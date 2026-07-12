DIRECT. Tour de France 2026 : un final indécis, van der Poel veut la victoire sur la 9e étape caniculaire, le classement
TOUR DE FRANCE. Dans le final de cette 9e étape du Tour de France, raccourcie pour cause de canicule, le suspense est total. Van der Poel vise sa 1ere victoire mais va devoir se frotter à une grosse concurrence.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
17:18 - Simmons à l'arrêt complet (6km)
A 6 kilomètres de l'arrivée de la 9e étape du Tour de France 2026, Simmons lâche totalement après s'être sacrifié en tête de peloton pour Pedersen. 40 secondes de retard pour le peloton !
17:13 - L'échappée va se jouer la victoire (10km)
A 10 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, le quatuor de tête (van der Poel, Baudin, Johannessen, Pidcock) présente 45 secondes d'avance sur le peloton emmené par la Netcompany Ineos et la Lidl-Trek qui roule pour Pedersen.
17:07 - Le point sur la situation (km15)
A 15 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, un quatuor ouvre la route : Baudin, van der Poel, Johannessen et Pidcock. cette échappée présente 31 secondes sur van Eetvelt seul intercalé. Le peloton pointe à 54 secondes.
17:03 - Pidcock, problème mécanique résolu (km20)
Alors que le Britannique était victime d'un problème mécanique en plein dans la descente du Mont Besson, Pidcock, énervé de voir l'échappée partir sans lui, assène un coup de talon dans son dérailleur, qui se remet à marcher. Incroyable !
16:59 - Une bouffée d'oxygène pour l'échappée (km23)
Dans l'ascension du Mont Bessou, l'échappée a repris plus de 20 secondes d'avance sur le peloton. L'espoir est permis au sein de cette échappée de 5 coureurs.
16:58 - Le coup de force de van der Poel !
Dans le Mont Bessou, le Néerlandais enclenche la seconde et place une attaque tranchante. Seul Johannessen parvient à tenir sa roue mais il est sur le fil. Pidcock fait le forcing derrière !
16:56 - L'échappée ne s'entend pas
Les relais sont beaucoup moins appuyés au sein de l'échappée désormais. Le peloton n'est plus qu'à 35 secondes à 25 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.
16:53 - La Ineos grapille (km27)
A 27 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, la Netcompany Ineos roule fort en tête de peloton. L'échappée ne présente plus que 50 secondes de retard !
16:51 - Van der Poel accélère (km29)
Dans cette portion de plat avant le Mont Bessou, van der Poel accélère, suivi par Pidcock et Johannessen. Dans un second temps, le reste de l'échappée opère la jonction à 29 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.
16:45 - Les favoris pour la victoire
Dans le cas de figure d'une victoire au sein de l'échappée, van der Poel s'avance comme favori devant Pidcock. Simmons et van Eetvelt présentent aussi une bonne pointe de vitesse devant Baudin et Johannessen qui partent de plus loin.
16:40 - L'échappée y croit de nouveau (km37)
Désormais, la balance penche à nouveau en faveur de l'échappée qui présente désormais 1'18" sur le peloton qui ne revient pas sur les hommes de tête à 37 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.
16:34 - Les échappés servis par la moto fraîcheur
La moto fraîcheur est venu apporter des bidons à l'échappée qui s'est empressée de s'arroser sous cette chaleur caniculaire.
Water bottles for everyone in the breakaway!— Tour de France (@LeTour) July 12, 2026
Bidons pour tout le monde dans l'échappée ! Merci à la moto fraicheur ! #TDF2026 pic.twitter.com/fdKvTj7DEu
16:29 - L'échappée reprend de l'avance (km44)
Alors que le peloton s'était rapproché à 50 secondes, les 8 hommes de tête présentent désormais 1'10" d'avance à 44 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.
16:23 - Une dernière difficulté au programme (km51)
Dans ces 50 derniers kilomètres de cette 9e étape du Tour de France 2026, il ne reste plus qu'une difficulté : le Mont Bessou (0.8km à 7.1%). Le profil reste cependant vallonné jusqu'à l'arrivée à Ussel.
16:17 - Pidcock prend deux points (km55)
Au sommet de la côte de la Croix du Pey, Pidcock passe en tête et empoche deux points supplémentaires au classement de la montagne. L'échappée présente toujours la faible avance de 55" sur le peloton à 55 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.
16:11 - Le peloton se rapproche (km57)
A 57 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France, le peloton, emmené par la UAE Team Emirates, pointe désormais à moins d'une minute de la tête de course. Le ciel s'assombrit pour les 8 hommes de tête.
16:05 - La côte de la Croix du Pey !
Place à la 3e difficulté de cette 9e étape du Tour de France 2026 avec le côte de la Croix du Pey (4.8km à 5.7%). L'échappée (Gee, Simmons, Baudin, van der Poel, Johannessen, Castrillo, van Eetvelt, Pidcock) présente 1'16" sur le peloton.
16:00 - La UAE ne laisse pas filer (km66)
A 66 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, la UAE Team Emirates continue de rouler pour conserver un maigre écart de 1'15". Tadej Pogacar serait-il intéressé pour la victoire d'étape ?
15:50 - L'échappée coopère bien (km71)
Pour l'instant les 8 hommes à l'avant coopèrent parfaitement à 71 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.
15:44 - Des descentes avant de remonter (km77)
A 77 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, les coureurs vont enchaîner les courtes descentes avant de se présenter devant la côte de la Croix de Pey (4.8km à 5.7%).
15:39 - Van der Poel opère la jonction (km81)
Dans l'ascension du Suc au May, van der Poel place une sacrée accélération et opère la jonction avec le groupe Pidcock à 10 secondes. Dans sa roue, il permet à Castrillo et Baudin de revenir.
15:37 - Pidcock est monstrueux (km82)
Dans cette ascension du Suc au May, Pidcock sort les muscles et emmène Geen et van Eetvelt dans saroue. L'Anglais reprend 20 secondes sur le duo Simmons/Johannessen !
15:33 - Le point sur la course (km83)
A 83 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, le duo Johannessen/Simmons présente quasiment 30 secondes sur le groupe Pidcock avec Geeet van Eetvelt. Le groupe maillot jaune pointe à 1'18".
15:27 - Simmons et Johannessen s'isolent (km86)
A 86 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, Simmons et Johannessen placent une accélération pour s'isoler et relancer l'allure. Derrière, le groupe maillot jaune ne pointe qu'à 40 secondes.
15:27 - Le Suc au May !
Place à la 2e difficulté de cette 9e étape du Tour de France 2026, avec le Suc au May (3.9km à 7.1%). Le groupe maillot jaune pointe à 17 secondes de l'échappée.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)