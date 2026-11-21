RUGBY NATIONS 2026. Le XV de France dispute le dernier match du Championnat des nations ce samedi soir, découvrez le classement.

Grâce à la victoire face à l'Afrique du Sud, les hommes de Fabien Galthié occupent la tête de la poule nord avec 21 points, devançant l'Angleterre et l'Irlande, toutes deux à 20 points. Le calcul est limpide pour les Tricolores : en cas de victoire bonifiée contre l'Argentine samedi prochain à 21h10, ils s'assureraient mathématiquement une place dans le match pour le titre, programmé à Twickenham le dimanche 29 novembre à 17h40. Un scénario qui dépend uniquement d'eux, ce qui constitue un net avantage psychologique à l'approche de cette dernière journée.

Le week s'annonce décisif pour les deux chasseurs des Bleus, qui devront impérativement l'emporter avec le bonus offensif pour espérer doubler la France au classement. La tâche s'annonce toutefois ardue puisque l'Angleterre affrontera la Nouvelle-Zélande (15h10) tandis que l'Irlande recevra l'Afrique du Sud (17h40), soit les deux cadors incontestés de la poule de l'hémisphère sud. Justement, les All Blacks occupent la tête de ce groupe grâce aux deux points de bonus engrangés lors de leur défaite surprise au pays de Galles (35-28), devançant d'un point les Springboks. En cas d'égalité au classement entre deux sélections à l'issue de la compétition, c'est d'abord le nombre de victoires qui départagera les équipes, puis la différence entre points marqués et encaissés, et enfin la différence d'essais inscrits. Autant dire que la dernière journée promet une lutte serrée, de Londres à Dublin, pour décrocher le ticket vers la finale de Twickenham.

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

21:37 - L'Argentine prend les devants ! (7-10, 24e) Après une faute sous les perches, Tomas Albornoz ne tremble pas et permet aux siens de prendre l'avantage au score. 21:30 - Piccardo climatise le Stade de France ! (7-7, 18e) Coup de froid au Stade de France ! Après la mêlée, le cuir ressort vite dans le côté ouvert pour Pricsiantelli, bien plaqué. Justo Piccardo suit l'action et échappe au plaquage aux jambes de Charles Ollivon pour allonger le bras. Tomas Albornoz transforme. 21:18 - Guillard lance les Bleus ! (7-0, 8e) Le XV de France démarre fort ! Après la percée de Grandidier-Nkakong, Mickaël Guillard suit l'action et aplatit en force. Kalvin Gourgues transforme dans la foulée. 21:10 - Coup d'envoi donné au Stade de France ! C'est parti entre la France et l'Argentine ! Matthieu Jalibert lance le dernier match des Bleus dans cette phase de poules du Championnat des Nations ! LIRE PLUS

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres du XV de France seront diffusées sur les antennes de TF1, pour les autres matchs, TFx ou TMC diffuseront les rencontres. La phase finale du championnat des nations se déroulera sur un week-end, avec la finale le dimanche 29 novembre du côté de Twickenham en Angleterre.