DIRECT. Tour de France 2026 : une 3e étape au profil déjà montagneux, un feu va perturber la course

3850m de dénivelé positif au programme aujourd'hui ! C'est la première étape de ce Tour de France 2026 en montagne. Quatre cols répertoriés au programme avec trois côtes de catégorie 3 et une en catégorie 1. Les principales difficultés seront réservées à la deuxième moitié du parcours. Nul doute que des échappées matinales tenteront de se former. L’arrivée sera jugée dans la station des Angles, à l'issue d’une ascension de 4,7 kilomètres à 4,6 %.

10:51 - Une 3e étape du Tour de France singulière

À cause des incendies en cours dans les Pyrénées-Orientales, la 3e étape du Tour de France 2026 va être fortement perturbée. La partie française de la course, donc les 44 derniers kilomètres, se dérouleront sans aucun public. "Sur le territoire français, la caravane publicitaire ne circulera pas. Le dispositif sera limité au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve", a expliqué lors d'une conférence de presse le préfet Pierre Regnault de la Mothe avant d'ajouté que le public était "invité à ne pas se rendre aux abords du parcours ni sur le site de l'arrivée. C'est-à-dire que, et je regrette de devoir l'annoncer, ce sera - en France en tout cas - une étape du Tour de France sans public".