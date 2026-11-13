Championnat des nations rugby 2026 : le classement de la France, tous les résultats et le calendrier

RUGBY NATIONS 2026. Le XV de France espère enchaîner face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre après sa victoire face au Fidji.

Le Championnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, a fait son retour en ce début du mois de novembre avec trois matchs attendus pour le XV de France face aux Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Lors de sa première sortie, le XV de France a fait le travail face à une toujours très vaillante équipe fidjienne. L'adversité sera encore plus redoutable ce vendredi soir puisque ce sont les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud, qui se retrouvent face aux Bleus de Fabien Galthié qui visent la phase finale de ce Championnat des nations.

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

20:40 - Les Springboks, doubles champions du monde, veulent étendre leur règne au Championnat des nations Doubles champions du monde en titre, les Springboks de Rassie Erasmus arrivent au Championnat des nations avec une confiance inébranlable selon leurs supporters. Le débat porte surtout sur la manière dont le sélectionneur utilisera la profondeur de sa "Bomb Squad" pour gérer les contraintes des déplacements, une place en grande finale étant considérée comme un acquis naturel.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres du XV de France seront diffusées sur les antennes de TF1, pour les autres matchs, TFx ou TMC diffuseront les rencontres, voici le calendrier de la journée.