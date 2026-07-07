DIRECT. Tour de France 2026 : Pedersen triomphe au sprint, Pogacar perd le maillot jaune sur la 4e étape, le classement
TOUR DE FRANCE. Imbattable sur le sprint final, Mads Pedersen s'offre la victoire sur la 4e étape du Tour de France. Tadej Pogacar lâche son maillot jaune au profit de Torstein Traeen.
- Le Tour de France 2026 a débuté samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et se termine dans trois semaines, le dimanche 26 juillet à Paris.
- Sur ce Tour de France, les stars du peloton devront faire face à la chaleur caniculaire et un parcours très accidenté. Pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.
- Le grand favori de ce Tour de France sera bien évidemment Tadej Pogacar qui ne semble pas avoir de rival pour sa propre succession même s'il ne faut pas oublier le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro ou encore Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock sont également là...
Le classement général du Tour de France 2026
Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...
Le classement de l'étape du Tour de France 2026
Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.
18:00 - Torstein Traeen nouveau leader !
Le Norvégien de la Uno X Mobility prend le maillot jaune de leader du Tour de France 2026. Il devance Sean Quinn et Mathias Vacek. Tadej Pogacar glisse au 4e rang à 7'53".
17:50 - Triplé pour Pedersen sur le Tour de France
Le Danois succède à Simon Yates et entre dans le cercle fermé des coureurs ayant remporté 3 victoires d'étapes sur le Tour de France. Le dernier danois à avoir réussi pareille performance est évidemment Jonas Vingegaard en 2023.
17:45 - 61e victoire en professionnel pour Pedersen
Grâce à cette victoire sur la 4e étape du Tour de France, Pedersen s'offre un 61e succès en professionnel. Il succède à Jasper Philipsen, dernier coureur en date à atteindre ce palier (le 14 juin dernier).
17:42 - Victoire de Pedersen !
En véritable boulet de canon sur le sprint final, Pedersen s'impose sur la 4e étape du Tour de France devant Quinn Simmons et Raul garcia Pierna. Kévin Vauquelin en termine 6e.
17:39 - Un nouveau maillot jaune surprise, le classement
Au terme de cette 4e étape du Tour de France, Torstein Traeen prend le maillot jaune de Pogacar.
17:38 - La flamme rouge !
Les 10 hommes de tête passent sous la flamme rouge, la victoire va se jouer au sprint sur cette 4e étape du Tour de France 2026 !
17:36 - Une arrivée en faux plat montant
Aucune difficulté à noter dans ce final de la 4e étape du Tour de France, si ce n'est les cinq virages serrés dans les quatre derniers kilomètres et un faux plat montant pour rallier l'arrivée.
17:32 - Castrillo repasse à l'attaque
A moins de 7 kilomètres de l'arrivée, Castrillo, à bout de force, retente une attaque. Vacek contrôle pour son leader Pedersen.
17:29 - 10 kilomètres !
A 10 kilomètres de l'arrivée, statut quo au sein de cette échappée qui devrait se jouer la victoire sur cette 14e étape du Tour de France au sprint.
17:25 - Castrillo tente une attaque, Pedersen veille
Alors que Vacek était redescendu chercher des bidons, Castrillo, en filou, place une attaque mais Pedersen tient la roue. Traeen relance.
17:21 - La dernière difficulté de la journée
Les hommes de tête entament la dernière portion montante de cette 14e étape du Tour de France avec l'ascension du Pradet. A 15 kilomètres de l'arrivée, c'est la dernière opportunité pour les profils grimpeurs de faire la différence.
17:17 - Bonne entente dans l'échappée (km20)
Au sein de l'échappée, l'entente reste très bonne malgré la présence de trois Lidl Trek. 20 kilomètres avant le dénouement de cette 14e étape du Tour de France !
17:13 - Le groupe Matthews cale (km23)
A 23 kilomètres de l'arrivée, le groupe Matthews ne parvient pas à reprendre du temps sur les 10 hommes de tête et pointe à 43 secondes. La victoire va se jouer entre les hommes de tête.
17:10 - Qui va remporter cette 14e étape
Désormais, il est grandement probable que la victoire se joue au sprint. Dans ce cas de figure, Pedersen fait figure d'immense favori devant Vacek.
17:05 - Le point sur la course (km32)
A 32 kilomètres de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026, ils sont 10 en tête de course, dont Vauquelin. Derrière, le groupe Matthew pointe à 45 secondes et devrait avoir du mal à revenir dans le final. Le peloton présente quasiment 10 minutes de retard sur l'échappée. Il y aura donc bel et bien un changement de leader dans ce Tour de France 2026 !
17:01 - Les résultats au sommet du col de Montségur
Au sommet du col de Montségur, Frigo passe en tête et glane 5 points au classement de la montagne.
16:57 - Vauquelin sur le fil (km35)
Sur cette attaque de Castrillo à 700 mètres du sommet, Vauquelin cale un peu et ne parvient pas à combler les quelques mètres qui le séparent de l'échappée.
16:56 - Debruyne est monstrueux (36km)
Moins d'un kilomètre du sommet et Debruyne se montre très aérien dans ses coups de pédales. Simmons prend un relais au sein de cette échappée de 10 coureurs.
16:56 - Gros écrémage à l'avant (km36)
A plus d'un kilomètre de l'arrivée, Quinn passe à l'attaque et opère un sacré écrémage dans cette échappée. Ils ne sont plus que 10 devant, dont Vauquelin !
16:52 - Valgren impose un gros rythme (km38)
A 3 kilomètres du sommet du col de Montségur, Valgren imprime un gros rythme pour Quinn. Eenkhoorn, van Moer et Debruyne en font les frais.
16:49 - Le col de Montségur (km39)
Ce col de Montségur, plus court mais plus raide que le col de Coudrons, a déjà été gravit dans le Tour de France. La dernière fois remonte à 2021 lorsque Mollema s'était imposé sur la 14e étape.
16:44 - La dernière ascension !
Place à l'ultime ascension de cette 4e étape du Tour de France 2026 avec le col de Montségur et les derniers points de la montagne à aller chercher.
16:42 - La poursuite fond sur les trois hommes
Grâce à une bien meilleure entente, la poursuite pointe désormais à un peu plus de 10 secondes du trio Tratnik, Vacek et Kirsch. Jonction à suivre dans quelques instants alors que les coureurs vont entamer la dernière ascension du jour, le col de Montségur.
16:40 - Le meilleur résultat des trois hommes de tête
Au sein de cette échappée de trois hommes, Jan Tratnik est celui qui a signé la meilleur performance sur le Tour de France avec une 3e place en 2019 sur la 9e étape menant à Brioude.
16:38 - Le classement général virtuel
A 46 kilomètres de l'arrivée, Traeen est leader du classement général du Tour de France 2026 devant Quinn (+28"), aussi présent dans l'échappée.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)