Championnat des nations 2026 : classement de la France, résultats, calendrier et diffusion TV

Seconde partie du championnat des nations en rugby avec trois matchs pour le XV de France face au Fidji, l'Argentine et l'Afrique du Sud durant ce mois de novembre.

Le Championnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, fait son retour en ce début du mois de novembre avec trois matchs attendus pour le XV de France face aux Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Des rencontres délicates pour les hommes de Fabien Galthié qui doit composer sans de nombreux joueurs, victimes de plusieurs blessures.

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

20:02 - Le Japon teste le "Chosoku Rugby" d'Eddie Jones dans le Championnat des nations Les Brave Blossoms d'Eddie Jones abordent le Championnat des nations avec une philosophie tactique radicale baptisée "Chosoku", soit "super-rapide", qui privilégie la vitesse de pensée et de mouvement au détriment de la puissance physique. Le débat à Tokyo porte sur la capacité de ce système à résister aux packs massifs d'Europe, et les tests de juillet contre l'Italie, l'Irlande et la France devraient apporter un début de réponse. 19:33 - L'Écosse joue sa dernière carte au Championnat des nations avec sa génération dorée Le rugby écossais aborde le Championnat des nations dans un sentiment d'urgence, conscient que la génération emmenée par Finn Russell et le capitaine Sione Tuipulotu approche de sa fin de cycle. Si l'Écosse est reconnue capable de battre n'importe qui sur un bon jour, la question de la régularité reste le défi central à surmonter pour enfin valider une décennie de progrès. 18:48 - L'Irlande espère que le Championnat des nations mettra fin à sa "malédiction du titre mondial" Dominatrice en Europe avec la France depuis cinq ans, l'Irlande d'Andy Farrell n'a toujours pas réussi à convertir sa régularité continentale en titre mondial. Le Championnat des nations représente pour elle l'occasion de rédemption ultime, avec un objectif clairement identifié : résister aux Springboks et aux All Blacks pour décrocher une place en grande finale. 18:00 - L'Angleterre veut profiter de l'avantage du terrain lors du Championnat des nations L'Angleterre de Steve Borthwick aborde le Championnat des nations avec la pression particulière d'un tournoi qui se conclut à Twickenham, son antre. Le débat porte sur l'évolution offensive de l'équipe, les supporters réclamant un jeu plus expansif capable de rivaliser avec les grandes nations du Sud, dans la lignée de la performance réussie contre la France lors du Super Samedi 2026. LIRE PLUS

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres seront diffusées sur TF1, voici le calendrier