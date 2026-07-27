Tour de France 2026 : un 5e sacre historique de Pogacar, les promesses de Seixas, mais zéro victoire française... Classement et résumé

Après trois semaines intenses, le Tour de France s'est terminé ce dimanche 26 juillet avec le 5e sacre de Pogacar.

Tadej Pogacar n'est décidément pas fait du même métal. Après trois semaines d'un cavalier seul, le Slovène a remporté son cinquième Tour de France, rejoignant des Hinault, Anquetil ou encore Indurain au palmarès. Mais, Tadej Pogacar est largement le plus jeune à accomplir cet exploit, à seulement 27 ans et 10 mois. Eddy Merckx avait, lui, 29 ans et 1 mois lorsqu'il a ramené son cinquième maillot jaune à Paris. Avec 26 succès sur le Tour de France, dont 5 cette année, Pogacar pointe désormais au quatrième rang dans l'histoire du Tour de France, à neuf longueurs du sprinteur britannique Mark Cavendish et huit de Merckx.

Du côté des Français, le bilan est un peu particulier sur ce Tour de France 2026. Pour la troisième fois seulement dans l'histoire du Tour, aucun coureur français n'a remporté d'étape. Cela n'était arrivé qu'en 1926 et en 1999, cette dernière dans le contexte post-affaire Festina. Autre signal du recul relatif du cyclisme tricolore, la France n'était plus, cette année, la nation la plus représentée au départ du Tour, une première depuis 58 ans, dépassée par la Belgique.

Un classement général inédit pour les Français

En revanche, le bilan au classement général est inédit pour la France sur ce Tour de France. Trois coureurs français ont terminé dans le top 10, comme en 2022. Paul Seixas (4e), Lenny Martinez (5e) et Jordan Jegat (10e) font de la France la nation la plus représentée à ce niveau de classement, un paradoxe saisissant pour une édition sans victoire d'étape.

Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM), 4e du classement général à l'issue de son tout premier Tour de France, est la grande révélation de cette édition comme prévu. "Je suis super satisfait de tout ce qu'il s'est passé. J'ai eu zéro chute, zéro moment où j'ai été piégé. Pour mon premier Tour, se dire qu'on l'a passé sans encombre, avec une équipe solide, est vraiment une belle satisfaction. On a des mecs qui tiennent la baraque, qui montent en puissance, et ça me tient vraiment à coeur de le dire. Quand je suis arrivé sur le Tour, je ne savais pas à quoi m'attendre et je ne voulais pas savoir, je voulais être surpris. L'objectif, c'était de trouver comment m'adapter à cet environnement et y trouver mes points de repères. Je l'ai bien fait, cette expérience sur trois semaines a été hyper enrichissante" a-t-il indiqué pour L'Equipe, tout en admettant vouloir faire mieux. Il a échoué au pied du podium et n'a pas pu obtenir le maillot blanc, remporté par Del Toro.

Lenny Martinez, 5e, avait failli s'imposer lors de la première ascension de l'Alpe d'Huez et signe de loin son meilleur résultat sur la Grande Boucle, lui qui avait terminé 79e en 2025. Jordan Jegat, 10e, a quant à lui réédité son excellente performance de l'année précédente, en se montrant régulièrement à l'avant de la course.

Les tops et flops de ce Tour de France 2026

Le début de la course, jusqu'à la première journée de repos, a été particulièrement animé avec une variété d'étapes, contre-la-montre, étapes accidentées, de montagne et de sprint. Les premières performances de Seixas et le travail collectif de UAE Team Emirates ont notamment alimenté le récit de ce début de Tour.

Lors de la deuxième journée de repos, des contrôles antidopage inopinés ont été menés à 2h et 5h du matin sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, nécessitant l'aval d'un juge en raison de "soupçons graves et concordants". L'affaire n'a pas eu pour le moment de suite immédiate, mais elle a ravivé les soupçons autour de la propreté de la course. Et le fait que Pogacar ait laminé le record de l'Alpe d'Huez établi par Marco Pantani n'a pas contribué à dissiper les interrogations nées des contrôles nocturnes. Le coureur slovène, qui enchaîne les performances hors normes, reste sous le feu des suspicions d'une partie du peloton et des observateurs.

Les conditions météorologiques ont également animé ce Tour. La première moitié s'est déroulée sous une chaleur extrême, avec des températures dépassant 30°C dès 10 heures du matin dans le paddock et plus de 40°C en course, notamment à Carcassonne. Musettes supplémentaires, bains glacés et glaçons glissés sous les maillots ont permis d'éviter les accidents graves, avant qu'un orage en Alsace ne marque la fin de la canicule.

Dans la globalité, il faut l'avouer, seuls deux vainqueurs d'étapes "surprises" sont à noter avec le Norvégien Soren Waerenskjold et le Suisse Mauro Schmid dans une édition largement trustée par les meilleurs coureurs du monde. Pogacar a remporté cinq étapes, Tim Merlier trois, Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel deux chacun, et le reste est revenu à des coureurs de classe mondiale comme Mads Pedersen ou Richard Carapaz.