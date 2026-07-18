Championnat des nations 2026 : classement de la France, calendrier, diffusion TV et résultats de la compétition de rugby

Fin de la première partie du Championnat des nations ce samedi 18 juillet avec le dernier match pour le XV de France face au Japon.

Le Cchampionnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, était au programme à partir du samedi 4 juillet. Après la Nouvelle-Zélande et l'Australie, le XV de France termine la première partie de cette édition face au Japon. Cette nouvelle compétition est assez simple sur le papier, mais mérite quelques explications pour tout comprendre...

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

09:00 - Des promotions et relégations à partir de 2030 Dans le même temps que le Championnat des nations, sera jouée la Coupe des nations, réunissant la plupart des nations du Tier 2 (Espagne, Géorgie, Hong Kong, Portugal, Roumanie et Zimbabwe dans la première poule ; Canada, Chili, États-Unis, Samoa, Tonga et Uruguay dans la seconde poule) et fonctionnant sur le même modèle. À partir de 2030, des promotions et relégations entre cette compétition et le Championnat des nations seront mises en place.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres seront diffusées sur TF1, voici le calendrier