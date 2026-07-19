DIRECT. Tour de France 2026 : un groupe avec des Français s'est détaché, Pogacar en contrôle, suivez la 15e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Ce dimanche 19 juillet, le peloton a une nouvelle fois rendez-vous avec la montagne. Après la victoire de Tadej Pogacar hier, les coureurs vont s'élancer de Champagnole pour la 15e étape avant une arrivée au Plateau de Solaison, l'une des étapes les plus dures de cette édition.

L'Essentiel

Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.

Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.

Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

16:48 - Schmid insiste Dix secondes d'avance pour Mauro Schmid en tête de la course ! 16:46 - Les Visma Lease a Bike préparent un coup ! Bruno Armirail prend la tête du peloton devant Victor Campenaerts, Davide Piganzoli, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss et le leader de la formation, Jonas Vingegaard. 16:43 - Schmid s'échappe Dans la descente qui va mener jusqu'au Plateau de Solaison, Mauro Schmid fait la course en tête ! Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Carte et profil des 21 étapes du Tour de France 2026 16:39 - Deux points pour Pidcock Deux nouveaux points au classement de la montagne pour Tom Pidcock qui franchit le sommet de la Côte du Mont devant Quinn Simmons. 16:39 - Deux points pour Pidcock Deux nouveaux points au classement de la montagne pour Tom Pidcock qui franchit le sommet de la Côte du Mont devant Quinn Simmons. 16:37 - Deux coureurs de retour Ewan Costiou et Mauro Schmid ont fait leur retour sur le groupe de tête. 16:35 - L'écart fait le yoyo Après être redescendu jusqu'à 2'48", l'écart entre le peloton et la tête se situe à 3'10". 16:33 - Costiou s'accroche Ewen Costiou tente de revenir sur le groupe de tête mais il a une dizaine de secondes à combler. Mauro Schmid est à vingt secondes. 16:30 - Place à la Côte du Mont 2,1 kilomètres à 8% pour les coureurs du Tour de France avec cette troisième ascension du jour : la Côte du Mont. 16:26 - Au tour du peloton Avec 3 minutes de retard sur la tête de course, le peloton franchit le sommet du Salève. 16:25 - Bernal repris Lâché dans le Salève, Egan Bernal est avalé par le peloton. 16:23 - Simmons franchit le Salève en tête ! Après un énorme numéro et une attaque, Quinn Simmons passe le sommet du Salève - Col de la Croisette en tête et empoche dix points dans le classement de la montagne. Pidcock suit juste derrière avec Rubio et Voisard. Costiou a 17 secondes de retard. 16:21 - Plus de trois minutes À moins de 500 mètres du sommet du Salève, Quinn Simmons a 12 secondes d'avance sur le groupe Pidcock et 3'13" sur le groupe maillot jaune. 16:19 - Simmons s'envole ! Vingt secondes d'avance pour Quinn Simmons qui se fait plaisir en tête de cette 15e étape du Tour de France 2026. Un kilomètre avant d'atteindre le sommet ! 16:18 - Le peloton en plein soleil Le thermomètre avoisine les 32 degrés sur les routes du Tour de France ! 16:16 - Simmons attaque ! Quinn Simmons place une attaque foudroyante en tête ! L'Américain a six secondes d'avance sur le Breton Costiou. 16:15 - Pidcock accélère encore ! Dans son style caractéristique de se mettre en danseuse, Tom Pidcock en remet une couche dans l'échappée. Dans le peloton, c'est la formation Visma Lease a Bike qui fait la montée. 16:13 - Del Toro se fait peur ! En queue de peloton, Isaac Del Toro est obligé de s'employer pour rester au contact. 16:11 - Le groupe de tête explose Tom Pidcock fait un travail monumental, ils ne sont plus que 9 en tête : T. Pidcock, I. Van Wilder, Y. Voisard, A. Yates, Q. Simmons, E. Rubio, M. Schmid, V. Campenaerts et E. Costiou. 16:10 - Pedersen lâché Dans le peloton, Mads Pedersen est distancé également sans surprise. 16:09 - Baudin se reprend Lâché dès les premiers hectomètres, Alex Baudin fait son retard. 16:08 - Plusieurs coureurs distancés En tête de l'échappée, Tom Pidcock fait mal ! Ben Healy est notamment distancé. Quinn Simmons, Aurélien Paret-Peintre et Kévin Vauquelin sont bien placés. 16:06 - C'est parti pour le Salève - Col de la Croisette ! Deuxième ascension du jour au programme pour les coureurs : le Salève - Col de la Croisette (4,7km à 11,2% de moyenne). 16:05 - Des pourcentages déjà élevés Alors que les coureurs ne sont pas encore au Salève, les pourcentages affichent déjà les 8%. 16:04 - Pogacar suit Vingegaard ! Alors que les Visma Lease a Bike se place en tête du peloton, Tadej Pogacar est calé dans la roue de Jonas Vingegaard. LIRE PLUS

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026