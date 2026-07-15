DIRECT. Tour de France 2026 : Wærenskjold s'impose sur la 11e étape et surprend tout le monde, le classement
TOUR DE FRANCE. Soren Wærenskjold remporte la 11e étape de cette édition 2026 qui est la plus rapide de l'histoire du Tour de France !
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard, mais également l'étape 10 le 14 juillet ou il est parti encore tout seul. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
18:30 - L'étape de demain
Demain, pour la 12e étape du Tour de France 2026, l'arrivée se fera probablement au sprint. Il s'agit peut-être de la dernière étape où les sprinteurs peuvent s'affronter ! Le départ s'effectuera du circuit de Nevers Magny-Cours avec une arrivée à Chalon-sur-Saône après 179km ! Il y aura un sprint intermédiaire et 3 difficultés au programme.
18:15 - Le résumé de l'étape
Matthieu Van der Poel a animé le tout début de l’étape. Mais personne n’a voulu laisser le Néerlandais car le danger qu’il représente pour une victoire d’étape est énorme. Finalement le peloton a concédé du terrain à l'échappée du jour composé de Anthon Charmig (Uno-X Mobility, Nelson Oliveira (Movistar), Mathis Le Berre (Total Energies), Julian Alaphilippe (Tudor). Le peloton a été en contrôle et a repris le groupe de deavnt à 6km de l'arrivée. Julian Alaphilippe a lui cédé dans la dernière difficulté du jour, la Côte de Billy-Chevannes. Comme on pouvait le prévoir, la course s'est terminée par un sprint massif avec Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) qui a décroché sa première victoire dans ce Tour de France 2026 et sur la Grande Boucle. Le Norvégien a empoché 75 points ce qui lui permet d'être à la 7e place au classement des sprinteurs dominé par Mads Pedersen. Il a gagné lors d'un sprint assez surprenant. Il a distancé ses concurrents sur les derniers mètres, suffisant pour l'emporter. Cette étape entre Vichy et Nevers rentre dans l'histoire, car elle devient la plus rapide de la compétition !
18:00 - L'étape la plus rapide de l'histoire
Cette 11e étape entre Vichy et Nevers est devenue la plus rapide de l'histoire du Tour de France ! La vitesse atteinte, sur ces 161km, est de 50,9 km/h de moyenne. Elle surpasse ainsi la 4e étape du Tour de France 1999 entre Laval et Blois qui avait atteint 50,36 km/h de moyenne. Impressionnant !
17:57 - Philipsen déclassé !
Pour manœuvre illicite, Jasper Philipsen a été déclassé. Il aurait joué des coudes un peu plus tôt dans le sprint. C'est un tour compliqué pour le Belge !
17:50 - Wærenskjold intègre le top 7 des meilleurs sprinteurs
Avec son succès et ses 70 points acquis à l'issue de ce sprint de la 11e étape du Tour de France, Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) est désormais 7e du classement des meilleurs sprinteurs avec 159 points.
17:40 - Le classement du maillot vert
Malgré cette 11e place, Pedersen gardera son maillot vert demain pour la 12e étape du Tour de France 2026 ! Son avance se réduit :
- 1. Pedersen : 317 pts
- 2. Girmay : 272 pts
- 3. Philipsen : 255 pts
- 4. Merlier : 223 pts
- 5. Kanter : 203 pts
17:34 - Le maillot vert 11e de l'étape
Mads Pedersen n'a pas pu batailler pour la victoire d'étape avec une 11e place plutôt décevante. Il conserve tout de même son maillot vert à l'issue de cette 11e étape du Tour de France.
17:31 - Pas de changement au général
À l'issue de cette 11e étape du Tour de France qui s'est terminée au sprint, personne n'a pris du temps au général. Le top 5 reste donc inchangé :
- 1. Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG)
- 2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +3’36”
- 3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 4’06”
- 4. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +4’22”
- 5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +4’35”
17:27 - Quelle victoire de Soren Wærenskjold !
Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) s'est imposé sur cette 11e étape du Tour de France avec brio et a joué sa carte ! C'est la première étape qu'il remporte sur la Grande Boucle.
#TDF2026 | Søren Wærenskjold s'impose au terme d'un sprint décousu. Mais c'est bien le Norvégien qui lève les bras le premier sur cette 11e étape !— francetvsport (@francetvsport) July 15, 2026
Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/J89hUiC7cc
17:25 - 75 points pour Soren Wærenskjold
En terminant premier de cette 11e étape du Tour de France 2026, Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) obtient 75 points. Il devance ainsi Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), Milan Fretin (Cofidis) et Huub Artz (Lotto Intermarché).
17:21 - Quelle surprise !
Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France ! Le Norvégien a surpris tout le monde dans ce sprint massif en prenant une distance dans les derniers mètres sur l'ensemble des sprinteurs. C'est sa première victoire en 2026 sur la Grand Boucle.
17:17 - Victoire surprise sur la 11e étape, le classement
Soren Wærenskjold s'impose sur un sprint décousu !
17:13 - On roule doucement
On a légèrement ralenti à 3km de l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France.
17:09 - Échappée reprise !
Anthon Charmig (Uno-X Mobility, Nelson Oliveira (Movistar), Mathis Le Berre (Total Energies), Julian Alaphilippe (Tudor) ont été repris à 6km de l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France 2026 !
17:07 - Proche d'un 4e sprint massif !
Sauf surprise, on devrait assister à un 4e sprint massif dans ce Tour de France 2026 !
17:06 - Pas de sprint pour Gaviria
Gaviria a crevé ! Il ne pourra pas disputer de sprint aujourd'hui !
17:03 - 20" pour l'échappée
Radio Tour vient de confirmer qu'il n'y a plus que 20 secondes d'avances pour les trois hommes de tête. Le peloton va engloutir l'échappée de cette 11e étape du Tour de France.
17:00 - L'échappée dans le viseur du peloton
L'échappée voit le trio de tête en ligne de mire. Il n'y a qu'une trentaine de seconde entre les deux groupes. On se dirige vers l'étape la plus rapide du Tour de France.
16:59 - Une victoire possible ?
Aucune des équipes des coureurs de l'échappée n'a remporté d'étapes dans cette édition 2026 pour le moment. Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Nelson Oliveira (Movistar), Mathis Le Berre (Total Energies) s'entendent bien et résistent encore au peloton à 15km de l'arrivée.
16:53 - Les équipes de sprinteurs se regroupent
À l'avant du peloton, les différents sprinteurs commencent à se regrouper malgré 45" d'écart avec l'échappée.
16:48 - Alaphilippe lâché par le peloton
Alaphilippe cale physiquement et est maintenant distancé par le peloton.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)