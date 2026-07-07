DIRECT. Tour de France 2026 : Pedersen triomphe au sprint, Pogacar perd le maillot jaune sur la 4e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Imbattable sur le sprint final, Mads Pedersen s'offre la victoire sur la 4e étape du Tour de France. Tadej Pogacar lâche son maillot jaune au profit de Torstein Traeen.

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

En direct

18:00 - Torstein Traeen nouveau leader ! Le Norvégien de la Uno X Mobility prend le maillot jaune de leader du Tour de France 2026. Il devance Sean Quinn et Mathias Vacek. Tadej Pogacar glisse au 4e rang à 7'53".

17:50 - Triplé pour Pedersen sur le Tour de France Le Danois succède à Simon Yates et entre dans le cercle fermé des coureurs ayant remporté 3 victoires d'étapes sur le Tour de France. Le dernier danois à avoir réussi pareille performance est évidemment Jonas Vingegaard en 2023.

17:45 - 61e victoire en professionnel pour Pedersen Grâce à cette victoire sur la 4e étape du Tour de France, Pedersen s'offre un 61e succès en professionnel. Il succède à Jasper Philipsen, dernier coureur en date à atteindre ce palier (le 14 juin dernier).

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 passe chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

17:42 - Victoire de Pedersen ! En véritable boulet de canon sur le sprint final, Pedersen s'impose sur la 4e étape du Tour de France devant Quinn Simmons et Raul garcia Pierna. Kévin Vauquelin en termine 6e.

17:39 - Un nouveau maillot jaune surprise, le classement Au terme de cette 4e étape du Tour de France, Torstein Traeen prend le maillot jaune de Pogacar.

17:38 - La flamme rouge ! Les 10 hommes de tête passent sous la flamme rouge, la victoire va se jouer au sprint sur cette 4e étape du Tour de France 2026 !

17:36 - Une arrivée en faux plat montant Aucune difficulté à noter dans ce final de la 4e étape du Tour de France, si ce n'est les cinq virages serrés dans les quatre derniers kilomètres et un faux plat montant pour rallier l'arrivée.

17:32 - Castrillo repasse à l'attaque A moins de 7 kilomètres de l'arrivée, Castrillo, à bout de force, retente une attaque. Vacek contrôle pour son leader Pedersen.

17:29 - 10 kilomètres ! A 10 kilomètres de l'arrivée, statut quo au sein de cette échappée qui devrait se jouer la victoire sur cette 14e étape du Tour de France au sprint.

17:25 - Castrillo tente une attaque, Pedersen veille Alors que Vacek était redescendu chercher des bidons, Castrillo, en filou, place une attaque mais Pedersen tient la roue. Traeen relance.

17:21 - La dernière difficulté de la journée Les hommes de tête entament la dernière portion montante de cette 14e étape du Tour de France avec l'ascension du Pradet. A 15 kilomètres de l'arrivée, c'est la dernière opportunité pour les profils grimpeurs de faire la différence.

17:17 - Bonne entente dans l'échappée (km20) Au sein de l'échappée, l'entente reste très bonne malgré la présence de trois Lidl Trek. 20 kilomètres avant le dénouement de cette 14e étape du Tour de France !

17:13 - Le groupe Matthews cale (km23) A 23 kilomètres de l'arrivée, le groupe Matthews ne parvient pas à reprendre du temps sur les 10 hommes de tête et pointe à 43 secondes. La victoire va se jouer entre les hommes de tête.

17:10 - Qui va remporter cette 14e étape Désormais, il est grandement probable que la victoire se joue au sprint. Dans ce cas de figure, Pedersen fait figure d'immense favori devant Vacek.

17:05 - Le point sur la course (km32) A 32 kilomètres de l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France 2026, ils sont 10 en tête de course, dont Vauquelin. Derrière, le groupe Matthew pointe à 45 secondes et devrait avoir du mal à revenir dans le final. Le peloton présente quasiment 10 minutes de retard sur l'échappée. Il y aura donc bel et bien un changement de leader dans ce Tour de France 2026 !

17:01 - Les résultats au sommet du col de Montségur Au sommet du col de Montségur, Frigo passe en tête et glane 5 points au classement de la montagne.

16:57 - Vauquelin sur le fil (km35) Sur cette attaque de Castrillo à 700 mètres du sommet, Vauquelin cale un peu et ne parvient pas à combler les quelques mètres qui le séparent de l'échappée.

16:56 - Debruyne est monstrueux (36km) Moins d'un kilomètre du sommet et Debruyne se montre très aérien dans ses coups de pédales. Simmons prend un relais au sein de cette échappée de 10 coureurs.

16:56 - Gros écrémage à l'avant (km36) A plus d'un kilomètre de l'arrivée, Quinn passe à l'attaque et opère un sacré écrémage dans cette échappée. Ils ne sont plus que 10 devant, dont Vauquelin !

16:52 - Valgren impose un gros rythme (km38) A 3 kilomètres du sommet du col de Montségur, Valgren imprime un gros rythme pour Quinn. Eenkhoorn, van Moer et Debruyne en font les frais.

16:49 - Le col de Montségur (km39) Ce col de Montségur, plus court mais plus raide que le col de Coudrons, a déjà été gravit dans le Tour de France. La dernière fois remonte à 2021 lorsque Mollema s'était imposé sur la 14e étape.

16:44 - La dernière ascension ! Place à l'ultime ascension de cette 4e étape du Tour de France 2026 avec le col de Montségur et les derniers points de la montagne à aller chercher.

16:42 - La poursuite fond sur les trois hommes Grâce à une bien meilleure entente, la poursuite pointe désormais à un peu plus de 10 secondes du trio Tratnik, Vacek et Kirsch. Jonction à suivre dans quelques instants alors que les coureurs vont entamer la dernière ascension du jour, le col de Montségur.

16:40 - Le meilleur résultat des trois hommes de tête Au sein de cette échappée de trois hommes, Jan Tratnik est celui qui a signé la meilleur performance sur le Tour de France avec une 3e place en 2019 sur la 9e étape menant à Brioude.