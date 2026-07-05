EN DIRECT. France - Paraguay : les Bleus ont mis "les mains dans la merde et joué un sale football", résultat et résumé du match de Coupe du monde

FRANCE - PARAGUAY. Au terme d'un 8e de finale de Coupe du monde ultra tendu, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale.

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01:26 - Le but de Mbappé en vidéo Revivez dans les conditions du direct le but de Kylian Mbappé en vidéo : Enfin ! Kylian Mbappé garde son sang-froid sur penalty et fait exploser les Bleus dans ce huitième de finale

La France mène 1-0.



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01:20 - Mbappé rejoint Messi ! Avec ce penalty, Kylian Mbappé rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 avec sept réalisations.

01:15 - "On sait faire le sale football" Après la victoire face au Paraguay, Kylian Mbappé s'est confié sur le style de jeu paraguayen : "On savait quel type de match on allait avoir. Si il faut mettre les mains dans la merde, on sait le faire. On sait faire le sale football. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking mais on a été là. Même à ce jeu-là, on a été meilleurs qu'eux. C'est leur football, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au football. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on a gagné".

01:10 - La France retrouve le Maroc ! Quatre ans plus tard et la demi-finale, l'équipe de France et le Maroc vont s'affronter. Coup d'envoi jeudi à 22h.

01:05 - Les Bleus filent en quarts ! (1-0) Coup de sifflet final à Philadelphie et l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en faisant tomber le Paraguay (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé ! Les Bleus affronteront le Maroc pour une place dans le dernier carré !

01:03 - Caceres, encore lui (1-0, 90+9e) Nouvelle faute de Caceres sur Mbappé !

01:01 - Quelle double parade ! (1-0, 90+7e) Contre-attaque tricolore et Désiré Doué trouve Kylian Mbappé qui frappe à deux reprises ! Gill fait une double parade !

00:58 - Koundé heurté (1-0, 90+5e) Sur une contre-attaque paraguayenne, Jules Koundé est une nouvelle fois heurté par Galarza !

00:56 - Cherki exemplaire ! (1-0, 90+4e) Depuis son entrée en jeu, Rayan Cherki est volontaire dans les efforts à la récupération du ballon.

00:55 - Dix minutes en plus (1-0, 90e) Il y a dix minutes de temps additionnel dans cette deuxième mi-temps.

00:54 - Maignan se couche sur le ballon (1-0, 90e) Mauvais dégagement d'Upamecano et Mauricio tente sa chance. Mike Maignan se couche sur le cuir.

00:51 - Mbappé bute sur Gill ! (1-0, 88e) Le capitaine des Bleus reçoit le ballon et se projette. Il profite de l'appel de Michael Olise pour se mettre sur son pied droit et enrouler mais Gill détourne des deux poings.

00:50 - Frappe trop croisée (1-0, 87e) Sur un ballon mal dégagé, Junior Alonso tente une frappe croisée mais ça termine en dehors des limites du terrain.

00:47 - Cherki entre en jeu (1-0, 84e) Pour cette fin de match, Rayan Cherki prend la place d'Ousmane Dembélé.

00:45 - Koné averti (1-0, 81e) Près de la ligne médiane, Caceres pousse son ballon avant d'être taclé par Manu Koné. Carton jaune pour le milieu.

00:43 - Upamecano au sol (1-0, 80e) Entré en jeu à la place d'Almiron, Avalos met un coup de coude aux côtés d'Upamecano.

00:42 - Mbappé se prend au jeu des Paraguayens ! (1-0, 78e) Alors que les Paraguayens tentent de faire disjoncter les Bleus, Kylian Mbappé pousse Caceres qui lui met volontairement un coup au tibia du Français.

00:38 - Deuxième pause fraicheur (1-0, 75e) C'est l'heure de la deuxième pause fraicheur alors que les esprits s'échauffent une nouvelle fois sur la pelouse. Caceres est une nouvelle fois dans le coup, tout comme Kylian Mbappé.

00:37 - Rabiot mis en danger ! (1-0, 72e) L'arbitre ne maitrise plus son match ! Rabiot est délibérément fauché par Cubas.

00:35 - Un coup du sort fait basculer la rencontre ! Obtenu par Désiré Doué, le penalty de l'équipe de France est transformé par Kylian Mbappé ! Le capitaine des Bleus ne tremble pas et ouvre le score sur un contre-pied ! La France prend une option pour la qualification en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 à vingt minutes de la fin.

00:32 - Penalty pour la France ! (0-0, 68e) L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty pour la France !

00:31 - Appel à la VAR ! (0-0, 67e) L'arbitre ouzbek est appelé à la VAR pour visionner l'action.

00:29 - Les Bleus réclament un penalty ! (0-0, 66e) Entré en jeu il y a quelques minutes, Désiré Doué fait du mal à la défense du Paraguay ! Gomez fait obstruction sur l'ailier et allonge sa jambe. Les Bleus demandent le penalty.

00:25 - Doué fauché (0-0, 64e) Passement de jambes pour Désiré Doué avant d'être taclé en retard par Cubas. L'action se poursuit.