DIRECT. Tour de France 2026 : malgré l'énorme numéro de Slock, Merlier récidive lors de la 8e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Après un raid solitaire impressionnant de Liam Slock, le Belge a été repris par le peloton. Et au sprint, c'est Tim Merlier qui s'impose lors de la 8e étape ce samedi. Une deuxième victoire consécutive.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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17:26 - Le classement de la 8e étape du Tour de France 2026 Et voici le top 5 de cette 8e étape avec la nouvelle victoire du sprinteur belge Tim Merlier. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) Biniam Girmay (NSN) Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) Pavel Bittner (Picnic PostNL)

17:21 - Tim Merlier remporte la 8e étape du Tour de France 2026 ! Le peloton s'est fait peur mais a pu reprendre Liam Slock dans les derniers kilomètres pour le sprint massif. C'est Tim Merlier qui a été le plus rapide. Le Belge récidive après sa victoire d'hier.

17:20 - Découvrez le vainqueur de l'étape du jour et le classement ! Les coureurs passent sous la flamme rouge ! Slock vient d'être repris et le peloton va donc arriver groupé sur la ligne d'arrivée à Bergerac. Le vainqueur va être connu dans quelques instants !

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 va-t-il passer pas très loin de chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

17:15 - Encore cinq kilomètres ! (5km) Et 30" d'avance pour Liam Slock. Le peloton va très vite ! Trop vite pour le Belge qui s'arrache malgré tout dans ce final de la 8e étape du Tour de France 2026.

17:13 - L'avance fond pour Slock (6,5km) Sur ce faux plat terrible, le Belge perd du temps face au peloton qui pointe désormais à 40". Ça va être très dur pour Slock.

17:09 - Encore 10 kilomètres et le suspense est entier ! (10km) On ne s'attendait pas forcément à ça pour la fin de cette 8e étape du Tour de France 2026 ! Liam Slock est toujours seul à l'avant de la course. Il a toujours une minute d'avance sur le peloton qui commence à paniquer.

17:06 - L'allure donnée par la NSN (13km) C'est la formation de Biniam Girmay qui prend les commandes du peloton pour chasser l'incroyable Liam Slock Le Belge a toujours 1'15" d'avance.

16:58 - Slock face au peloton (20km) À 20 kilomètres de l'arrivée de cette 8e étape du Tour de France 2026, Liam Slock a 1'23" d'avance sur le peloton. Le Belge est très impressionnant aujourd'hui.

16:54 - Et Otruba repris (24km) C'est une stratégie qui n'a pas du tout payé ! Jakub Otruba, qui a attaqué dans la deuxième difficulté répertoriée de la 8e étape du Tour de France 2026, est repris par le peloton.

16:49 - Guernalec repris (28km) Le coureur français doit être forcément déçu après avoir été repris par le peloton dans cette 8e étape du Tour de France 2026. L'attaque d'Otruba a eu raison de ce trio de tête.

16:45 - Le peloton est regroupé (33km) Après quelques attaques au sein du peloton dans la deuxième difficulté répertoriée de cette 8e étape du Tour de France 2026, tout est rentré dans l'ordre.

16:39 - Dans la confusion générale, Slock a pris un point (37,5km) L'attaque d'Otruba ne lui a pas vraiment servi. Au contraire, c'est Slock qui a pris le seul point attribué au sommet de la deuxième difficulté répertoriée du jour.

16:38 - Abrahamsen à son tour (38,5km) Le coureur norvégien contre après l'attaque d'Asgreen. Van der Poel est dans sa roue. Tout s'anime à la surprise générale dans cette dernière partie de la 8e étape du Tour de France 2026.

16:36 - De l'action au sein du peloton ! (40,4km) EF Education Easypost place un sévère coup d'accélérateur dans le peloton. Kasper Asgreen a des idées derrière la tête pour cette fin de 8e étape du Tour de France 2026.

16:35 - Guernalec dans le dur (40,5km) Le Français a plié sous l'attaque d'Otruba qui a totalement fait exploser ce trio de tête qui gérait pourtant bien son avance sur le peloton.

16:34 - L'attaque d'Otruba (41,5km) Le Tchèque sème la discorde dans l'échappée du jour en attaquant assez loin du sommet.

16:33 - Et c'est parti pour la Côte de Buisson-de-Cadouin (42km) Le trio de tête entame une montée de 2,2 kilomètres à 5,3 % (4e catégorie). C'est la deuxième et dernière ascension répertoriée de cette 8e étape du Tour de France 2026.

16:33 - L'écart toujours stable (43km) À un peu plus de 40 kilomètres de l'arrivée de cette 8e étape du Tour de France 2026, l'échappée conserve toujours une avance de deux minutes environ avant d'entamer la deuxième ascension répertoriée du jour.

16:20 - Le classement complet du sprint intermédiaire de la 8e étape du Tour de France 2026 (52km) Otruba, 25 pts Slock, 20 pts Guernalec, 16 pts Philipsen, 14 pts Kanter, 12 pts Pedersen, 10 pts Merlier, 9 pts Girmay, 8 pts Turgis, 7 pts Van Asbroeck, 6 pts Gaviria, 5 pts Ballerini, 4 pts Gate, 3 pts Simmons, 2 pts Van der Poel, 1 pt

16:15 - Philipsen prend la 4e place (56km) Au sein du peloton, une bataille fait rage entre Pedersen, Kanter ou encore Philipsen. Ce dernier prend le meilleur devant Kanter et le maillot vert de ce Tour de France 2026, Pedersen. #TDF2026 | Jasper Philipsen règle le sprint du peloton !



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16:14 - C'est chaud sur la ligne (57,5km) Otruba et Slock se battent et il y aura photo finish pour savoir qui a pris les 25 points de ce sprint intermédiaire. Il semblerait qu'Otruba a pris le meilleur au dernier moment.

16:09 - 14 points pour le premier du peloton (61km) Les trois premières places du sprint intermédiaire de cette 8e étape du Tour de France 2026 seront occupées par les trois hommes de tête. Au sein du peloton, il y aura donc 14 points à aller chercher pour le 4e, 12 points au 5e, 10 points au 6e puis 9, 8, 7... jusqu'à la 15e place.

16:04 - Le magnifique décor de la 8e étape du Tour de France 2026 Il y a pire décor pour accompagner les coureurs vers l'arrivée à Bergerac. Passage dans la très belle ville de Dordogne, la Roque-Gageac. A visit to the beautiful village of La Roque-Gageac.



Passage dans le magnifique village de La Roque-Gageac.#TDF2026 pic.twitter.com/rYEVu7yWVP — Tour de France (@LeTour) July 11, 2026

15:54 - Un sprint intermédiaire entre les deux difficultés (73km) Les coureurs ne vont plus tarder à passer sur la ligne du sprint intermédiaire à Saint-Cyprien où 25 points seront distribués au vainqueur. Il devrait y avoir une bataille au sein du peloton où le maillot vert est un vrai objectif pour bon nombre de sprinteurs.