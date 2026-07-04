Tour de France 2026 : heure du départ de la 1ère étape et profil du contre la montre par équipes à Barcelone

C'est parti pour le Tour de France 2026 avec une première étape dans les rues de Barcelone ce samedi 4 juillet.

Le Tour de France 2026 débute samedi 4 juillet avec une première étape dans les rues de Barcelone et un contre la montre par équipes... Pendant trois semaines, les stars du peloton devront faire face à la chaleur et le parcours très accidenté de la plus belle course au monde... Cette année, pour ce Tour de France, les stars sont présentes en masse. Chez les Français, on suivra bien évidemment la petite pépite Paul Seixas qui va découvrir la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière et qui vise, pourquoi pas, un podium dès sa première participation. Mais face à lui, Tadej Pogacar fait figure de très grand favori pour sa propre succession, lui qui écrase tout sur son passage à chaque course. Le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Giro, sera aussi de la partie mais pas que... Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Thymen Arensman, Tom Pidcock seront également là...

Le classement du Tour de France 2026

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11:29 - Chapitre 6 d'un duel au sommet Le Tour de France est souvent l'occasion à des duels emblématiques. Et depuis cinq ans maintenant, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se livrent une belle bataille sur les routes de la Grande Boucle. Pour le moment, le Slovène a un léger ascendant avec trois victoires contre deux pour son grand rival lorsque les deux coureurs étaient engagés. POGI JONAS - Chapter 6 #TDF2026 pic.twitter.com/jP7mvUHXZw — Tour de France (@LeTour) July 3, 2026 11:01 - La liste de départ de cette 1ère étape du Tour de France 2026 17h05 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 17h10 TEAM PICNIC POSTNL 17h15 TOTALENERGIES 17h20 TUDOR PRO CYCLING TEAM 17h25 GROUPAMA-FDJ UNITED 17h30 PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM 17h35 COFIDIS 17h40 LOTTO INTERMARCHE 17h45 MOVISTAR TEAM 17h50 NSN CYCLING TEAM 17h55 UNO-X MOBILITY 18h00 TEAM JAYCO ALULA 18h05 ALPECIN-PREMIER TECH 18h10 SOUDAL QUICK-STEP 18h15 NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 18h20 BAHRAIN VICTORIOUS 18h25 XDS ASTANA TEAM 18h30 DECATHLON CMA CGM TEAM 18h35 EF EDUCATION – EASYPOST 18h40 LIDL-TREK 18h45 RED BULL – BORA – HANSGROHE 18h50 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 18h55 UAE TEAM EMIRATES XRG 10:28 - Le profil de la 1ère étape du Tour de France 2026 Pour débuter cette 113e édition de la Grande Boucle, les équipes vont arpenter les rues de Barcelone dans un contre-la-montre par équipes court mais intense. Avec un dénivelé positif de 200 mètres, cette première étape sera un apéritif de ce qu'il se passera ensuite les prochains jours. L'arrivée sera au sommet de la Côte de Montjuic (0,8km à 7%). Carte du Tour de France et profils des étapes Voir les images Le Tour de France 2026 va-t-il passer chez vous ? La carte et le profil des 21 étapes 10:00 - Le jour J du départ du Tour de France 2026 ! On y est ! La 113e édition du Tour de France débute ce samedi 4 juillet avec une première étape singulière et un contre-la-montre par équipes à Barcelone, en Espagne. La première équipe partira à 17h05.

Les étapes du Tour de France 2026

Étape 1 (4 juillet): Barcelone > Barcelone, 19,6km (clm par équipes)

Étape 2 (5 juillet): Tarragone > Barcelone, 168,5km

Étape 3 (6 juillet): Granollers > Les Angles, 195,9km

Étape 4 (7 juillet): Carcassonne > Foix, 181,9km

Étape 5 (8 juillet): Lannemezan > Pau, 158,3km

Étape 6 (9 juillet): Pau > Gavarnie-Gèdre, 186,2km

Étape 7 (10 juillet): Hagetmau > Bordeaux, 175,1km

Étape 8 (11 juillet): Périgueux > Bergerac, 180,4km

Étape 9 (12 juillet): Malemort > Ussel, 185,5km

13 juillet: journée de repos

Étape 10 (14 juillet): Aurillac > Le Lioran, 166,6km

Étape 11 (15 juillet): Vichy > Nevers, 161,3km

Étape 12 (16 juillet): Circuit Nevers Magny-Cours > Chalon-sur-Saône, 179,1km

Étape 13 (17 juillet): Dole > Belfort, 205,8km

Étape 14 (18 juillet): Mulhouse > Le Markstein Fellering, 155,3km

Étape 15 (19 juillet): Champagnole > Plateau de Solaison, 183,9km

20 juillet: journée de repos

Étape 16 (21 juillet): Évian-les-Bains > Thonon-les-Bains, 26,1km (clm individuel)

Étape 17 (22 juillet): Chambéry > Voiron, 174,7km

Étape 18 (23 juillet): Voiron > Orcières-Merlette, 185,2km

Étape 19 (24 juillet): Gap > Alpe d'Huez, 127,9km

Étape 20 (25 juillet): Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170,9km

Étape 21 (26 juillet): Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133km

Les équipes et engagés du Tour de France 2026