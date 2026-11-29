RUGBY NATIONS 2026. Au bout du suspense, le XV de France a remporté le Championnat des nations 2026.

C'était une toute première édition et la nation qui entre dans l'histoire, c'est le XV de France ! Malgré les blessures, les coups du sort depuis plusieurs mois, les hommes de Fabien Galthié ont prouvé qu'ils étaient la meilleure équipe de la planète en battant pour la seconde fois consécutive l'Afrique du Sud, double championne du monde en titre. Un titre dans l'histoire, le premier titre "mondial" pour les Bleus et surtout le premier trophée du championnat des nations. Grâce à sa victoire, le XV de France offre également la victoire à son hémisphère dans ce championnat des nations, à un an de la Coupe du monde en Australie.

Le calendrier du Championnat des nations 2026

Découvrez le programme complet du Championnat des nations 2026 avec notamment le programme complet de la France

Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Voici le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

20:10 - Les Bleus héroïques et champions ! Largement devant à la pause face à l'Afrique du Sud (3-20), grâce notamment à des réalisations d'Attissogbe et de Gailleton, la France a encaissé quatre essais en vingt minutes au retour des vestiaires par Feinberg-Mngomezulu, de Allende, Hooker, et Etzebeth. Derrière, les Bleus ont fait preuve de mental et ont renversé la partie par Ollivon et Attissigobe, dans une dernière action qui entrera dans l'histoire du XV de France. 14:20 - Galthié savoure l'état d'esprit de son groupe Le sélectionneur s'est dit pleinement satisfait de l'investissement de ses joueurs, qu'ils aient été titulaires ou non durant la compétition. Il a salué l'absence de relâchement pendant dix semaines, un sérieux qui a permis aux Bleus de ramener 24 points et d'arriver prêts pour la finale. Lire l'article "Honte" de ses origines, tocs, couple... Les secrets d'Antoine Dupont 13:39 - Les Springboks privés de leur troisième ligne star Rassie Erasmus a dû composer sans Pieter-Steph du Toit, double élu meilleur joueur du monde, absent de la feuille de match. Cobus Reinach et Manie Libbok retrouvent la charnière titulaire à la place de Morné van den Berg et Sacha Feinberg-Mngomezulu, ce dernier reculant à l'arrière. Le Rochelais Salmaan Moerat est titularisé en deuxième ligne, tandis que Malcolm Marx, Ox Nche et Eben Etzebeth démarrent sur le banc. 12:30 - Les Bleus sur leurs gardes face aux stratagèmes des Springboks Lors du précédent affrontement, l'Afrique du Sud avait surpris son monde avec un coup de bluff tactique qui n'avait finalement pas déstabilisé les Français. Maxime Lucu assure que l'équipe de France a tenté d'anticiper un maximum de scénarios pour cette finale, tout en reconnaissant que les Springboks gardent toujours une ou deux surprises en réserve. "Il faut s'adapter en permanence dans le rugby de haut niveau", conclut-il. LIRE PLUS

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres du XV de France seront diffusées sur les antennes de TF1, pour les autres matchs, TFx ou TMC diffuseront les rencontres. La phase finale du championnat des nations se déroulera sur un week-end, avec la finale le dimanche 29 novembre du côté de Twickenham en Angleterre.