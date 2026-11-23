RUGBY NATIONS 2026. Le XV de France a terminé à la première place de l'hémisphère nord au Championnat des nations et disputera la finale face à l'Afrique du Sud.

Le XV de France a fait le job ! Lors de l'ultime match du Championnat des nations au Stade de France face à l'Argentine, la donne était simple, le XV de France devait impérativement s'imposer avec le bonus offensif face aux Pumas. Malgré un match difficile et accroché pendant une heure de jeu, le XV de France a finalement réussi sa mission en s'imposant face à des Argentins réduits à 14 contre 15 après un carton rouge. Les Bleus affronteront dimanche 29 novembre l'équipe d'Afrique du Sud, qui, malgré sa défaite face à l'Irlande, a profité du très gros faux pas des Blacks face à l'Angleterre pour disputer la finale. A un an de la Coupe du monde, la finale du Championnat des nations va donc opposer les deux meilleures nations du monde actuellement...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Voici le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

14:10 - Un second trophée en jeu ce week-end Au-delà du titre principal, les douze équipes engagées disputent aussi l'Hemisphere Shield, une récompense opposant les nations de l'hémisphère nord à celles de l'hémisphère sud. Le Tournoi des VI Nations fait face aux meilleures équipes du sud dans cette compétition parallèle. Ce trophée vient s'ajouter à l'enjeu sportif traditionnel des finales. 13:18 - La finale est fixée à Twickenham Le XV de France affrontera l'Afrique du Sud dimanche à 17h40 à Twickenham pour le titre du championnat des nations. Les Bleus espèrent soulever le trophée face aux Springboks lors de cette rencontre tant attendue par la planète rugby.cette finale clôturera un week-end de matchs disputés à Londres du vendredi au dimanche.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres du XV de France seront diffusées sur les antennes de TF1, pour les autres matchs, TFx ou TMC diffuseront les rencontres. La phase finale du championnat des nations se déroulera sur un week-end, avec la finale le dimanche 29 novembre du côté de Twickenham en Angleterre.