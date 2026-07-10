DIRECT. Tour de France 2026 : Merlier remet les pendules à l'heure, vainqueur au sprint sur la 7e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. 3e à Pau, Tim Merlier s'offre une 1ere victoire taille patron sur la 7e étape du Tour de France 2026. Le Belge se replace considérablement pour le maillot vert.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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17:20 - Quatrième succès sur le Tour pour Merlier Le Belge de la formation Soudal Quick-Step s'offre le 4e bouquet de sa carrière sur la Grande Boucle. Le dernier belge à avoir signé pareille performance est Jasper Philipsen en 2023.

17:15 - Le podium de l'étape Derrière Tim Merlier, victorieux sur cette 7e étape du Tour de France 2026, Soren Waerenskjold signe une jolie deuxième position devant Biniam Girmay. Jasper Philipsen n'est que 5e.

17:10 - Merlier, victoire en patron ! Le Belge remporte sa 1ere victoire sur ce Tour de France 2026 au terme d'un sprint massif géré d'une main de maître, malgré l'absence de Stuyven !

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

17:08 - Le classement de la 7e étape ! Victoire de Merlier, Philipsen surpris !

17:07 - La flamme rouge ! Le peloton passe à vive allure sous la flamme rouge. Qui va remporter le sprint massif de cette 7e étape du Tour de France 2026 ?

17:02 - 5 kilomètres ! Plus que 5 kilomètres dans cette 7e étape du Tour de France 2026 ! Les trains des sprinteurs sont bien formés alors que la route se rétrécit encore considérablement. C'est une guerre tactique qui commence maintenant !

17:00 - Veistroffer élu combatif du jour Comme sur la 5e étape, Veistroffer est élu combatif du jour sur cette 7e étape du Tour de France 2026. Il a fait toute la course au sein d'une échappée avec Otruba aujourd'hui.

16:57 - La Uno X retente le coup (km10) Pour la 3e fois dans cette 7e étape du Tour de France 2026, la formation norvégienne tente de mettre Abrahamsen sur orbite, mais les équipiers des sprinteurs veillent au grain !

16:50 - La route rétrécit (km15) A 15 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026, la route rétrécit considérablement jusqu'au final. Le placement aura une importance capitale pour la victoire !

16:43 - La Uno X Mobility tente quelque chose (km21) A 21 kilomètres de cette 7e étape du Tour de France 2026, le formation norvégienne tente un coup pour mettre en orbite Abrahamsen. Le peloton est en file indienne derrière, à 10 secondes du duo Veistroffer/Otruba.

16:41 - Girmay vise sa 20e victoire en pro Le coureur de la formation NSN vise, sur cette 7e étape du Tour de France 2026, sa 20e victoire en professionnel en World Tour.

16:30 - Veistroffer remporte les points de la montagne Au sommet de la côte de Beguey, Veistroffer passe en tête et empoche ses premiers points de la montagne. Le peloton se rapproche à 39 secondes de l'échappée.

16:21 - Revivez le sprint intermédiaire en vidéo Revivez le sprint intermédiaire entre les sprinteurs sur cette 7e étape du Tour de France 2026, remporté par Mads Pedersen.

16:11 - Braz Afonso (km48) Le Français de la formation Groupama-FDJ est victime d'une crevaison alors que les coureurs se rapprochent de la seule difficulté de cette 7e étape du Tour de France 2026, la côte de Béguey.

16:02 - Le sprint intermédiaire de Landiras (km59) Le sprint intermédiaire de cette 7e étape a été remporté par Veistroffer devant Otruba. Derrière, chez les sprinteurs, Pedersen l'emporte et prend 16 points.

15:57 - L'écart se réduit (62km) Le peloton accélère alors que quelques gouttes tombent dans cette 7e étape du Tour de France 2026. L'avance du duo Veistroffer/Otruba n'est plus que d'une minute.

15:48 - Les nationalités les plus victorieuses à Bordeaux Dans des arrivées à Bordeaux sur le Tour de France, la Belgique présente le plus de victoires (23) devant la France (21) et les Pays-Bas (12).

15:40 - 100km ficelés Dans cette 7e étape du Tour de France 2026, les coureurs ont passé les 100 kilomètres de course. Il reste donc un peu moins de 75 kilomètres à parcourir. L'échappée pointe désormais avec 1'30" d'avance.

15:32 - Le sprint intermédiaire se rapproche Alors que le peloton file à 45km/h de moyenne dans cette 7e étape du Tour de France 2026, le sprint intermédiaire interviendra d'ici 25 kilomètres. Reste à voir si Pedersen va anticiper ou non.

15:30 - Un écart identique (km87) A 87 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2027, le duo Veistroffer/Otruba présente toujours un maigre matelas d'avance de 1'28" sur le peloton.

15:23 - Merckx et une arrivée à Bordeaux Alors que cette 7e étape du Tour de France 2026 arrive à Bordeaux, petite rétrospective sur le lien entre la ville girondine et la légende Eddy Merckx. When you see that a stage is coming to Bordeaux How can you not think of Eddy Merckx?



Quand on voit qu'une étape arrive à Bordeaux... Comment ne pas penser à Eddy Merckx ? #TDF2026 pic.twitter.com/IoH3pz8Y8L — Tour de France (@LeTour) July 10, 2026

15:11 - Passage par Luxey (100km) Le peloton passe actuellement au coeur de Luxey alors que le profil est totalement plat jusqu'à 35 kilomètres de l'arrivée de cette 7e étape du Tour de France 2026.

15:05 - Les points distribués pour le maillot vert cette 7e étape du Tour de France 2026 sera le théâtre d'une belle bataille pour le maillot vert. Le sprint intermédiaire distribuera 25 points pour le vainqueur tandis que l'arrivée proposera 70 points pour le classement. Il y a donc une belle opportunité de ce replacer dans ce classement du maillot vert aujourd'hui.

14:56 - Attaque de Pedersen ! Peu après une première initiative des Uno X Mobility autour d'Abrahamsen, Pedersen relance. Derrière, le peloton est en file indienne et se rapproche à 50 secondes du duo Veistroffer/Otruba.