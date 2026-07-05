Tour de France 2026 : Pogacar offre la victoire à Del Toro, superbe doublé de la UAE sur la 2e étape, le classement
Au terme d'un bras de fer entre favoris, Pogacar, qui paraissait le plus fort, a laissé Del Toro l'emporter sur la 2e étape du Tour de France 2026 pour offrir un superbe doublé pour la UAE Team Emirates.
Le Tour de France 2026 débute samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et un contre la montre par équipes... Pendant trois semaines, les stars du peloton devront faire face à la chaleur et le parcours très accidenté de la plus belle course au monde... Cette année, pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière et qui vise, pourquoi pas, un podium dès sa première participation. Mais face à lui, Tadej Pogacar fait figure de très grand favori pour sa propre succession, lui qui écrase tout sur son passage à chaque course. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro, sera aussi de la partie mais pas que... Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock seront également là...
Le classement du Tour de France 2026
Le classement de cette 2e étape du Tour de France, avec ce doublé pour UAE Emirates-XRG, Tadej Pogacar laissant la victoire à Isaac Del Toro. Paul Seixas est 9e du jour, lâchant 3" (hors bonifs) sur le quatuor de tête. #TDF2026 pic.twitter.com/bvGXMlMsZk— Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 5, 2026
17:52 - 12e victoire en professionnel pour Del Toro
Le Mexicain de la formation UAE Team Emirates si sa 12e victoire en professionnel et sa 1ere sur le Tour de France. Pogacar termine 2e d'une course pour la 32e fois de sa carrière.
17:49 - Seixas a perdu du temps
Dans le final de cette 2e étape du Tour de France 2026, Paul Seixas a perdu 3 secondes sur Del Toro, Evenepoel, Pogacar et Vingegaard.
17:46 - Le podium de la 2e étape
Derrière Del Toro, Pogacar signe donc la 2e plus alors qu'il était bel et bien le plus fort. C'est Evenepoel qui complète le podium de cette 2e étape du Tour de France 2026.
17:44 - Une leçon donnée ! Le classement de la 2e étape
Victoire de Del Toro dans cette 2e étape du Tour de France 2026.
17:38 - La flamme rouge !
Skjelmose tente de partir en solitaire, Del Toro contre avec Vingegaard dans sa roue !
17:36 - Attaque de Johannessen !
Juste avant la descente à 2 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, Johannessen place une attaque avec Carapaz dans sa roue. Pogacar suit, Seixas le marque ! Place à la bascule dans la descente, la victoire risque de se jouer au sprint !
17:35 - Van der Poel lâché (km3)
A 3 kilomètres de l'arrivée, van der Poel est lâché par le peloton alors que Grégoire est toujours présent ! Seixas est quelques positions derrière Pogacar.
17:33 - Le relais de Benoot !
Dès le pied de la dernière ascension de cette 2e étape du Tour de France 2026, Benoot imprime un gros tempo et parvient à prendre quelques mètres d'avance !
17:33 - La dernière ascension de la côte du Château de Montjuic !
C'est parti pour le grand final de cette 2e étape du Tour de France 2026 avec la dernière ascension de la côte du Château de Montjuic et une bagarre tant attendue entre les favoris de ce tour de France 2026..
17:26 - 10 kilomètres de l'arrivée
A 10 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, le peloton est toujours emmené par McNulty en grande forme aujourd'hui. L'Américain pourrait prendre le maillot à pois en cas de passage en tête au sommet de la côte du Château de Montjuic.
17:23 - Une dernière boucle sous haute tension (km12)
Alors que le peloton est dans la descente qui mène jusqu'à la ligne d'arrivée, McNulty imprime toujours le rythme. Les favoris sont tous très bien placés. Qui va bouger le premier ?
17:18 - Seixas se replace (km14)
Dans cette 2e ascension de la côte du Château de Montjuic, Seixas se replace quasiment dans la roue de Pogacar aux alentours de la 8e position. Les favoris sont tous là et on devrait assister à une sacrée bagarre dans la dernière ascension.
17:15 - La 2e ascension de la côte du Château de Montjuic !
Les coureurs sont sur le point d'entamer la seconde ascension du Château de Montjuic. La UAE va-t-elle encore imprimer un tempo d'enfer ou Pogacar va-t-il passer à l'attaque ?
17:11 - Un peloton réduit (20km)
A 20 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, le peloton est désormais largement réduit à 40 coureurs. Pacher est à son tour victime d'un ennui mécanique, après Seixas et Grégoire. Les Français sont malchanceux dans cette 2e étape du Tour de France 2026 !
17:06 - Grégoire crève ! (km24)
Encore un Français qui crève dans cette 2e étape du Tour de France 2026 ! Le Tricolore, prétendant à la victoire aujourd'hui, est désormais décroché !
17:03 - Un rythme d'enfer (km26)
En cette première ascension de la côte du Château de Montjuic, McNulty imprime un rythme infernal pour Pogacar, de quoi faire un sacré écrémage. Seixas n'est pas dans les premières positions, à l'inverse des Vingegaard, Evenepoel.
16:59 - Place à la 1ere ascension du Château de Montjuic (km28)
Les coureurs entament la première des trois ascension de la côte du Château de Montjuic. Pogacar est très bien placé en 2e position !
16:58 - Course groupée, Seixas de retour !
A 28 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, Seixas fait son retour au sein du peloton tandis que les échappés ont été repris. La course est totalement groupée !
16:56 - Entrée sur le circuit de Barcelone !
Les coureurs font leur entrée sur le circuit de Barcelone afin d'y réaliser trois boucles avec à chaque fois l'ascension du Château de Montjuic à gravir.
16:53 - Seixas grapille (km32)
A 32 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, Seixas est toujours à la poursuite du peloton et pointe désormais à 20 secondes.
16:50 - Changement de vélo pour Seixas (km36)
Après avoir emprunté d'urgence le vélo de Paret-Peintre après sa crevaison, Seixas change de vélo. Il pointe désormais à 24 secondes du peloton.
16:50 - Baroud d'honneur pour l'échappée (km37)
Alors qu'Engelhardt et Molenaar étaient sur le point d'être repris par le peloton, les deux coureurs remettent un coup d'accélérateur pour reprendre 11 secondes d'avance sur le peloton.
16:45 - Crevaison pour Seixas ! (39km)
Le Français de la Decathlon CMA CGM vient de crever et présente du retard sur le peloton. Malchance pour Seixas qui s'inscrit dans une hécatombe de crevaisons dans cette 2e étape du Tour de France 2026.
16:45 - La première ascension de la côte du Château de Montjuic se rapproche (km41)
Le duo de tête, qui dispose d'environ 20 secondes d'avance sur le peloton, est à une quinzaine de kilomètres de la première des trois ascensions de la côte du Château de Montjuic.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)