Tour de France 2026 : Pogacar offre la victoire à Del Toro, superbe doublé de la UAE sur la 2e étape, le classement

Au terme d'un bras de fer entre favoris, Pogacar, qui paraissait le plus fort, a laissé Del Toro l'emporter sur la 2e étape du Tour de France 2026 pour offrir un superbe doublé pour la UAE Team Emirates.

Le Tour de France 2026 débute samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et un contre la montre par équipes... Pendant trois semaines, les stars du peloton devront faire face à la chaleur et le parcours très accidenté de la plus belle course au monde... Cette année, pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière et qui vise, pourquoi pas, un podium dès sa première participation. Mais face à lui, Tadej Pogacar fait figure de très grand favori pour sa propre succession, lui qui écrase tout sur son passage à chaque course. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro, sera aussi de la partie mais pas que... Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock seront également là...

Le classement de cette 2e étape du Tour de France, avec ce doublé pour UAE Emirates-XRG, Tadej Pogacar laissant la victoire à Isaac Del Toro. Paul Seixas est 9e du jour, lâchant 3" (hors bonifs) sur le quatuor de tête. #TDF2026 pic.twitter.com/bvGXMlMsZk

En direct

17:52 - 12e victoire en professionnel pour Del Toro Le Mexicain de la formation UAE Team Emirates si sa 12e victoire en professionnel et sa 1ere sur le Tour de France. Pogacar termine 2e d'une course pour la 32e fois de sa carrière.

17:49 - Seixas a perdu du temps Dans le final de cette 2e étape du Tour de France 2026, Paul Seixas a perdu 3 secondes sur Del Toro, Evenepoel, Pogacar et Vingegaard.

17:46 - Le podium de la 2e étape Derrière Del Toro, Pogacar signe donc la 2e plus alors qu'il était bel et bien le plus fort. C'est Evenepoel qui complète le podium de cette 2e étape du Tour de France 2026.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

17:44 - Une leçon donnée ! Le classement de la 2e étape Victoire de Del Toro dans cette 2e étape du Tour de France 2026.

17:43 - Victoire de Del Toro ! Del Toro remporte cette 2e étape du Tour de France 2026 !

17:38 - La flamme rouge ! Skjelmose tente de partir en solitaire, Del Toro contre avec Vingegaard dans sa roue !

17:36 - Attaque de Johannessen ! Juste avant la descente à 2 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, Johannessen place une attaque avec Carapaz dans sa roue. Pogacar suit, Seixas le marque ! Place à la bascule dans la descente, la victoire risque de se jouer au sprint !

17:35 - Van der Poel lâché (km3) A 3 kilomètres de l'arrivée, van der Poel est lâché par le peloton alors que Grégoire est toujours présent ! Seixas est quelques positions derrière Pogacar.

17:33 - Le relais de Benoot ! Dès le pied de la dernière ascension de cette 2e étape du Tour de France 2026, Benoot imprime un gros tempo et parvient à prendre quelques mètres d'avance !

17:33 - La dernière ascension de la côte du Château de Montjuic ! C'est parti pour le grand final de cette 2e étape du Tour de France 2026 avec la dernière ascension de la côte du Château de Montjuic et une bagarre tant attendue entre les favoris de ce tour de France 2026..

17:26 - 10 kilomètres de l'arrivée A 10 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, le peloton est toujours emmené par McNulty en grande forme aujourd'hui. L'Américain pourrait prendre le maillot à pois en cas de passage en tête au sommet de la côte du Château de Montjuic.

17:23 - Une dernière boucle sous haute tension (km12) Alors que le peloton est dans la descente qui mène jusqu'à la ligne d'arrivée, McNulty imprime toujours le rythme. Les favoris sont tous très bien placés. Qui va bouger le premier ?

17:18 - Seixas se replace (km14) Dans cette 2e ascension de la côte du Château de Montjuic, Seixas se replace quasiment dans la roue de Pogacar aux alentours de la 8e position. Les favoris sont tous là et on devrait assister à une sacrée bagarre dans la dernière ascension.

17:15 - La 2e ascension de la côte du Château de Montjuic ! Les coureurs sont sur le point d'entamer la seconde ascension du Château de Montjuic. La UAE va-t-elle encore imprimer un tempo d'enfer ou Pogacar va-t-il passer à l'attaque ?

17:11 - Un peloton réduit (20km) A 20 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, le peloton est désormais largement réduit à 40 coureurs. Pacher est à son tour victime d'un ennui mécanique, après Seixas et Grégoire. Les Français sont malchanceux dans cette 2e étape du Tour de France 2026 !

17:06 - Grégoire crève ! (km24) Encore un Français qui crève dans cette 2e étape du Tour de France 2026 ! Le Tricolore, prétendant à la victoire aujourd'hui, est désormais décroché !

17:03 - Un rythme d'enfer (km26) En cette première ascension de la côte du Château de Montjuic, McNulty imprime un rythme infernal pour Pogacar, de quoi faire un sacré écrémage. Seixas n'est pas dans les premières positions, à l'inverse des Vingegaard, Evenepoel.

16:59 - Place à la 1ere ascension du Château de Montjuic (km28) Les coureurs entament la première des trois ascension de la côte du Château de Montjuic. Pogacar est très bien placé en 2e position !

16:58 - Course groupée, Seixas de retour ! A 28 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, Seixas fait son retour au sein du peloton tandis que les échappés ont été repris. La course est totalement groupée !

16:56 - Entrée sur le circuit de Barcelone ! Les coureurs font leur entrée sur le circuit de Barcelone afin d'y réaliser trois boucles avec à chaque fois l'ascension du Château de Montjuic à gravir.

16:53 - Seixas grapille (km32) A 32 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour de France 2026, Seixas est toujours à la poursuite du peloton et pointe désormais à 20 secondes.

16:50 - Changement de vélo pour Seixas (km36) Après avoir emprunté d'urgence le vélo de Paret-Peintre après sa crevaison, Seixas change de vélo. Il pointe désormais à 24 secondes du peloton.

16:50 - Baroud d'honneur pour l'échappée (km37) Alors qu'Engelhardt et Molenaar étaient sur le point d'être repris par le peloton, les deux coureurs remettent un coup d'accélérateur pour reprendre 11 secondes d'avance sur le peloton.

16:45 - Crevaison pour Seixas ! (39km) Le Français de la Decathlon CMA CGM vient de crever et présente du retard sur le peloton. Malchance pour Seixas qui s'inscrit dans une hécatombe de crevaisons dans cette 2e étape du Tour de France 2026.