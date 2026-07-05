DIRECT. France - Paraguay : un match de "sale football", résumé, réactions et temps forts en vidéo

FRANCE - PARAGUAY. Au terme d'un 8e de finale de Coupe du monde ultra tendu, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale.

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06:35 - Une première depuis 1998 Contre la France, le Paraguay n'a reçu aucun carton lors d'un match de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998 contre le Nigeria.

06:21 - Cherki étonné après le match Au micro de nos confrères de Bein Sports, Rayan Cherki a partagé son étonnement quant au fait que le Paraguay n'avait écopé d'aucun carton jaune. De leur côté, les Bleus ont reçu trois avertissements. #FIFAWorldCup

Rayan Cherki : "Je ne savais pas que l'on pouvait faire 30 fautes sans prendre de carton."#beINFWC2026 pic.twitter.com/QCTfp5P338 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2026

06:14 - Didier Deschamps rejoint Mbappé Face aux médias, Didier Deschamps a également pointé du doigt l'agressivité paraguayenne : ""J'ai demandé aux deux plus costauds d'aller entourer Kylian à la fin, parce qu'ils allaient me le découper. Ça n'a pas été simple. Ils jouent avec tous les ressorts possibles. Ca n'est pas le football qui va faire venir les gens au stade. Mais ils ont bien défendu. C'est toujours compliqué avec ces équipes sud-américaines". #FIFAWorldCup

Didier Deschamps : "C'était peut-être pas le football qui va faire venir les gens au stade."

Les Bleus affronteront le Maroc en 1/4 !#beINFWC2026 pic.twitter.com/bTXnojPNVG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2026

06:07 - "On sait faire le sale football" Après la victoire face au Paraguay, Kylian Mbappé s'est confié sur le jeu paraguayen : "On savait quel type de match on allait avoir. Si il faut mettre les mains dans la merde, on sait le faire. On sait faire le sale football. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking mais on a été là. Même à ce jeu-là, on a été meilleurs qu'eux. C'est leur football, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au football. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on a gagné". #FIFAWorldCup

Kylian Mbappé : "Si il faut mettre les mains dans la merde on va mettre les mains dans la merde."

L'attaquant français se réjouit de la victoire face au Paraguay ! #beINFWC2026 pic.twitter.com/pc3qCoOxlj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 4, 2026

06:00 - Les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale ! Bonjour à toutes et à tous ! Cette nuit, l'équipe de France a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en éliminant le Paraguay (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé. La rencontre a été rendue très hachée, électrique par les Paraguayens qui avaient cette volonté de faire disjoncter les Bleus.

02:00 - La France vient à bout du Paraguay dans la douleur, le résumé Dans un match haché par l’engagement physique, l’équipe de France a fini par faire sauter le verrou du Paraguay. Fidèles à leur réputation, les Sud-Américains ont opposé un bloc bas ultra-compact et une agressivité de tous les instants. Durant le premier acte, les Bleus confisquent le ballon mais peinent à trouver de la verticalité. Face à la défense paraguayenne, les attaquants tricolores butent sur un gardien adverse en état de grâce, tandis que les contres paraguayens font passer quelques frissons dans la défense française. Score vierge à la pause (0-0) après un premier acte électrique où plusieurs accrochages ont eu lieu.

Au retour des vestiaires, le coaching s'avère gagnant. Plus percutants, les Bleus haussent le rythme. La délivrance intervient à la 70e minute : sur un débordement tranchant côté gauche, Désiré Doué est fauché dans la surface. L'arbitre siffle un penalty et Kylian Mbappé ne tremble pas (1-0, 70e). Obligé de se découvrir, le Paraguay ne parvient pas à égaliser et la France file en quarts de la Coupe du monde 2026 où les Bleus affronteront le Maroc ce jeudi à 22h.

01:55 - Mbappé plus fort que le.. Brésil Depuis la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé a marqué plus de buts dans les phases à élimination directe de la Coupe du monde (11) que... : Brésil (10)

Angleterre (10)

Portugal (9)

Espagne (4)

01:50 - Les Bleus, une première depuis 1984 La France a remporté chacun de ses 5 matches à la Coupe du Monde 2026, signant 5 succès de rang sur un même tournoi majeur pour la deuxième fois après l’Euro 1984.

01:43 - Une première pour le Paraguay Contre la France, le Paraguay n'a reçu aucun carton lors d'un match de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998 contre le Nigeria.

01:37 - Un style de jeu controversé Ce soir, le Paraguay a montré un visage différent par rapport à l'Allemagne. Les coéquipiers de Julio Enciso ont multiplié les fautes et les mauvais coups, tentant de faire disjoncter les Bleus et échappant aux cartons jaunes.

01:31 - Deschamps a eu peur de perdre Mbappé ! "J'ai demandé aux deux plus costauds d'aller entourer Kylian à la fin, parce qu'ils allaient me le découper. Ça n'a pas été simple. Ils jouent avec tous les ressorts possibles. Ca n'est pas le football qui va faire venir les gens au stade. Mais ils ont bien défendu. C'est toujours compliqué avec ces équipes sud-américaines", a déclaré Didier Deschamps après le match France-Paraguay.

01:26 - Le but de Mbappé en vidéo Revivez dans les conditions du direct le but de Kylian Mbappé en vidéo : Enfin ! Kylian Mbappé garde son sang-froid sur penalty et fait exploser les Bleus dans ce huitième de finale

La France mène 1-0.



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01:20 - Mbappé rejoint Messi ! Avec ce penalty, Kylian Mbappé rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 avec sept réalisations.

01:15 - "On sait faire le sale football" Après la victoire face au Paraguay, Kylian Mbappé s'est confié sur le style de jeu paraguayen : "On savait quel type de match on allait avoir. Si il faut mettre les mains dans la merde, on sait le faire. On sait faire le sale football. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking mais on a été là. Même à ce jeu-là, on a été meilleurs qu'eux. C'est leur football, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au football. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on a gagné".

01:10 - La France retrouve le Maroc ! Quatre ans plus tard et la demi-finale, l'équipe de France et le Maroc vont s'affronter. Coup d'envoi jeudi à 22h.

01:05 - Les Bleus filent en quarts ! (1-0) Coup de sifflet final à Philadelphie et l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en faisant tomber le Paraguay (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé ! Les Bleus affronteront le Maroc pour une place dans le dernier carré !

01:03 - Caceres, encore lui (1-0, 90+9e) Nouvelle faute de Caceres sur Mbappé !

01:01 - Quelle double parade ! (1-0, 90+7e) Contre-attaque tricolore et Désiré Doué trouve Kylian Mbappé qui frappe à deux reprises ! Gill fait une double parade !

00:58 - Koundé heurté (1-0, 90+5e) Sur une contre-attaque paraguayenne, Jules Koundé est une nouvelle fois heurté par Galarza !

00:56 - Cherki exemplaire ! (1-0, 90+4e) Depuis son entrée en jeu, Rayan Cherki est volontaire dans les efforts à la récupération du ballon.

00:55 - Dix minutes en plus (1-0, 90e) Il y a dix minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps.

00:54 - Maignan se couche sur le ballon (1-0, 90e) Mauvais dégagement d'Upamecano et Mauricio tente sa chance. Mike Maignan se couche sur le cuir.

00:51 - Mbappé bute sur Gill ! (1-0, 88e) Le capitaine des Bleus reçoit le ballon et se projette. Il profite de l'appel de Michael Olise pour se mettre sur son pied droit et enrouler mais Gill détourne des deux poings.