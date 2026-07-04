Tour de France 2026 : le jaune pour Vingegaard ! La Visma met déjà un coup à Pogacar et Seixas, le classement de la 1ere etape
Le Tour de France 2026 est parti ce samedi 4 juillet avec un contre-la-montre par équipes gagné par la formation Team Visma Lease a bike. Jonas Vingegaard s'empare du premier maillot jaune de cette 113e édition.
Le Tour de France 2026 débute samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et un contre la montre par équipes... Pendant trois semaines, les stars du peloton devront faire face à la chaleur et le parcours très accidenté de la plus belle course au monde... Cette année, pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière et qui vise, pourquoi pas, un podium dès sa première participation. Mais face à lui, Tadej Pogacar fait figure de très grand favori pour sa propre succession, lui qui écrase tout sur son passage à chaque course. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro, sera aussi de la partie mais pas que... Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock seront également là...
Le classement du Tour de France 2026
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19:17 - Pogacar derrière ! Vingegaard en jaune !
Le premier maillot jaune de ce Tour de France 2026 va aller sur les épaules de Jonas Vingegaard qui remporte la première étape avec sa formation Visma Lease a bike.
19:16 - Le dernier kilomètre !
Pogacar et Del Toro passent sous la flamme rouge mais disposent d'1'15" de retard. La mission semble impossible pour la Team UAE Emirates.
19:14 - Pogacar pour détrôner Vingegaard ?
Le duel tant attendu de ce Tour de France 2026 débute dès la première étape. Tadej Pogacar est désormais le seul à pouvoir s'emparer du maillot jaune devant Jonas Vingegaard. Il est accompagné d'Isaac Del Toro.
19:11 - Vingegaard bien parti pour le maillot jaune !
Le gros chrono de la Team Visma Lease a bike ! Jonas Vingegaard en termine avec ce contre-la-montre par équipes avec sept secondes d'avance sur la Netcompany Ineos.
19:07 - La 3e place provisoire pour la Red Bull Bora hansgrohe
Mais le vrai enseignement est ailleurs. Remco Evenepoel a montré une belle forme dans ce contre-la-montre par équipes. C'est lui qui enregistre le temps de son équipe en déposant Florian Lipowitz.
19:06 - Lipowitz distancé
Evenepoel impose un gros rythme à l'arrivée de ce contre-la-montre par équipes et dépose son coéquipier qui va devoir terminer seul dans cette 1ère étape du Tour de France 2026.
19:02 - La Lidl Trek n'était pas loin !
La Netcompany Ineos reste en tête de cette 1ère étape du Tour de France 2026. La Lidl Trek avec Juan Ayuso était proche de prendre la première place mais prend finalement la deuxième place avec 7" de retard.
18:57 - Tim Van Dijke s'écarte
La Red Bull Bora hansgrohe perd un élément dans ce contre-la-montre par équipes du Tour de France 2026.
18:55 - Et place à la dernière équipe avec Tadej Pogacar
Toutes les équipes se sont désormais élancées dans cette 1ère étape du Tour de France 2026. Tadej Pogacar et la Team UAE Emirates.
18:53 - La Decathlon CMA CGM termine bien !
Malgré la belle performance finale de Paul Seixas, la Decathlon CMA CGM s'installe provisoirement derrière la Netcompany Ineos avec 30" de retard.
18:50 - L'équipe de Vingegaard au départ
L'un des favoris de ce Tour de France 2026 s'élance avec la formation Team Visma Lease a bike.
18:49 - Ça ne s'arrange pour Paul Seixas et ses coéquipiers
L'équipe Decathlon CMA CGM continue de perdre du temps et prend le cinquième temps au troisième intermédiaire.
18:45 - Le retour d'Evenepoel pour ce Tour de France 2026
La Red Bull Bora Hansgrohe quitte le sas de départ avec Remco Evenepoel, absent des routes depuis deux mois et demi. Troisième de la dernière édition du Tour de France, Florian Lipowitz est aussi présent.
