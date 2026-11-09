Championnat des nations 2026 : calendrier, classement de la France et tous les résultats

Après la victoire face aux Fidjiens samedi soir, le XV de France espère enchaîner face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.

Le Championnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, fait son retour en ce début du mois de novembre avec trois matchs attendus pour le XV de France face aux Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Des rencontres délicates pour les hommes de Fabien Galthié qui doit composer sans de nombreux joueurs, victimes de plusieurs blessures. Mais malgré la perte de Romain Ntamack, une nouvelle fois blessé, les Bleus se sont amusés face aux Fidjiens à Lyon et peuvent entrevoir la phase finale dans les prochains jours...

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

09:06 - Ntamack absent deux mois Romain Ntamack souffre bel et bien d'une luxation de l'épaule gauche. L'ouvreur des Bleus était sorti du terrain dès la 33e minute de la rencontre face au Fidji, le bras gauche en écharpe et le visage crispé par la douleur. Le n°10 de l'équipe de France et du Stade Toulousain devra observer deux mois d'arrêt avant d'envisager de reprendre la compétition. Il devrait être en forme pour le Tournoi des 6 Nations.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres seront diffusées sur TF1, voici le calendrier