Tour de France 2026 : le jaune pour Vingegaard ! La Visma met déjà un coup à Pogacar et Seixas, le classement de la 1ere etape

Le Tour de France 2026 est parti ce samedi 4 juillet avec un contre-la-montre par équipes gagné par la formation Team Visma Lease a bike. Jonas Vingegaard s'empare du premier maillot jaune de cette 113e édition.

Le Tour de France 2026 débute samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et un contre la montre par équipes... Pendant trois semaines, les stars du peloton devront faire face à la chaleur et le parcours très accidenté de la plus belle course au monde... Cette année, pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière et qui vise, pourquoi pas, un podium dès sa première participation. Mais face à lui, Tadej Pogacar fait figure de très grand favori pour sa propre succession, lui qui écrase tout sur son passage à chaque course. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro, sera aussi de la partie mais pas que... Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock seront également là...

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En direct

19:17 - Pogacar derrière ! Vingegaard en jaune ! Le premier maillot jaune de ce Tour de France 2026 va aller sur les épaules de Jonas Vingegaard qui remporte la première étape avec sa formation Visma Lease a bike.

19:16 - Le dernier kilomètre ! Pogacar et Del Toro passent sous la flamme rouge mais disposent d'1'15" de retard. La mission semble impossible pour la Team UAE Emirates.

19:14 - Pogacar pour détrôner Vingegaard ? Le duel tant attendu de ce Tour de France 2026 débute dès la première étape. Tadej Pogacar est désormais le seul à pouvoir s'emparer du maillot jaune devant Jonas Vingegaard. Il est accompagné d'Isaac Del Toro.

Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 va-t-il passer chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes

19:11 - Vingegaard bien parti pour le maillot jaune ! Le gros chrono de la Team Visma Lease a bike ! Jonas Vingegaard en termine avec ce contre-la-montre par équipes avec sept secondes d'avance sur la Netcompany Ineos.

19:07 - La 3e place provisoire pour la Red Bull Bora hansgrohe Mais le vrai enseignement est ailleurs. Remco Evenepoel a montré une belle forme dans ce contre-la-montre par équipes. C'est lui qui enregistre le temps de son équipe en déposant Florian Lipowitz.

19:06 - Lipowitz distancé Evenepoel impose un gros rythme à l'arrivée de ce contre-la-montre par équipes et dépose son coéquipier qui va devoir terminer seul dans cette 1ère étape du Tour de France 2026.

19:02 - La Lidl Trek n'était pas loin ! La Netcompany Ineos reste en tête de cette 1ère étape du Tour de France 2026. La Lidl Trek avec Juan Ayuso était proche de prendre la première place mais prend finalement la deuxième place avec 7" de retard.

18:57 - Tim Van Dijke s'écarte La Red Bull Bora hansgrohe perd un élément dans ce contre-la-montre par équipes du Tour de France 2026.

18:55 - Et place à la dernière équipe avec Tadej Pogacar Toutes les équipes se sont désormais élancées dans cette 1ère étape du Tour de France 2026. Tadej Pogacar et la Team UAE Emirates.

18:53 - La Decathlon CMA CGM termine bien ! Malgré la belle performance finale de Paul Seixas, la Decathlon CMA CGM s'installe provisoirement derrière la Netcompany Ineos avec 30" de retard.

18:50 - L'équipe de Vingegaard au départ L'un des favoris de ce Tour de France 2026 s'élance avec la formation Team Visma Lease a bike.

18:49 - Ça ne s'arrange pour Paul Seixas et ses coéquipiers L'équipe Decathlon CMA CGM continue de perdre du temps et prend le cinquième temps au troisième intermédiaire.

18:45 - Le retour d'Evenepoel pour ce Tour de France 2026 La Red Bull Bora Hansgrohe quitte le sas de départ avec Remco Evenepoel, absent des routes depuis deux mois et demi. Troisième de la dernière édition du Tour de France, Florian Lipowitz est aussi présent.

18:41 - 20" au deuxième intermédiaire pour la Decathlon CMA CGM Au deuxième intermédiaire, la formation de Paul Seixas est déjà distancée par rapport à la Necompany Ineos.

18:39 - La déception de Vauquelin Le Français est abattu à l'arrivée de cette 1ère étape du Tour de France 2026. La crevaison lui a possiblement enlever le premier maillot jaune de cette 113e édition.

18:37 - Ganna premier maillot jaune du Tour de France 2026 ? L'équipe Necompany Ineos en termine avec ce contre-la-montre par équipes. C'est Filippo Ganna qui conclut et il passe la ligne avec 31" d'avance sur Alpecin Premier Tech.

18:35 - Une belle équipe au départ de ce Tour de France 2026 EF Eudcation EasyPost prend le départ de la 1ère étape du Tour de France 2026 avec du beau monde dans les rangs. Ben Healy, Richard Carapaz ou encore Alex Baudin sont au départ.

18:32 - Bernal aussi dans le dur Il avait montré des signes inquiétants il y a quelques instants et est distancé par ses coéquipiers de la Netcompany INEOS. Egan Bernal débute mal ce Tour de France 2026.

18:31 - Vauquelin commence à être distancé C'est terrible pour le Français de l'équipe Netcompany Ineos ralenti par une crevaison de la roue arrière.

18:30 - Seixas déjà en jaune ? La fin du chrono en direct C'est déjà un grand moment dans ce Tour de France 2026 ! La Decathlon CMA CGM prend le départ avec, dans ses rangs, la pépite française Paul Seixas.

18:29 - LA CREVAISON POUR VAUQUELIN ! C'est terrible ! Kévin Vauquelin a crevé au niveau de la roue arrière. Ça se complique pour le maillot jaune de leader dans ce Tour de France 2026.

18:28 - Le magnifique finish de Van der Poel Et la première place provisoire pour l'équipe Alpecin Premier Tech.

18:27 - Bernal ne va pas bien Ça se passe pas bien pour Egan Bernal qui l'a signalé à son équipe avec le pouce vers le bas. Pour le moment, il reste dans la roue du train très grande vitesse de Netcompany Ineos.

18:25 - La dernière équipe avant Seixas et ses coéquipiers La XDS Astana Team prend le départ de ce contre-la-montre par équipes. Dans cinq minutes ce sera la Decathlon CMA CGM du prodige français Paul Seixas.