Championnat des nations 2026 : diffusion TV, calendrier, résultats et classements de la nouvelle compétition de rugby

Le Championnat des nations fait son apparition au calendrier mondial en 2026 et les premiers matchs se disputent tout le mois de juillet.

La Coupe du monde, le Tour de France... Mais aussi le championnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, est au programme dès ce samedi 4 juillet avec le choc Nouvelle-Zélande - France. Cette nouvelle compétition est assez simple sur le papier, mais mérite quelques explications pour tout comprendre...

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

10:01 - C'est la pause, la Nouvelle-Zélande vire en tête (19-13) Malgré un bon début de match et un essai après seulement 2 minutes de jeu, le XV de France est mené à la pause. Les Blacks sont montés en puissance tout au long de ce premier acte. Dans les 10 dernières minutes, les All Blacks ont gagné toutes les collisions autour d'un Roigard inspiré. 09:12 - C'est parti pour Nouvelle-Zélande - France ! Jalibert donne le coup d'envoi de Nouvelle-Zélande - France, l'énorme choc d'ouverture du Championnat des nations ! 08:30 - Des promotions et relégations à partir de 2030 Dans le même temps que le Championnat des nations, sera jouée la Coupe des nations, réunissant la plupart des nations du Tier 2 (Espagne, Géorgie, Hong Kong, Portugal, Roumanie et Zimbabwe dans la première poule ; Canada, Chili, États-Unis, Samoa, Tonga et Uruguay dans la seconde poule) et fonctionnant sur le même modèle. À partir de 2030, des promotions et relégations entre cette compétition et le Championnat des nations seront mises en place.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres seront diffusées sur TF1, voici le calendrier