DIRECT. Tour de France 2026 : une 17e étape complètement folle ! Philipsen arrache la victoire, le classement

TOUR DE FRANCE. La 17e étape entre Chambéry et Voiron ce mercredi a réservé un scénario assez fou où Jasper Philipsen s'est finalement imposé dans un sprint réduit.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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17:20 - Schmid et Kooij complètent le podium Largement dominés au sprint par Jasper Phlipsen, Maura Schmid et Olaav Kooij parviennent, malgré tout, à accrocher un podium sur cette 17e étape du Tour de France 2026.

17:18 - La leçon de Philipsen à l'issue d'une 17e étape de folie ! Le classement Déposé par Van der Poel, Jasper Philipsen arrache la victoire dans cette 17e étape du Tour de France 2026 avec une avance plutôt confortable.

17:16 - La flamme rouge ! (1km) Le dernier kilomètre ! Le suspense jusqu'au bout pour la victoire sur la 17e étape de ce Tour de France 2026.

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 17 Chambéry - Voiron (175 km)

17:15 - Un groupe réduit pour le sprint ! (2km) Ce ne sera pas un sprint classique. Ils sont une quarantaine pour aller chercher la victoire d'étape. Jasper Philipsen et Mads Pedersen devraient se livrer une belle bataille.

17:13 - Des attaques de partout ! (3,7km) Stuyven est repris ! C'est le moment choisi par Joshua Tarling pour attaquer. Ce n'est pas le seul qui tente le coup.

17:11 - Les cinq derniers kilomètres (5km) Stuyven passe sous la barre des cinq derniers kilomètres de cette 17e étape du Tour de France 2026 complètement folle ! Plus que 10" d'avance. Ça sent mauvais pour le Belge.

17:09 - Un faux plat qui pourrait faire mal (6km) Stuyven seul face à un énorme groupe alors qu'il entame un faux plat qui pourrait lui couper les jambes. Le Belge a 20" d'avance.

17:05 - Les 10 derniers kilomètres (10km) Et 32" d'avance pour Jasper Stuyven qui va devoir résister au gros retour des équipes de sprinteurs qui emmènent le gros groupe Pedersen - Philipsen.

17:01 - Jonction faite ! (14,5km) Mads Pedersen et Jasper Philipsen sont, de nouveau, réunis ! Jasper Stuyven a 40" d'avance sur cet énorme groupe qui prend en chasse le Belge.

16:58 - Le groupe Philipsen revient (16km) Mads Pedersen et son groupe vont surement être repris par le groupe Philipsen et Kooij notamment. La principale menace s'appelle désormais Jasper Stuyen qui a 45" d'avance.

16:52 - 15" d'avance (23km) Le Belge accroit son avance à l'avant. Mads Pedersen passe des relais derrière dans ce groupe composé de cinq coureurs.

16:50 - Stuyven accélère ! (25km) Alors que le groupe de tête se regardait un peu plus, le coureur belge tente de s'en aller gagner cette étape en solitaire. Ben Healy contre.

16:48 - La septième place pour Philipsen (26,5km) Dans le groupe de poursuivants, c'est Jasper Philipsen qui prend la première position. Il s'en sort avec neuf points supplémentaires et pointe désormais à 45 points de Mads Pedersen au classement du maillot vert dans ce Tour de France 2026.

16:48 - Pedersen prend 25 points de plus (27km) Dans le groupe de tête, le maillot vert assoit encore un peu plus sa domination au classement du maillot vert en franchissant, en premier, la ligne du sprint intermédiaire à Colombe.

16:44 - Wellens à la rescousse (30km) Adam Yates a un coéquipier pour terminer cette 17e étape du Tour de France 2026. Malade, le Britannique va tenter de finir cette course en compagnie de Tim Wellens.

16:36 - À 10 kilomètres du sprint intermédiaire (37km) Et forcément le maillot vert va être très intéressé à Colombe pour prendre des points supplémentaires au classement du sprint dans ce Tour de France 2026.

16:31 - L'échappé prend une belle avance (41,5km) Le groupe Van der Poel perd du terrain sur les six hommes de tête qui sont très bien partis pour aller au bout sur cette 17e étape du Tour de France 2026. Mads Pedersen devient le favori naturel à la victoire aujourd'hui à Voiron.

16:27 - Pedersen en remet une couche (43km) Le contraste avec Yates est saisissant. Mads Pedersen impose un énorme rythme dans cette 17e étape du Tour de France 2026. Il veut asseoir sa domination au classement des points.

16:26 - Yates à 8'30" (44km) Fin de 17e étape calvaire pour Adam Yates qui est malade. Il pourrait abandonner dans ce Tour de France 2026 même s'il s'accroche pour terminer et arriver à Voiron.

16:22 - Un résumé de la situation dans cette 17e étape du Tour de France 2026 (48km) Healy, Stuyven, Pedersen, Engelhardt, Planckaert, Kwiatkowski sont à l'avant. Derrière eux, à 30", on retrouve Jegat, Bernal, Benoot, Hindley, Simmons, Rubio, Jorgenson, Martin-Guyonnet, Tejada, Baudin, Braz Afonso, Delbove, Matthews, Van der Poel, Campenaerts, Pluimers, Mohoric, Verstrynge, Hagenes, Dhondt, Tarling, Kooij, Askey. Trois autres poursuivants avec 50" de retard : Schmid, Gate, Artz. À 1'25" : Gee-West, Hermans, Garcia Pierna, O'Connor, Balderstone, Valgren, Russo, Politt, Van Mechelen, Zimmermann, Page, Philipsen. Enfin, le peloton pointe à 4'.

16:13 - Six coureurs en tête (56km) La situation à l'avant de la course ne cesse d'évoluer dans cette 17e étape du Tour de France 2026. Pedersen a été suivi par Stuyven, Placnkaert, Kwiatkowski, Healy et Van der Poel. Il y a des poursuivants un peu partout.

16:10 - Yates décroché (58km) Même au sein du groupe Birmay, Yates n'y arrive plus et pédale presque plus. Le Britannique pourrait abandonner dans ce Tour de France 2026.

16:07 - La réponse de Simmons (61km) Le champion des États-Unis répond à Mads Pedersen. Alex Baudin est dans sa roue.

16:06 - La nouvelle attaque de Pedersen (61km) Le Danois veut faire le tri parmi les sprinteurs et place une nouvelle attaque alors que Philipsen et Kooij cherchent à revenir.