Championnat des nations 2026 : diffusion TV, calendrier, résultats et classements de la compétition de rugby
Le Championnat des nations fait son apparition au calendrier mondial en 2026 et les premiers matchs se disputent tout le mois de juillet.
La Coupe du monde, le Tour de France... Mais aussi le championnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, est au programme à partir du samedi 4 juillet. Cette nouvelle compétition est assez simple sur le papier, mais mérite quelques explications pour tout comprendre...
À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...
Le calendrier du Championnat des nations 2026
Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France
Les résultats du Championnat des nations 2026
Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.
Les classements du Championnat des nations 2026
Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.
09:41 - France - Australie, c'est parti !
Jalibert donne le coup d'envoi de ce choc du Championnat des Nations. La France doit s'imposer après son revers concédé en Nouvelle-Zélande.
08:30 - Des promotions et relégations à partir de 2030
Dans le même temps que le Championnat des nations, sera jouée la Coupe des nations, réunissant la plupart des nations du Tier 2 (Espagne, Géorgie, Hong Kong, Portugal, Roumanie et Zimbabwe dans la première poule ; Canada, Chili, États-Unis, Samoa, Tonga et Uruguay dans la seconde poule) et fonctionnant sur le même modèle. À partir de 2030, des promotions et relégations entre cette compétition et le Championnat des nations seront mises en place.
Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?
Toutes les rencontres seront diffusées sur TF1, voici le calendrier
- Première journée (samedi 4 juillet)
- Nouvelle Zélande - France à 9h10 sur TF1
- Japon - Italie à 10h40 sur TF1 +
- Australie - Irlande à 12h10 sur TMC
- Fidji - Galles à 15h10 sur TMC
- Afrique du Sud - Angleterre à 17h40 sur TF1
- Argentine - Écosse à 21h10 sur TF1
- Deuxième journée (samedi 11 juillet)
- Nouvelle-Zélande - Italie à 7h10 sur TF1
- Australie - France à 9h40 sur TF1
- Japon - Irlande à 12h10 sur TMC
- Fidji - Angleterre à 15h10 sur TMC
- Afrique du Sud - Écosse à 17h40 sur TMC
- Argentine - Galles à 21h10 sur TF1
- Troisième journée (samedi 18 juillet)
- Nouvelle-Zélande - Irlande à 9h10 sur TF1 (première période) et en intégralité sur TF1 +
- Japon - France à 10h40 sur TF1
- Australie - Italie à 12h10 sur TMC
- Fidji - Écosse à 15h10 sur TMC
- Afrique du Sud - Galles à 17h40 sur TF1
- Argentine - Angleterre à 21h10 sur TF1