18:41 - 20" au deuxième intermédiaire pour la Decathlon CMA CGM
Au deuxième intermédiaire, la formation de Paul Seixas est déjà distancée par rapport à la Necompany Ineos.
18:39 - La déception de Vauquelin
Le Français est abattu à l'arrivée de cette 1ère étape du Tour de France 2026. La crevaison lui a possiblement enlever le premier maillot jaune de cette 113e édition.
18:37 - Ganna premier maillot jaune du Tour de France 2026 ?
L'équipe Necompany Ineos en termine avec ce contre-la-montre par équipes. C'est Filippo Ganna qui conclut et il passe la ligne avec 31" d'avance sur Alpecin Premier Tech.
18:35 - Une belle équipe au départ de ce Tour de France 2026
EF Eudcation EasyPost prend le départ de la 1ère étape du Tour de France 2026 avec du beau monde dans les rangs. Ben Healy, Richard Carapaz ou encore Alex Baudin sont au départ.
18:32 - Bernal aussi dans le dur
Il avait montré des signes inquiétants il y a quelques instants et est distancé par ses coéquipiers de la Netcompany INEOS. Egan Bernal débute mal ce Tour de France 2026.
18:31 - Vauquelin commence à être distancé
C'est terrible pour le Français de l'équipe Netcompany Ineos ralenti par une crevaison de la roue arrière.
18:30 - Seixas déjà en jaune ? La fin du chrono en direct
C'est déjà un grand moment dans ce Tour de France 2026 ! La Decathlon CMA CGM prend le départ avec, dans ses rangs, la pépite française Paul Seixas.
18:29 - LA CREVAISON POUR VAUQUELIN !
C'est terrible ! Kévin Vauquelin a crevé au niveau de la roue arrière. Ça se complique pour le maillot jaune de leader dans ce Tour de France 2026.
18:28 - Le magnifique finish de Van der Poel
Et la première place provisoire pour l'équipe Alpecin Premier Tech.
18:27 - Bernal ne va pas bien
Ça se passe pas bien pour Egan Bernal qui l'a signalé à son équipe avec le pouce vers le bas. Pour le moment, il reste dans la roue du train très grande vitesse de Netcompany Ineos.
18:25 - La dernière équipe avant Seixas et ses coéquipiers
La XDS Astana Team prend le départ de ce contre-la-montre par équipes. Dans cinq minutes ce sera la Decathlon CMA CGM du prodige français Paul Seixas.
18:22 - Terminé pour la Team Jayco AlUla
C'est Michael Matthews qui en termine pour la formation australienne avec la deuxième place provisoire de cette première étape du Tour de France derrière la Groupama FDJ United.
Les étapes du Tour de France 2026
- Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)
- Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km
- Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km
- Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km
- Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km
- Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km
- Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km
- Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km
- Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km
- 13 juillet: journée de repos
- Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km
- Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km
- Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km
- Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km
- Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km
- Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km
- 20 juillet: journée de repos
- Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)
- Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km
- Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km
- Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km
- Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km
- Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km
Les équipes et engagés du Tour de France 2026
- La composition d'Alpecin - Premier Tech : Mathieu Van der Poel (31 ans, HOL), Jasper Philipsen (28 ans, BEL), Emiel Verstrynge (24 ans, BEL), Jonas Rickaert (32 ans, BEL), Ramses Debruyne (23 ans, BEL), Edward Planckaert (31 ans, BEL), Tim Marsman (25 ans, HOL), Silvan Dillier (35 ans, SUI)
- La composition de Bahrain Victorious : Phil Bauhaus (31 ans, ALL), Damiano Caruso (38 ans, ITA), Kamil Gradek (35 ans, POL), Lenny Martinez (22 ans, FRA), Matej Mohoric (31 ans, SLN), Robert Stannard (27 ans, NZ), Antonio Tiberi (25 ans, ITA), Vlad Van Mechelen (22 ans, BEL)
- La composition de Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone (25 ans, ESP), Sebastian Berwick (26 ans, AUS), Fernando Gaviria (31 ans, COL), Alex Molenaar (26 ans, HOL), Joel Nicolau (28 ans, ESP), Stefano Oldani (28 ans, ITA), Jakub Otruba (28 ans, RTC), José Félix Parra (29 ans, ESP)
- La composition de Cofidis : Piet Allegaert (31 ans, BEL), Jenthe Biermans (30 ans, BEL), Milan Fretin (25 ans, BEL), Axel Kirsch (34 ans, LUX), Hugo Page (24 ans, FRA), Alex Aranburu (30 ans, ESP), Benjamin Thomas (30 ans, FRA), Ion Izagirre (37 ans, ESP)
- La composition de Decathlon-CMA CGM : Tiesj Benoot (32 ans, BEL), Cees Bol (30 ans, HOL), Daan Hoole (27 ans, HOtropL), Olav Kooij (24 ans, HOL), Aurélien Paret-Peintre (30 ans, FRA), Nicolas Prodhomme (29 ans, FRA), Matthew Riccitello (24 ans, USA), Paul Seixas (19 ans, FRA)
- La composition d'EF Education-Easy Post : Richard Carapaz (33 ans, ECU), Ben Healy (25 ans, IRL), Kasper Asgreen (31 ans, DAN), Michael Valgren (34 ans, DAN), Alex Baudin (25 ans, FRA), Sean Quinn (26 ans, USA), Max Walker (24 ans, GBR), Georg Steinhauser (24 ans, ALL)
- La composition de Groupama-FDJ United : Romain Grégoire (23 ans, FRA), Guillaume Martin-Guyonnet (33 ans, FRA), Clément Braz Afonso (26 ans, FRA), Ewen Costiou (23 ans, FRA), Lorenzo Germani (24 ans, ITA), Clément Berthet (28 ans, FRA), Clément Russo (31 ans, FRA), Quentin Pacher (34 ans, FRA)
- La composition de Netcompany-INEOS : Thymen Arensman (26 ans, HOL), Egan Bernal (29 ans, COL), Tobias Foss (29 ans, NOR), Filippo Ganna (29 ans, ITA), Dorian Godon (30 ans, FRA), Kévin Vauquelin (25 ans, FRA), Michal Kwiatkowski (36 ans, POL), Joshua Tarling (22 ans, GBR)
- La composition de l'équipe Lidl-Trek : Juan Ayuso (23 ans, ESP), Mattias Skjelmose (25 ans, DAN), Mads Pedersen (30 ans, DAN), Toms Skujins (35 ans, LVA), Mathias Vacek (24 ans, RTC), Derek Gee (28 ans, CAN), Quinn Simmons (25 ans, USA), Carlos Verona (33 ans, ESP)
- La composition de Lotto-Intermarché : Huub Artz (24 ans, HOL), Jenno Berckmoes (25 ans, BEL), Lars Craps (24 ans, BEL), Arnaud De Lie (24 ans, BEL), Liam Slock (25 ans, BEL), Lennert Van Eetvelt (24 ans, BEL), Baptiste Veistroffer (26 ans, FRA), Georg Zimmermann (28 ans, BEL)
- La composition de Movistar : Cian Uijtdebroeks (23 ans, BEL), Raul Garcia Pierna (25 ans, ESP), Pablo Castrillo (25 ans, ESP), Einer Rubio (28 ans, COL), Javier Romo (27 ans, ESP), Nelson Oliveira (37 ans, POR), Jefferson Cepeda (28 ans, EQU), Michel Hessmann (25 ans, ALL)
