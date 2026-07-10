DIRECT. Tour de France 2026 : Merlier remet les pendules à l'heure, vainqueur au sprint sur la 7e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. 3e à Pau, Tim Merlier s'offre une 1ere victoire taille patron sur la 7e étape du Tour de France 2026. Le Belge se replace considérablement pour le maillot vert.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Depuis le début du Tour de France et après une semaine de course, l'équipe UAE écrase déjà toute la concurrence et Tadej Pogacar a écoeuré la concurrence sur l'étape 6 du Tourmalet où il a collé plus de deux minutes à son dauphin, Jonas Vingegaard. Paul Seixas assure du haut de ses 19 ans et fait jeu égal avec les Evenepoel, Lipowitz, Ayuso et Del Toro sur le 3e échelon de la course.
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
17:20 - Quatrième succès sur le Tour pour Merlier
Le Belge de la formation Soudal Quick-Step s'offre le 4e bouquet de sa carrière sur la Grande Boucle. Le dernier belge à avoir signé pareille performance est Jasper Philipsen en 2023.
17:15 - Le podium de l'étape
Derrière Tim Merlier, victorieux sur cette 7e étape du Tour de France 2026, Soren Waerenskjold signe une jolie deuxième position devant Biniam Girmay. Jasper Philipsen n'est que 5e.
17:10 - Merlier, victoire en patron !
Le Belge remporte sa 1ere victoire sur ce Tour de France 2026 au terme d'un sprint massif géré d'une main de maître, malgré l'absence de Stuyven !
17:07 - La flamme rouge !
Le peloton passe à vive allure sous la flamme rouge. Qui va remporter le sprint massif de cette 7e étape du Tour de France 2026 ?
17:02 - 5 kilomètres !
Plus que 5 kilomètres dans cette 7e étape du Tour de France 2026 ! Les trains des sprinteurs sont bien formés alors que la route se rétrécit encore considérablement. C'est une guerre tactique qui commence maintenant !
17:00 - Veistroffer élu combatif du jour
Comme sur la 5e étape, Veistroffer est élu combatif du jour sur cette 7e étape du Tour de France 2026. Il a fait toute la course au sein d'une échappée avec Otruba aujourd'hui.
16:57 - La Uno X retente le coup (km10)
Pour la 3e fois dans cette 7e étape du Tour de France 2026, la formation norvégienne tente de mettre Abrahamsen sur orbite, mais les équipiers des sprinteurs veillent au grain !
16:50 - La route rétrécit (km15)
A 15 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026, la route rétrécit considérablement jusqu'au final. Le placement aura une importance capitale pour la victoire !
16:43 - La Uno X Mobility tente quelque chose (km21)
A 21 kilomètres de cette 7e étape du Tour de France 2026, le formation norvégienne tente un coup pour mettre en orbite Abrahamsen. Le peloton est en file indienne derrière, à 10 secondes du duo Veistroffer/Otruba.
16:41 - Girmay vise sa 20e victoire en pro
Le coureur de la formation NSN vise, sur cette 7e étape du Tour de France 2026, sa 20e victoire en professionnel en World Tour.
16:30 - Veistroffer remporte les points de la montagne
Au sommet de la côte de Beguey, Veistroffer passe en tête et empoche ses premiers points de la montagne. Le peloton se rapproche à 39 secondes de l'échappée.
16:21 - Revivez le sprint intermédiaire en vidéo
Revivez le sprint intermédiaire entre les sprinteurs sur cette 7e étape du Tour de France 2026, remporté par Mads Pedersen.
16:11 - Braz Afonso (km48)
Le Français de la formation Groupama-FDJ est victime d'une crevaison alors que les coureurs se rapprochent de la seule difficulté de cette 7e étape du Tour de France 2026, la côte de Béguey.
16:02 - Le sprint intermédiaire de Landiras (km59)
Le sprint intermédiaire de cette 7e étape a été remporté par Veistroffer devant Otruba. Derrière, chez les sprinteurs, Pedersen l'emporte et prend 16 points.
15:57 - L'écart se réduit (62km)
Le peloton accélère alors que quelques gouttes tombent dans cette 7e étape du Tour de France 2026. L'avance du duo Veistroffer/Otruba n'est plus que d'une minute.
15:48 - Les nationalités les plus victorieuses à Bordeaux
Dans des arrivées à Bordeaux sur le Tour de France, la Belgique présente le plus de victoires (23) devant la France (21) et les Pays-Bas (12).
15:40 - 100km ficelés
Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, les coureurs ont passé les 100 kilomètres de course. Il reste donc un peu moins de 75 kilomètres à parcourir. L'échappée pointe désormais avec 1'30" d'avance.
15:32 - Le sprint intermédiaire se rapproche
Alors que le peloton file à 45km/h de moyenne dans cette 7e étape du Tour de France 2026, le sprint intermédiaire interviendra d'ici 25 kilomètres. Reste à voir si Pedersen va anticiper ou non.
15:30 - Un écart identique (km87)
A 87 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2027, le duo Veistroffer/Otruba présente toujours un maigre matelas d'avance de 1'28" sur le peloton.
15:23 - Merckx et une arrivée à Bordeaux
Alors que cette 7e étape du Tour de France 2026 arrive à Bordeaux, petite rétrospective sur le lien entre la ville girondine et la légende Eddy Merckx.
When you see that a stage is coming to Bordeaux How can you not think of Eddy Merckx?— Tour de France (@LeTour) July 10, 2026
Quand on voit qu'une étape arrive à Bordeaux... Comment ne pas penser à Eddy Merckx ? #TDF2026 pic.twitter.com/IoH3pz8Y8L
15:11 - Passage par Luxey (100km)
Le peloton passe actuellement au coeur de Luxey alors que le profil est totalement plat jusqu'à 35 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026.
15:05 - Les points distribués pour le maillot vert
cette 7e étape du Tour de France 2026 sera le théâtre d'une belle bataille pour le maillot vert. Le sprint intermédiaire distribuera 25 points pour le vainqueur tandis que l'arrivée proposera 70 points pour le classement. Il y a donc une belle opportunité de ce replacer dans ce classement du maillot vert aujourd'hui.
14:56 - Attaque de Pedersen !
Peu après une première initiative des Uno X Mobility autour d'Abrahamsen, Pedersen relance. Derrière, le peloton est en file indienne et se rapproche à 50 secondes du duo Veistroffer/Otruba.
14:53 - Les horaires attendus
A cette allure dans cette 7e étape du Tour de France 2026, le peloton est attendu au sprint intermédiaire de Landiras vers 16h16, avant la côte de Beguey à 16h41. L'arrivée de cette 7e étape est attendue aux alentours de 17h34.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)