeTour) July 19, 2026
Could it be a five-time Olympic biathlon champion?
Regardez qui est là pour donner le départ de létape du jour...
Est-ce que ce ne serait pas un quintuple champion olympique de biathlon ? #TDF2026 pic.twitter.com/sKU8GhOhgF
11:54 - Pogacar a fait une victime !
Arrivé ce samedi à 58 minutes et 17 secondes de Tadej Pogacar, Anthon Charmig a franchi la ligne d'arrivée de la 14e étape du Tour de France 2026 en dehors du délai fixé à 40'50". Le coureur de la formation Uno-X ne prendra pas le départ aujourd'hui.
Dropped on the very first climb of the day, Anthon Charmig had a tough time riding alone at the back of the pack. Even though he finished after the time limit, he fought until the very end! Respect, Anthon!— Tour de France (@LeTour) July 18, 2026
Distancé dès la première ascension du jour, Anthon Charmig a vécu pic.twitter.com/I9eLcbd2aq
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)