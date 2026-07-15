DIRECT. Tour de France 2026 : Wærenskjold s'impose sur la 11e étape et surprend tout le monde, le classement

TOUR DE FRANCE. Soren Wærenskjold remporte la 11e étape de cette édition 2026 qui est la plus rapide de l'histoire du Tour de France !

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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18:30 - L'étape de demain Demain, pour la 12e étape du Tour de France 2026, l'arrivée se fera probablement au sprint. Il s'agit peut-être de la dernière étape où les sprinteurs peuvent s'affronter ! Le départ s'effectuera du circuit de Nevers Magny-Cours avec une arrivée à Chalon-sur-Saône après 179km ! Il y aura un sprint intermédiaire et 3 difficultés au programme.

18:15 - Le résumé de l'étape Matthieu Van der Poel a animé le tout début de l’étape. Mais personne n’a voulu laisser le Néerlandais car le danger qu’il représente pour une victoire d’étape est énorme. Finalement le peloton a concédé du terrain à l'échappée du jour composé de Anthon Charmig (Uno-X Mobility, Nelson Oliveira (Movistar), Mathis Le Berre (Total Energies), Julian Alaphilippe (Tudor). Le peloton a été en contrôle et a repris le groupe de deavnt à 6km de l'arrivée. Julian Alaphilippe a lui cédé dans la dernière difficulté du jour, la Côte de Billy-Chevannes. Comme on pouvait le prévoir, la course s'est terminée par un sprint massif avec Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) qui a décroché sa première victoire dans ce Tour de France 2026 et sur la Grande Boucle. Le Norvégien a empoché 75 points ce qui lui permet d'être à la 7e place au classement des sprinteurs dominé par Mads Pedersen. Il a gagné lors d'un sprint assez surprenant. Il a distancé ses concurrents sur les derniers mètres, suffisant pour l'emporter. Cette étape entre Vichy et Nevers rentre dans l'histoire, car elle devient la plus rapide de la compétition !

18:00 - L'étape la plus rapide de l'histoire Cette 11e étape entre Vichy et Nevers est devenue la plus rapide de l'histoire du Tour de France ! La vitesse atteinte, sur ces 161km, est de 50,9 km/h de moyenne. Elle surpasse ainsi la 4e étape du Tour de France 1999 entre Laval et Blois qui avait atteint 50,36 km/h de moyenne. Impressionnant !

Carte du Tour de France et profils des étapes Lire l'article Tour de France 2026 : étape 11 Vichy - Nevers (161 km)

17:57 - Philipsen déclassé ! Pour manœuvre illicite, Jasper Philipsen a été déclassé. Il aurait joué des coudes un peu plus tôt dans le sprint. C'est un tour compliqué pour le Belge !

17:50 - Wærenskjold intègre le top 7 des meilleurs sprinteurs Avec son succès et ses 70 points acquis à l'issue de ce sprint de la 11e étape du Tour de France, Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) est désormais 7e du classement des meilleurs sprinteurs avec 159 points.

17:40 - Le classement du maillot vert Malgré cette 11e place, Pedersen gardera son maillot vert demain pour la 12e étape du Tour de France 2026 ! Son avance se réduit : 1. Pedersen : 317 pts

2. Girmay : 272 pts

3. Philipsen : 255 pts

4. Merlier : 223 pts

5. Kanter : 203 pts

17:34 - Le maillot vert 11e de l'étape Mads Pedersen n'a pas pu batailler pour la victoire d'étape avec une 11e place plutôt décevante. Il conserve tout de même son maillot vert à l'issue de cette 11e étape du Tour de France.

17:31 - Pas de changement au général À l'issue de cette 11e étape du Tour de France qui s'est terminée au sprint, personne n'a pris du temps au général. Le top 5 reste donc inchangé : 1. Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG)

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +3’36”

3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 4’06”

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +4’22”

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +4’35”

17:27 - Quelle victoire de Soren Wærenskjold ! Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) s'est imposé sur cette 11e étape du Tour de France avec brio et a joué sa carte ! C'est la première étape qu'il remporte sur la Grande Boucle. #TDF2026 | Søren Wærenskjold s'impose au terme d'un sprint décousu. Mais c'est bien le Norvégien qui lève les bras le premier sur cette 11e étape !



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17:25 - 75 points pour Soren Wærenskjold En terminant premier de cette 11e étape du Tour de France 2026, Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) obtient 75 points. Il devance ainsi Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), Milan Fretin (Cofidis) et Huub Artz (Lotto Intermarché).

17:21 - Quelle surprise ! Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France ! Le Norvégien a surpris tout le monde dans ce sprint massif en prenant une distance dans les derniers mètres sur l'ensemble des sprinteurs. C'est sa première victoire en 2026 sur la Grand Boucle.

17:17 - Victoire surprise sur la 11e étape, le classement Soren Wærenskjold s'impose sur un sprint décousu !

17:15 - La flamme rouge ! Il reste 1km dans cette étape, le sprint approche !

17:14 - On réaccélère ! Le sprint commence à être lancé ! On dépasse les 60km/h !

17:13 - On roule doucement On a légèrement ralenti à 3km de l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France.

17:10 - 5km ! Il n'y a plus que 5km avant l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France 2026 !

17:09 - Échappée reprise ! Anthon Charmig (Uno-X Mobility, Nelson Oliveira (Movistar), Mathis Le Berre (Total Energies), Julian Alaphilippe (Tudor) ont été repris à 6km de l'arrivée de cette 11e étape du Tour de France 2026 !

17:07 - 10 secondes d'écart Il y a désormais 10 secondes entre l'échappée du jour et le peloton.

17:07 - Proche d'un 4e sprint massif ! Sauf surprise, on devrait assister à un 4e sprint massif dans ce Tour de France 2026 !

17:06 - Pas de sprint pour Gaviria Gaviria a crevé ! Il ne pourra pas disputer de sprint aujourd'hui !

17:03 - 20" pour l'échappée Radio Tour vient de confirmer qu'il n'y a plus que 20 secondes d'avances pour les trois hommes de tête. Le peloton va engloutir l'échappée de cette 11e étape du Tour de France.

17:00 - L'échappée dans le viseur du peloton L'échappée voit le trio de tête en ligne de mire. Il n'y a qu'une trentaine de seconde entre les deux groupes. On se dirige vers l'étape la plus rapide du Tour de France.

16:59 - Une victoire possible ? Aucune des équipes des coureurs de l'échappée n'a remporté d'étapes dans cette édition 2026 pour le moment. Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Nelson Oliveira (Movistar), Mathis Le Berre (Total Energies) s'entendent bien et résistent encore au peloton à 15km de l'arrivée.

16:53 - Les équipes de sprinteurs se regroupent À l'avant du peloton, les différents sprinteurs commencent à se regrouper malgré 45" d'écart avec l'échappée.