DIRECT. Tour de France 2026 : malgré l'énorme numéro de Slock, Merlier récidive lors de la 8e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Après un raid solitaire impressionnant de Liam Slock, le Belge a été repris par le peloton. Et au sprint, c'est Tim Merlier qui s'impose lors de la 8e étape ce samedi. Une deuxième victoire consécutive.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
17:26 - Le classement de la 8e étape du Tour de France 2026
Et voici le top 5 de cette 8e étape avec la nouvelle victoire du sprinteur belge Tim Merlier.
- Tim Merlier (Soudal Quick-Step)
- Biniam Girmay (NSN)
- Olav Kooij (Decathlon CMA CGM)
- Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech)
- Pavel Bittner (Picnic PostNL)
17:21 - Tim Merlier remporte la 8e étape du Tour de France 2026 !
Le peloton s'est fait peur mais a pu reprendre Liam Slock dans les derniers kilomètres pour le sprint massif. C'est Tim Merlier qui a été le plus rapide. Le Belge récidive après sa victoire d'hier.
17:20 - Découvrez le vainqueur de l'étape du jour et le classement !
Les coureurs passent sous la flamme rouge ! Slock vient d'être repris et le peloton va donc arriver groupé sur la ligne d'arrivée à Bergerac. Le vainqueur va être connu dans quelques instants !
17:15 - Encore cinq kilomètres ! (5km)
Et 30" d'avance pour Liam Slock. Le peloton va très vite ! Trop vite pour le Belge qui s'arrache malgré tout dans ce final de la 8e étape du Tour de France 2026.
17:13 - L'avance fond pour Slock (6,5km)
Sur ce faux plat terrible, le Belge perd du temps face au peloton qui pointe désormais à 40". Ça va être très dur pour Slock.
17:09 - Encore 10 kilomètres et le suspense est entier ! (10km)
On ne s'attendait pas forcément à ça pour la fin de cette 8e étape du Tour de France 2026 ! Liam Slock est toujours seul à l'avant de la course. Il a toujours une minute d'avance sur le peloton qui commence à paniquer.
17:06 - L'allure donnée par la NSN (13km)
C'est la formation de Biniam Girmay qui prend les commandes du peloton pour chasser l'incroyable Liam Slock Le Belge a toujours 1'15" d'avance.
16:58 - Slock face au peloton (20km)
À 20 kilomètres de l'arrivée de cette 8e étape du Tour de France 2026, Liam Slock a 1'23" d'avance sur le peloton. Le Belge est très impressionnant aujourd'hui.
16:54 - Et Otruba repris (24km)
C'est une stratégie qui n'a pas du tout payé ! Jakub Otruba, qui a attaqué dans la deuxième difficulté répertoriée de la 8e étape du Tour de France 2026, est repris par le peloton.
16:49 - Guernalec repris (28km)
Le coureur français doit être forcément déçu après avoir été repris par le peloton dans cette 8e étape du Tour de France 2026. L'attaque d'Otruba a eu raison de ce trio de tête.
16:45 - Le peloton est regroupé (33km)
Après quelques attaques au sein du peloton dans la deuxième difficulté répertoriée de cette 8e étape du Tour de France 2026, tout est rentré dans l'ordre.
16:39 - Dans la confusion générale, Slock a pris un point (37,5km)
L'attaque d'Otruba ne lui a pas vraiment servi. Au contraire, c'est Slock qui a pris le seul point attribué au sommet de la deuxième difficulté répertoriée du jour.
16:38 - Abrahamsen à son tour (38,5km)
Le coureur norvégien contre après l'attaque d'Asgreen. Van der Poel est dans sa roue. Tout s'anime à la surprise générale dans cette dernière partie de la 8e étape du Tour de France 2026.
16:36 - De l'action au sein du peloton ! (40,4km)
EF Education Easypost place un sévère coup d'accélérateur dans le peloton. Kasper Asgreen a des idées derrière la tête pour cette fin de 8e étape du Tour de France 2026.
