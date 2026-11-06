Championnat des nations 2026 : le classement de la France, calendrier, diffusion TV et résultats

Début de la deuxième partie du championnat des nations de rugby 2026 avec un XV de France qui vise la phase finale.

Le Championnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, fait son retour en ce début du mois de novembre avec trois matchs attendus pour le XV de France face aux Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Des rencontres délicates pour les hommes de Fabien Galthié qui doit composer sans de nombreux joueurs, victimes de plusieurs blessures.

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

21:31 - Les explications du championnat des nations Le tournoi réunit les six équipes du Tournoi des 6 nations (Angleterre, Écosse, France, Irlande, Italie, Pays de Galles) face aux six meilleures nations du Sud (Afrique du Sud, Argentine, Australie, Fidji, Japon, Nouvelle-Zélande). Chaque sélection affronte les six équipes de l'hémisphère opposé lors de six journées de compétition. Les trois premières journées se sont disputées à domicile pour le Sud durant l'été, avant un retour en Europe cet automne. 20:51 - Début du week-end avec Irlande - Argentine Premier match du championnat des nations de rugby ce week-end avec un choc entre l'Irlande et l'Argentine, futur adversaire des Bleus dans quelques jours. 20:00 - Le programme du XV de France Après avoir perdu leur premier match face à la Nouvelle-Zélande (34-32), les Bleus ont enchaîné deux victoires face à l'Australie (26-42) et le Japon (15-42). Ce mois-ci, les Français joueront les trois dernières rencontres à domicile Face aux Fidji (7 novembre), l'Afrique du Sud (13 novembre) et l'Argentine (21 novembre).

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres seront diffusées sur TF1, voici le calendrier