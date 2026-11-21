RUGBY NATIONS 2026. Le XV de France dispute le dernier match du Championnat des nations ce samedi soir, découvrez le classement.

Grâce à la victoire face à l'Afrique du Sud, les hommes de Fabien Galthié occupent la tête de la poule nord avec 21 points, devançant l'Angleterre et l'Irlande, toutes deux à 20 points. Le calcul est limpide pour les Tricolores : en cas de victoire bonifiée contre l'Argentine samedi prochain à 21h10, ils s'assureraient mathématiquement une place dans le match pour le titre, programmé à Twickenham le dimanche 29 novembre à 17h40. Un scénario qui dépend uniquement d'eux, ce qui constitue un net avantage psychologique à l'approche de cette dernière journée.

Derrière les Bleus, leurs deux poursuivants directs ont également brillé ce week-end. Le XV de la Rose a littéralement écrasé le Japon sur le score de 78-15, avec pas moins de treize essais inscrits, dont un retentissant quintuplé signé de l'ailier Will Joseph. De son côté, le XV du Trèfle a dû batailler plus longuement pour venir à bout des Fidji (43-15) à l'Aviva Stadium, ayant besoin d'une cinquantaine de minutes pour faire la différence. Ces deux résultats maintiennent la pression sur la France, qui doit désormais confirmer sa position de leader lors de l'ultime journée.

Le week s'annonce décisif pour les deux chasseurs des Bleus, qui devront impérativement l'emporter avec le bonus offensif pour espérer doubler la France au classement. La tâche s'annonce toutefois ardue puisque l'Angleterre affrontera la Nouvelle-Zélande (15h10) tandis que l'Irlande recevra l'Afrique du Sud (17h40), soit les deux cadors incontestés de la poule de l'hémisphère sud. Justement, les All Blacks occupent la tête de ce groupe grâce aux deux points de bonus engrangés lors de leur défaite surprise au pays de Galles (35-28), devançant d'un point les Springboks. En cas d'égalité au classement entre deux sélections à l'issue de la compétition, c'est d'abord le nombre de victoires qui départagera les équipes, puis la différence entre points marqués et encaissés, et enfin la différence d'essais inscrits. Autant dire que la dernière journée promet une lutte serrée, de Londres à Dublin, pour décrocher le ticket vers la finale de Twickenham.

À l’issue des six journées de compétition, les équipes seront classées de la première à la sixième place au sein de leur hémisphère. Toutes se retrouveront ensuite à l’Allianz Stadium de Londres, du 27 au 29 novembre 2026, pour un week-end final inédit. Un format simple : chaque nation du Nord affrontera l’équipe de même rang de l’hémisphère Sud. Les sixièmes joueront les sixièmes, les cinquièmes les cinquièmes, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale, qui opposera les deux premiers des classements. Au terme de ces trois jours de compétition, le Championnat des Nations couronnera non seulement la meilleure équipe du monde, mais également l’hémisphère le plus performant...

Le calendrier du Championnat des nations 2026

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Les résultats du Championnat des nations 2026

Dès la fin des rencontres, découvrez les résultats en quasi temps réel avec une mise à jour quelques minutes après le coup de sifflet.

Les classements du Championnat des nations 2026

Retrouvez le classement du Championnat des nations avec d'un côté celui de la France dans l'hémisphère nord, mais également celui de l'hémisphère sud.

Dernières mises à jour

15:07 - Sempéré répond à Erasmus Laurent Sempéré a réagi ce mardi aux accusations de tricherie lancées par Rassie Erasmus après la victoire du XV de France contre l'Afrique du Sud (21-19) au Championnat des nations. Le membre du staff tricolore assure que les Bleus suivent scrupuleusement les règles de World Rugby sur les plaquages. "On est vraiment stricts sur les demandes de World Rugby et on s'en tient à leurs attentes parce que c'est pour la sécurité des joueurs", a-t-il expliqué face à la presse.​ 14:46 - Des précédents qui hantent le rugby français 14:35 - Le spectre du relâchement pour la France ? Après l'exploit retentissant contre l'Afrique du Sud, Fabien Galthié met en garde ses joueurs face au vieux mal du rugby français : l'excès de confiance après un grand succès. L'histoire des Bleus est jalonnée de désillusions après des exploits, comme les défaites en finale 1999 contre l'Australie ou en quart 2007 contre l'Angleterre après avoir éliminé la Nouvelle-Zélande. 14:06 - Dupont voit l'Argentine comme une demi-finale Le capitaine Antoine Dupont refuse tout relâchement avant le choc contre les Pumas. Il affirme que le groupe a été particulièrement attentif à cet enjeu durant toute la semaine, considérant ce match comme une véritable demi-finale pouvant ouvrir la voie à la finale du Championnat des nations.

Quelle diffusion TV pour le Championnat des nations 2026 ?

Toutes les rencontres du XV de France seront diffusées sur les antennes de TF1, pour les autres matchs, TFx ou TMC diffuseront les rencontres. La phase finale du championnat des nations se déroulera sur un week-end, avec la finale le dimanche 29 novembre du côté de Twickenham en Angleterre.