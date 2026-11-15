Championnat des nations rugby 2026 : le classement du XV de France, résultats et le calendrier

RUGBY NATIONS 2026. Le XV de France a enchaîné une deuxième victoire face à l'Afrique du Sud après les Fidji et peut rêver d'une finale à la fin du mois.

Le Championnat des nations 2026, la nouvelle compétition de rugby, a fait son retour en ce début du mois de novembre avec trois matchs attendus pour le XV de France face aux Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Lors de sa première sortie, le XV de France a fait le travail face à une toujours très vaillante équipe fidjienne. L'adversité était encore plus redoutable vendredi 13 novembre puisque ce sont les champions du monde en titre, l'Afrique du Sud, qui se sont retrouvés face aux Bleus de Fabien Galthié. Mais au terme d'une rencontre héroïque et un dernier plaquage incroyable de Louis Bielle Biarrez, la France s'est imposée 21-19.

Samedi 14 novembre, l'Argentine a battu l'Italie avec un petit écart de cinq points (19-15), l'Irlande a écrasé les Fidji (43-15), et l'Angleterre a donné une véritable leçon au Japon (78-15). Le Pays de Galles a de son côté créé la surprise en signant un véritable exploit contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande (35-28).

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

14:07 - L'exploit historique du pays de Galles face à la Nouvelle-Zélande Porté par une défense monumentale et 346 plaquages salvateurs devant un public en fusion au Principality Stadium de Cardiff, le pays de Galles a mis fin à soixante-treize ans de disette en s'imposant pour la première fois depuis 1953 face à la Nouvelle-Zélande (35-28). Au terme d'une soirée mémorable, la sélection galloise a signé un succès aussi inattendu qu'historique, fonrçant l'admiration de ses illustres adversaires et offrant au rugby gallois l'une de ses plus belles histoires. 12:26 - La France en bonne position Assurée de conserver la tête de sa poule à l'issue de cette cinquième et avant-dernière journée, l'équipe de France aura l'occasion de valider son billet pour la finale en cas de victoire face à l'Argentine, samedi 21 novembre à 21 h 10, s'offrant ainsi la perspective de retrouver, huit jours plus tard, l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande pour le titre suprême. 10:50 - Pourquoi la défaite des Blacks change des choses pour les Bleus ? Avec la défaite de l'Afrique du Sud sur la pelouse de la France vendredi (21-19), les All Blacks étaient la dernière équipe invaincue de la compétition et avaient une occasion en or de prendre une grande option sur la première place dans le "sud", à une journée de la fin. Mais avec ce revers surprenant face aux Gallois, les All Blacks ne comptent qu'un seul point d'avance sur les Boks. Cela veut dire que les Néo-Zélandais sont donc dans l'obligation de s'imposer avec le bonus offensif en Angleterre (samedi 21 novembre à 15h10), pour s'assurer une place pour la grande finale de la nouvelle compétition. Grâce à leur succès face aux Springboks, les Bleus trônent en tête du groupe "nord", avec un point d'avance sur l'Angleterre. De quoi légitimement espérer une place pour la grande finale s'ils s'imposent face à l'Argentine.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres du XV de France seront diffusées sur les antennes de TF1, pour les autres matchs, TFx ou TMC diffuseront les rencontres, voici le calendrier de la journée.