16:35 - Guernalec dans le dur (40,5km)
Le Français a plié sous l'attaque d'Otruba qui a totalement fait exploser ce trio de tête qui gérait pourtant bien son avance sur le peloton.
16:34 - L'attaque d'Otruba (41,5km)
Le Tchèque sème la discorde dans l'échappée du jour en attaquant assez loin du sommet.
16:33 - Et c'est parti pour la Côte de Buisson-de-Cadouin (42km)
Le trio de tête entame une montée de 2,2 kilomètres à 5,3 % (4e catégorie). C'est la deuxième et dernière ascension répertoriée de cette 8e étape du Tour de France 2026.
16:33 - L'écart toujours stable (43km)
À un peu plus de 40 kilomètres de l'arrivée de cette 8e étape du Tour de France 2026, l'échappée conserve toujours une avance de deux minutes environ avant d'entamer la deuxième ascension répertoriée du jour.
16:20 - Le classement complet du sprint intermédiaire de la 8e étape du Tour de France 2026 (52km)
- Otruba, 25 pts
- Slock, 20 pts
- Guernalec, 16 pts
- Philipsen, 14 pts
- Kanter, 12 pts
- Pedersen, 10 pts
- Merlier, 9 pts
- Girmay, 8 pts
- Turgis, 7 pts
- Van Asbroeck, 6 pts
- Gaviria, 5 pts
- Ballerini, 4 pts
- Gate, 3 pts
- Simmons, 2 pts
- Van der Poel, 1 pt
16:15 - Philipsen prend la 4e place (56km)
Au sein du peloton, une bataille fait rage entre Pedersen, Kanter ou encore Philipsen. Ce dernier prend le meilleur devant Kanter et le maillot vert de ce Tour de France 2026, Pedersen.
#TDF2026 | Jasper Philipsen règle le sprint du peloton !— francetvsport (@francetvsport) July 11, 2026
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16:14 - C'est chaud sur la ligne (57,5km)
Otruba et Slock se battent et il y aura photo finish pour savoir qui a pris les 25 points de ce sprint intermédiaire. Il semblerait qu'Otruba a pris le meilleur au dernier moment.
16:09 - 14 points pour le premier du peloton (61km)
Les trois premières places du sprint intermédiaire de cette 8e étape du Tour de France 2026 seront occupées par les trois hommes de tête. Au sein du peloton, il y aura donc 14 points à aller chercher pour le 4e, 12 points au 5e, 10 points au 6e puis 9, 8, 7... jusqu'à la 15e place.
16:04 - Le magnifique décor de la 8e étape du Tour de France 2026
Il y a pire décor pour accompagner les coureurs vers l'arrivée à Bergerac. Passage dans la très belle ville de Dordogne, la Roque-Gageac.
A visit to the beautiful village of La Roque-Gageac.— Tour de France (@LeTour) July 11, 2026
Passage dans le magnifique village de La Roque-Gageac.#TDF2026 pic.twitter.com/rYEVu7yWVP
15:54 - Un sprint intermédiaire entre les deux difficultés (73km)
Les coureurs ne vont plus tarder à passer sur la ligne du sprint intermédiaire à Saint-Cyprien où 25 points seront distribués au vainqueur. Il devrait y avoir une bataille au sein du peloton où le maillot vert est un vrai objectif pour bon nombre de sprinteurs.
15:49 - Slock au sommet de Domme ! (77,5km)
C'est Liam Slock qui passe le sommet de la première difficulté répertoriée de la 8e étape du Tour de France 2026 en tête. Il prend le seul point distribué dans ce col de catégorie 4.
#TDF2026 | Liam Slock passe en tête de la Côte de Domme et prend un point au classement de la montagne !— francetvsport (@francetvsport) July 11, 2026
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Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)