- La composition de NSN : Lewis Askey (25 ans, GBR), George Bennett (36 ans, NZL), Marco Frigo (26 ans, ITA), Biniam Girmay (26 ans, ERY), Matis Louvel (26 ans), Krists Neilands (31 ans, LET), Jake Stewart (26 ans, GBR), Tom Van Asbroeck (36 ans, BEL)
- La composition de Pinarello-Q36.5 : Tom Pidcock (26 ans, GBR), Xabier Mikel Azparren (27 ans, ESP), Fred Wright (27 ans, GBR), Quinten Hermans (30 ans, BEL), Xandro Meurisse (34 ans, BEL), Brent Van Moer (28 ans, BEL), Chris Harper (31 ans, AUS), Damien Howson (33 ans, AUS)
- La composition de Red Bull-Bora-Hansgrohe : Remco Evenepoel (26 ans, BEL), Nico Denz (32 ans, ALL), Florian Lipowitz (25 ans, ALL), Mattia Cattaneo (35 ans, ITA), Jan Tratnik (36 ans, SVN), Maxim Van Gils (26 ans, BEL), Jai Hindley (30 ans, AUS), Tim Van Dijke (26 ans, HOL)
- La composition de Soudal-Quick Step : Pascal Eenkhoorn (29 ans, HOL), Tim Merlier (33 ans, BEL), Valentin Paret-Peintre (25 ans, FRA), Jasper Stuyven (34 ans, BEL), Dylan van Baarle (34 ans, HOL), Bert Van Lerberghe (33 ans, BEL), Ilan Van Wilder (26 ans, BEL), Louis Vervaeke (32 ans, BEL)
- La composition de Jayco AlUla : Pascal Ackermann (32 ans, ALL), Luke Durbridge (35 ans, AUS), Felix Engelhardt (25 ans, ALL), Michael Matthews (35 ans, AUS), Kelland O'Brien (28 ans, AUS), Ben O'Connor (30 ans, AUS), Luke Plapp (25 ans, AUS), Mauro Schmid (26 ans, SUI)
- La composition de Picnic-PostNL : Warren Barguil (34 ans, FRA), Frits Biesterbos (24 ans, HOL), Pavel Bittner (23 ans, CZE), John Degenkolb (37 ans, ALL), Robbe Dhondt (22 ans, BEL), Niklas Märkl (27 ans, ALL), Julius van den Berg (29 ans, HOL), Frank van den Broek (25 ans, HOL)
- La composition de Visma-Lease a bike : Edoardo Affini (30 ans, ITA), Bruno Armirail (32 ans, FRA), Victor Campenaerts (34 ans, BEL), Per Strand Hagenes (22 ans, NOR), Matteo Jorgenson (26 ans, USA), Sepp Kuss (31 ans, USA), Davide Piganzoli (23 ans, ITA), Jonas Vingegaard (29 ans, DAN)
- La composition de Total Energies : Nicolas Breuillard (26 ans, FRA), Joris Delbove (25 ans, FRA), Alexandre Delettre (28 ans, FRA), Thibault Guernalec (28 ans, FRA), Jordan Jegat (27 ans, FRA), Mathis Le Berre (25 ans, FRA), Anthony Turgis (32 ans, FRA), Mattéo Vercher (25 ans, FRA)
- La composition de Tudor : Julian Alaphilippe (34 ans, FRA), Arvid De Kleijn (32 ans, HOL), Marco Haller (35 ans, AUT), Marc Hirschi (27 ans, SUI), Rick Pluimers (25 ans, HOL), Michael Storer (29 ans, AUS), Matteo Trentin (36 ans, ITA), Yannis Voisard (27 ans, SUI)
- La composition d'UAE Emirates-XRG : Isaac Del Toro (22 ans, MEX), Felix Großschartner (32 ans, AUT), Brandon McNulty (28 ans, USA), Tadej Pogacar (27 ans, SLN), Nils Politt (32 ans, ALL), Florian Vermeersch (27 ans, BEL), Tim Wellens (35 ans, BEL), Adam Yates (33 ans, GBR)
- La composition d'Uno-X Mobility : Jonas Abrahamsen (30 ans, NOR), Anthon Charmig (28 ans, DAN), Magnus Cort (33 ans, DAN), Tobias Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Halland Johannessen (26 ans, NOR), Anders Skaarseth (31 ans, NOR), Torstein Træen (30 ans, NOR), Soren Waerenskjold (26 ans, NOR)
- La composition de XDS-Astana : Davide Ballerini (31 ans, ITA), Aaron Gate (35 ans, NZL), Sergio Higuita (28 ans, COL), Max Kanter (28 ans, ALL), Harold Tejada (29 ans, COL), Mike Teunissen (33 ans, HOL), Simone Velasco (30 ans, ITA), Nicolas Vinokourov (23 ans, KAZ)