EN DIRECT, Tour de France 2026 : le coup de maître de Pogacar sur la 3e étape, le classement

TOUR DE FRANCE. Le peloton du Tour de France a fait son grand retour en France au terme de la 3e étape. Et pour fêter cela, qui de mieux que Pogacar pour s'imposer...

L'Essentiel

Découvrez le classement général du Tour de France avec les temps qui sont cumulés après chaque étape pour donner un maillot jaune...

Découvrez le classement de l'étape du jour du Tour de France avec une mise à jour quelques secondes après le franchissement de la ligne d'arrivée des coureurs.

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17:27 - Le classement de la 3e étape du Tour de France 2026 Et voici le top 10 de cette 3e étape entre Granollers et Les Angles. Pogacar Tadej (UAE Team Emirates - XRG) 4h45'11" Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) +2" Carapaz Richard (EF Education - EasyPost) +2" Seixas Paul (Decathlon CMA CGM Team) +2" Johannessen Tobias Halland (Uno-X Mobility) +4" Van Eetvelt Lennert (Lotto Intermarché) +4" Lipowitz Florian (Red Bull - BORA - hansgrohe) +4" Evenepoel Remco (Red Bull - BORA - hansgrohe) +4" Del Toro Isaac (UAE Team Emirates - XRG) +4" Ayuso Juan Lidl - Trek +4"

17:19 - Le maillot jaune change d'épaules ! Incroyable scénario après cette 3e étape du Tour de France 2026. Tadej Pogacar récupère le maillot jaune de leader alors qu'il est dans la même seconde que Jonas Vingegaard au classement général. C'est à l'addition des places que le Slovène passe devant son grand rival.

17:16 - Pogacar envoie déjà un message très fort, le classement après la 3e étape Le Slovène est déjà en train d'envoyer un message très fort au Tour de France 2026 en s'imposant sur cette 3e étape qui ne semblait pourtant pas lui être destinée.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

17:12 - L'ascension finale ! (1,6km) Place aux Angles, la dernière courte montée vers l'arrivée de cette 3e étape du Tour de France 2026. Les favoris sont là ! Seixas, Pogacar, Vingegaard, Del Toro... Ils sont nombreux à pouvoir s'imposer.

17:10 - Une grosse bataille en tête du peloton (3km) C'est une bagarre énorme en tête du peloton pour se placer à quelques kilomètres de l'arrivée de cette 3e étape du Tour de France 2026. La Visma et Team UAE sont en train de s'expliquer.

17:09 - Le groupe De Lie en danger (4km) Le Belge, lâché très tôt aujourd'hui, pointe désormais à 41'01" du peloton. Il pourrait être finir hors des délais. Le groupe du maillot blanc à pois rouges est relégué à 26'40".

17:07 - Les cinq derniers kilomètres Le peloton du Tour de France, toujours mené par l'équipe UAE de Tadej Pogacar mène la course. Pas sur de voir des énormes attaques, ce sera peut être un sprint en petit comité et entre les favoris.

17:03 - Plus que 8 kilomètres ! Le money time de cette étape du Tour de France pour les favoris... Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro ou encore Seixas sont tous présents et visent la victoire sur la 3e étape !

16:58 - C'est fini pour Baudin ! Le peloton vient de croquer Alex Baudin à 12 kilomètres de l'arrivée de cette 3e étape du Tour de France. C'est désormais l'heure de la grosse bataille entre les favoris.

16:54 - Plus que 15 secondes pour Baudin.. L'écart devient infime pour Baudin face au peloton maillot jaune qui va se jouer la victoire dans cette 2e étape du Tour de France.

16:48 - Le peloton est en train de revenir (19km) Baudin n'a plus que 30" d'avance sur le peloton qui roule très fort. On se dirige vers une explication finale entre les grands favoris de ce Tour de France 2026.

16:46 - Baudin seul à l'avant (21km) Le Français est désormais seul en tête de cette 3e étape du Tour de France 2026. Nicolas Prodhomme s'est relevé.

16:43 - Baudin va être meilleur grimpeur du Tour de France 2026 (23km) Si le maillot jaune commence à s'échapper pour Alex Baudin, le Français va se consoler avec le maillot blanc à pois rouges en prenant deux points de plus au sommet du col du Calvaire.

16:40 - Deux Français contre le reste du peloton (25km) Début de la bataille finale entre Baudin et Prodhomme contre le peloton. Plus personne n'est intercalé à 25 kilomètres de l'arrivée de cette 3e étape du Tour de France. Le duo tricolore a 53" d'avance.

16:38 - Vercher est repris (26km) Le peloton commence à avaler des membres de l'échappée de cette 3e étape du Tour de France 2026. Matteo Vercher ne peut résister.

16:35 - La minute de retard (27km) Les deux Français en tête compte désormais plus qu'une minute d'avance sur le peloton. Quatre poursuivants sont intercalés entre les deux groupes.

16:30 - Malgré les recommandations, le public est nombreux (29km) Malgré les recommandations de la préfecture de ne pas se rendre sur le bord de la route à cause des incendies, la tentation était visiblement trop grande pour les fans du Tour de France. Il y a pas mal de monde qui est venu voir passer les coureurs.

16:24 - Baudin accompagné (33km) Ce sont désormais deux Français qui occupent la tête de cette 3e étape du Tour de France 2026. Nicolas Prodhomme a rejoint Alex Baudin.

16:21 - L'attaque de Baudin ! (34km) Il le veut ce maillot jaune du Tour de France ! Le Français Alex Baudin lâche ses cinq compagnons d'échappée. Il tente d'aller chercher cette étape et cette tunique en solitaire.

16:19 - Politt a pris le relais (35km) Wellens s'est garé après un gros relais en tête du peloton. Politt prend sa place pour prendre les six hommes de tête qui ont toujours 1'22" d'avance.

16:13 - Place au Col du Calvaire dans cette 3e étape du Tour de France 2026 (38km) Le groupe de tête entame l'ascension de ce col de catégorie 3. Le Col du Calvaire au programme avec 11,5 kilomètres de montée à 4,2%.Toujours 1'30" d'avance sur le peloton.

16:07 - Le Tour de France en France ! (42km) La 113e édition de la Grande Boucle quitte l'Espagne et passe la frontière pour retrouver la France pour une fin de 3e étape qui s'annonce très particulière. Pour rappel, le public a été invité à ne pas se rendre sur les bords de la route à cause des incendies qui sévissent actuellement dans les Pyrénées-Orientales.

16:01 - Les consignes pour Tim Wellens (46km) Le Belge de UAE Team Emirates donne beaucoup dans cette 3e étape du Tour de France 2026 en tête du peloton. Son équipe lui demande de "tenir le plus longtemps possible" sans se "cramer".

15:58 - Vingegaard à l'abri (48km) Le maillot jaune de ce Tour de France 2026 est toujours tranquillement installé au sein du peloton, non loin de Tadej Pogacar. Pour le moment, c'est toujours Alex Baudin qui récupère la tunique de leader au classement général. 1'38" sépare le groupe de tête du peloton.