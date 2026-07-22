DIRECT. Tour de France 2026 : une 17e étape complètement folle ! Philipsen arrache la victoire, le classement
TOUR DE FRANCE. La 17e étape entre Chambéry et Voiron ce mercredi a réservé un scénario assez fou où Jasper Philipsen s'est finalement imposé dans un sprint réduit.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Malheureusement, un coup du sort a fait mal à l'interêt de la course. Tombé dimanche lors de la 15e étape, Jonas Vingegaard a dû abandonner en raison d'une fracture de la clavicule, laissant Pogacar s'envoler vers un nouveau sacre.
- Il faut tout de même dire que depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase toute la concurrence, avec un Tadej Pogacar écoeurant qui rafle quasiment toutes les victoires. Sans Vingegaard, Remco Evenepoel va batailler avec Isaac Del Toro et Paul Seixas pour la place de dauphin.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
17:20 - Schmid et Kooij complètent le podium
Largement dominés au sprint par Jasper Phlipsen, Maura Schmid et Olaav Kooij parviennent, malgré tout, à accrocher un podium sur cette 17e étape du Tour de France 2026.
17:18 - La leçon de Philipsen à l'issue d'une 17e étape de folie ! Le classement
Déposé par Van der Poel, Jasper Philipsen arrache la victoire dans cette 17e étape du Tour de France 2026 avec une avance plutôt confortable.
17:16 - La flamme rouge ! (1km)
Le dernier kilomètre ! Le suspense jusqu'au bout pour la victoire sur la 17e étape de ce Tour de France 2026.
17:15 - Un groupe réduit pour le sprint ! (2km)
Ce ne sera pas un sprint classique. Ils sont une quarantaine pour aller chercher la victoire d'étape. Jasper Philipsen et Mads Pedersen devraient se livrer une belle bataille.
17:13 - Des attaques de partout ! (3,7km)
Stuyven est repris ! C'est le moment choisi par Joshua Tarling pour attaquer. Ce n'est pas le seul qui tente le coup.
17:11 - Les cinq derniers kilomètres (5km)
Stuyven passe sous la barre des cinq derniers kilomètres de cette 17e étape du Tour de France 2026 complètement folle ! Plus que 10" d'avance. Ça sent mauvais pour le Belge.
17:09 - Un faux plat qui pourrait faire mal (6km)
Stuyven seul face à un énorme groupe alors qu'il entame un faux plat qui pourrait lui couper les jambes. Le Belge a 20" d'avance.
17:05 - Les 10 derniers kilomètres (10km)
Et 32" d'avance pour Jasper Stuyven qui va devoir résister au gros retour des équipes de sprinteurs qui emmènent le gros groupe Pedersen - Philipsen.
17:01 - Jonction faite ! (14,5km)
Mads Pedersen et Jasper Philipsen sont, de nouveau, réunis ! Jasper Stuyven a 40" d'avance sur cet énorme groupe qui prend en chasse le Belge.
16:58 - Le groupe Philipsen revient (16km)
Mads Pedersen et son groupe vont surement être repris par le groupe Philipsen et Kooij notamment. La principale menace s'appelle désormais Jasper Stuyen qui a 45" d'avance.
16:52 - 15" d'avance (23km)
Le Belge accroit son avance à l'avant. Mads Pedersen passe des relais derrière dans ce groupe composé de cinq coureurs.
16:50 - Stuyven accélère ! (25km)
Alors que le groupe de tête se regardait un peu plus, le coureur belge tente de s'en aller gagner cette étape en solitaire. Ben Healy contre.
16:48 - La septième place pour Philipsen (26,5km)
Dans le groupe de poursuivants, c'est Jasper Philipsen qui prend la première position. Il s'en sort avec neuf points supplémentaires et pointe désormais à 45 points de Mads Pedersen au classement du maillot vert dans ce Tour de France 2026.
16:48 - Pedersen prend 25 points de plus (27km)
Dans le groupe de tête, le maillot vert assoit encore un peu plus sa domination au classement du maillot vert en franchissant, en premier, la ligne du sprint intermédiaire à Colombe.
16:44 - Wellens à la rescousse (30km)
Adam Yates a un coéquipier pour terminer cette 17e étape du Tour de France 2026. Malade, le Britannique va tenter de finir cette course en compagnie de Tim Wellens.
16:36 - À 10 kilomètres du sprint intermédiaire (37km)
Et forcément le maillot vert va être très intéressé à Colombe pour prendre des points supplémentaires au classement du sprint dans ce Tour de France 2026.
16:31 - L'échappé prend une belle avance (41,5km)
Le groupe Van der Poel perd du terrain sur les six hommes de tête qui sont très bien partis pour aller au bout sur cette 17e étape du Tour de France 2026. Mads Pedersen devient le favori naturel à la victoire aujourd'hui à Voiron.
16:27 - Pedersen en remet une couche (43km)
Le contraste avec Yates est saisissant. Mads Pedersen impose un énorme rythme dans cette 17e étape du Tour de France 2026. Il veut asseoir sa domination au classement des points.
16:26 - Yates à 8'30" (44km)
Fin de 17e étape calvaire pour Adam Yates qui est malade. Il pourrait abandonner dans ce Tour de France 2026 même s'il s'accroche pour terminer et arriver à Voiron.
16:22 - Un résumé de la situation dans cette 17e étape du Tour de France 2026 (48km)
Healy, Stuyven, Pedersen, Engelhardt, Planckaert, Kwiatkowski sont à l'avant. Derrière eux, à 30", on retrouve Jegat, Bernal, Benoot, Hindley, Simmons, Rubio, Jorgenson, Martin-Guyonnet, Tejada, Baudin, Braz Afonso, Delbove, Matthews, Van der Poel, Campenaerts, Pluimers, Mohoric, Verstrynge, Hagenes, Dhondt, Tarling, Kooij, Askey.
Trois autres poursuivants avec 50" de retard : Schmid, Gate, Artz. À 1'25" : Gee-West, Hermans, Garcia Pierna, O'Connor, Balderstone, Valgren, Russo, Politt, Van Mechelen, Zimmermann, Page, Philipsen. Enfin, le peloton pointe à 4'.
16:13 - Six coureurs en tête (56km)
La situation à l'avant de la course ne cesse d'évoluer dans cette 17e étape du Tour de France 2026. Pedersen a été suivi par Stuyven, Placnkaert, Kwiatkowski, Healy et Van der Poel. Il y a des poursuivants un peu partout.
16:10 - Yates décroché (58km)
Même au sein du groupe Birmay, Yates n'y arrive plus et pédale presque plus. Le Britannique pourrait abandonner dans ce Tour de France 2026.
16:07 - La réponse de Simmons (61km)
Le champion des États-Unis répond à Mads Pedersen. Alex Baudin est dans sa roue.
16:06 - La nouvelle attaque de Pedersen (61km)
Le Danois veut faire le tri parmi les sprinteurs et place une nouvelle attaque alors que Philipsen et Kooij cherchent à revenir.
16:04 - C'est la pagaille ! (62km)
Le groupe maillot jaune a perdu un bon nombre d'éléments puisque certains flairent le coup et veulent rejoindre la tête de course.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)