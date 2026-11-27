RUGBY NATIONS 2026. Clap de fin pour le Championnat des nations 2026 avec la grande finale attendue entre la France et l'Afrique du Sud.

L'heure de la grande finale du Championnat des nations est arrivé entre les deux meilleures nations du monde entre la France et l'Afrique du Sud ce dimanche soir. "C'est la meilleure équipe au monde, ils sont doubles champions du monde, vous connaissez très bien leur niveau. Nous sommes conscients du défi, mais notre volonté depuis le début de cette compétition est cohérente, c'est de gagner cette compétition" a lancé Fabien Galthié. Les rencontres débutent dès vendredi avec Italie - Fidji à 17h40 puis Irlande - Australie à 21h10. Samedi se joueront Pays de Galles - Japon à 14h10 et Angleterre - Nouvelle-Zélande à 17h40. Le week-end s'achèvera dimanche avec Écosse - Argentine à 14h10, avant la grande finale France - Afrique du Sud à 17h40.

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Voici le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

10:30 - Galthié savoure la finale face aux Springboks À Twickenham, le sélectionneur du XV de France s'est dit honoré et heureux de disputer dimanche la finale du Championnat des nations contre l'Afrique du Sud. Pour Fabien Galthié, affronter deux fois de suite en deux semaines la meilleure équipe du monde constitue une grande joie plus qu'une crainte. Il rappelle que les Bleus mesurent pleinement l'ampleur du défi face aux doubles champions du monde.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres du XV de France seront diffusées sur les antennes de TF1, pour les autres matchs, TFx ou TMC diffuseront les rencontres. La phase finale du championnat des nations se déroulera sur un week-end, avec la finale le dimanche 29 novembre du côté de Twickenham en Angleterre.