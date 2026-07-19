DIRECT. Tour de France 2026 : un duel Pogacar - Vingegaard avec Seixas en arbitre, suivez la 15e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Ce dimanche 19 juillet, le peloton a une nouvelle fois rendez-vous avec la montagne. Après la victoire de Tadej Pogacar hier, les coureurs vont s'élancer de Champagnole pour la 15e étape avant une arrivée au Plateau de Solaison, l'une des étapes les plus dures de cette édition.

L'Essentiel

Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.

Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.

Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026