EN DIRECT. France - Paraguay : de vives tensions entre les joueurs, une météo dantesque, suivez le 8e de la Coupe du monde 2026

Le match France - Paraguay pourrait tourner au cauchemar pour les Bleus qui visent une place pour les quarts de finale. La chaleur extrême de Philadelphie entame les organismes et les orages menacent la fin de match...

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23:52 - Les Bleus tenus en échec à la pause ! (0-0) C'est la mi-temps à Philadelphie où l'équipe de France bute sur le Paraguay (0-0). Dans une première période très accrochée et électrique, les Bleus ne sont pas parvenus à se procurer de réelle occasion franche.

23:51 - Incompréhension chez les Bleus ! (0-0, 45+3e) Adrien Rabiot aperçoit l'appel tranchant de Lucas Digne mais sa passe termine en six mètres.

23:50 - Trois minutes (0-0, 45e) Il y a trois minutes de temps additionnel dans ce premier acte.

23:48 - Rabiot contré (0-0, 45e) Une-deux entre Barcola et Rabiot qui finit par tirer. C'est contré et Gill capte le cuir.

23:47 - Koné ne cadre pas (0-0, 43e) Les Bleus éprouvent des difficultés à porter le danger sur la cage de Gill. Les tentatives lointaines se multiplient, à l'image de Manu Koné qui frappe mais ça passe une nouvelle fois au-dessus.

23:44 - Le match devient tendu ! (0-0, 40e) Sur un corner français, Kylian Mbappé est ceinturé dans la surface. Le Français repousse l'aide de son vis-à-vis pour se relever.

23:43 - Mbappé se tord de douleurs ! (0-0, 39e) Sur une contre-attaque française, Mbappé se porte vers l'avant avant de recevoir un coup de coude de Galarza. L'arbitre ne siffle rien.

23:41 - Saliba remporte son duel ! (0-0, 38e) Superbe duel entre Saliba et Cubas près du poteau de corner droit et le défenseur français récupère le cuir.

23:40 - Reprise écrasée pour Koundé (0-0, 36e) Sur un corner tricolore, le ballon revient sur Jules Koundé qui tente directement une reprise de volée. Ça termine dans les gants de Gill.

23:39 - Les esprits s'échauffent à Philadelphie ! (0-0, 35e) Grosse faute de Cubas sur Mbappé et les deux joueurs se poussent avant qu'il n'y ait un accrochage sur la pelouse. Ousmane Dembélé est notamment concerné.

23:37 - Saliba sanctionné (0-0, 34e) William Saliba retient Julio Enciso par le maillot. Coup franc pour le Paraguay !

23:36 - Ça s'envole pour Rabiot (0-0, 33e) Michael Olise laisse passer le ballon pour Adrien Rabiot qui tente sa chance de loin. Ça passe au-dessus de la cage du Paraguay.

23:34 - Mbappé se rate ! (0-0, 31e) Occasion en or pour la France ! Ousmane Dembélé travaille son centre sur la droite. Au point de penalty, Kylian Mbappé passe devant la défense mais il loupe le ballon.

23:33 - Dembélé met le feu ! (0-0, 29e) Combinaison entre Olise et Dembélé mais le centre du Parisien passe devant la cage de Gill qui passe à travers.

23:30 - Ça repart à Philadelphie ! (0-0, 27e) Double frappe paraguayenne. La dernière tentative de Claudio Gomez est dévissée.

23:27 - Pause fraîcheur (0-0, 23e) Alors que le thermomètre dépasse les 40 degrés, c'est l'heure de la première pause fraîcheur.

23:25 - Gill était battu ! (0-0, 22e) Quelle frappe de Manu Koné ! À vingt-cinq mètres des cages paraguayennes, le milieu français a tenté sa chance du pied gauche. C'est contré.

23:23 - Premier avertissement (0-0, 19e) Le premier carton jaune de France-Paraguay est pris par Bradley Barcola ! Après un contrôle trop long de Caceres, l'ailier français veut dégager le ballon mais il prend le pied du Paraguayen.

23:22 - Olise contré (0-0, 18e) Ousmane Dembélé a de l'espace devant lui et il trouve Michael Olise sur l'aile droite. L'ailier centre mais ça termine en corner.

23:20 - Mbappé trop court (0-0, 17e) Kylian Mbappé est servi par Manu Koné dans la surface mais la transversale est trop longue.

23:19 - Digne manque son centre (0-0, 16e) Après une sublime feinte de frappe de Bradley Barcola, le ballon arrive jusqu'à Lucas Digne qui voit son centre terminer dans les gants de Gill.

23:18 - Passe à dix (0-0, 15e) Les Français sont en train d'enchaîner les passes pour déplacer le bloc adverse.

23:17 - L'arbitre ne dit rien ! (0-0, 13e) Une attitude qui peut laisser à désirer mais l'arbitre ne siffle rien. Alors que Michael Olise avait déjà lâché le ballon, l'ailier est percuté.

23:15 - Koné fait faute (0-0, 12e) Près du rond central, Galarza se projette et protège son ballon. Manu Koné tacle mais il ne touche pas le ballon. Faute pour le Paraguay.