DIRECT. Tour de France 2026 : un final indécis, van der Poel veut la victoire sur la 9e étape caniculaire, le classement

TOUR DE FRANCE. Dans le final de cette 9e étape du Tour de France, raccourcie pour cause de canicule, le suspense est total. Van der Poel vise sa 1ere victoire mais va devoir se frotter à une grosse concurrence.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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17:18 - Simmons à l'arrêt complet (6km) A 6 kilomètres de l'arrivée de la 9e étape du Tour de France 2026, Simmons lâche totalement après s'être sacrifié en tête de peloton pour Pedersen. 40 secondes de retard pour le peloton !

17:13 - L'échappée va se jouer la victoire (10km) A 10 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, le quatuor de tête (van der Poel, Baudin, Johannessen, Pidcock) présente 45 secondes d'avance sur le peloton emmené par la Netcompany Ineos et la Lidl-Trek qui roule pour Pedersen.

17:07 - Le point sur la situation (km15) A 15 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, un quatuor ouvre la route : Baudin, van der Poel, Johannessen et Pidcock. cette échappée présente 31 secondes sur van Eetvelt seul intercalé. Le peloton pointe à 54 secondes.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? Carte et le profil des 21 étapes

17:03 - Pidcock, problème mécanique résolu (km20) Alors que le Britannique était victime d'un problème mécanique en plein dans la descente du Mont Besson, Pidcock, énervé de voir l'échappée partir sans lui, assène un coup de talon dans son dérailleur, qui se remet à marcher. Incroyable !

16:59 - Une bouffée d'oxygène pour l'échappée (km23) Dans l'ascension du Mont Bessou, l'échappée a repris plus de 20 secondes d'avance sur le peloton. L'espoir est permis au sein de cette échappée de 5 coureurs.

16:58 - Le coup de force de van der Poel ! Dans le Mont Bessou, le Néerlandais enclenche la seconde et place une attaque tranchante. Seul Johannessen parvient à tenir sa roue mais il est sur le fil. Pidcock fait le forcing derrière !

16:56 - L'échappée ne s'entend pas Les relais sont beaucoup moins appuyés au sein de l'échappée désormais. Le peloton n'est plus qu'à 35 secondes à 25 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.

16:53 - La Ineos grapille (km27) A 27 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, la Netcompany Ineos roule fort en tête de peloton. L'échappée ne présente plus que 50 secondes de retard !

16:51 - Van der Poel accélère (km29) Dans cette portion de plat avant le Mont Bessou, van der Poel accélère, suivi par Pidcock et Johannessen. Dans un second temps, le reste de l'échappée opère la jonction à 29 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.

16:45 - Les favoris pour la victoire Dans le cas de figure d'une victoire au sein de l'échappée, van der Poel s'avance comme favori devant Pidcock. Simmons et van Eetvelt présentent aussi une bonne pointe de vitesse devant Baudin et Johannessen qui partent de plus loin.

16:40 - L'échappée y croit de nouveau (km37) Désormais, la balance penche à nouveau en faveur de l'échappée qui présente désormais 1'18" sur le peloton qui ne revient pas sur les hommes de tête à 37 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.

16:34 - Les échappés servis par la moto fraîcheur La moto fraîcheur est venu apporter des bidons à l'échappée qui s'est empressée de s'arroser sous cette chaleur caniculaire. Water bottles for everyone in the breakaway!



Bidons pour tout le monde dans l'échappée ! Merci à la moto fraicheur ! #TDF2026 pic.twitter.com/fdKvTj7DEu — Tour de France (@LeTour) July 12, 2026

16:29 - L'échappée reprend de l'avance (km44) Alors que le peloton s'était rapproché à 50 secondes, les 8 hommes de tête présentent désormais 1'10" d'avance à 44 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.

16:23 - Une dernière difficulté au programme (km51) Dans ces 50 derniers kilomètres de cette 9e étape du Tour de France 2026, il ne reste plus qu'une difficulté : le Mont Bessou (0.8km à 7.1%). Le profil reste cependant vallonné jusqu'à l'arrivée à Ussel.

16:17 - Pidcock prend deux points (km55) Au sommet de la côte de la Croix du Pey, Pidcock passe en tête et empoche deux points supplémentaires au classement de la montagne. L'échappée présente toujours la faible avance de 55" sur le peloton à 55 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.

16:11 - Le peloton se rapproche (km57) A 57 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France, le peloton, emmené par la UAE Team Emirates, pointe désormais à moins d'une minute de la tête de course. Le ciel s'assombrit pour les 8 hommes de tête.

16:05 - La côte de la Croix du Pey ! Place à la 3e difficulté de cette 9e étape du Tour de France 2026 avec le côte de la Croix du Pey (4.8km à 5.7%). L'échappée (Gee, Simmons, Baudin, van der Poel, Johannessen, Castrillo, van Eetvelt, Pidcock) présente 1'16" sur le peloton.

16:00 - La UAE ne laisse pas filer (km66) A 66 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, la UAE Team Emirates continue de rouler pour conserver un maigre écart de 1'15". Tadej Pogacar serait-il intéressé pour la victoire d'étape ?

15:50 - L'échappée coopère bien (km71) Pour l'instant les 8 hommes à l'avant coopèrent parfaitement à 71 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026.

15:44 - Des descentes avant de remonter (km77) A 77 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, les coureurs vont enchaîner les courtes descentes avant de se présenter devant la côte de la Croix de Pey (4.8km à 5.7%).

15:39 - Van der Poel opère la jonction (km81) Dans l'ascension du Suc au May, van der Poel place une sacrée accélération et opère la jonction avec le groupe Pidcock à 10 secondes. Dans sa roue, il permet à Castrillo et Baudin de revenir.

15:37 - Pidcock est monstrueux (km82) Dans cette ascension du Suc au May, Pidcock sort les muscles et emmène Geen et van Eetvelt dans saroue. L'Anglais reprend 20 secondes sur le duo Simmons/Johannessen !

15:33 - Le point sur la course (km83) A 83 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, le duo Johannessen/Simmons présente quasiment 30 secondes sur le groupe Pidcock avec Geeet van Eetvelt. Le groupe maillot jaune pointe à 1'18".

15:27 - Simmons et Johannessen s'isolent (km86) A 86 kilomètres de l'arrivée de cette 9e étape du Tour de France 2026, Simmons et Johannessen placent une accélération pour s'isoler et relancer l'allure. Derrière, le groupe maillot jaune ne pointe qu'à 40 secondes.