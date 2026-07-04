EN DIRECT. France - Paraguay : vers un scénario catastrophe... Suivez le 8e de la Coupe du monde 2026

Menacé par les orages, le match France - Paraguay pourrait tourner une nouvelle au cauchemar pour les Bleus qui visent une place pour les quarts de finale.

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22:08 - Les Bleus à l'échauffement Menés par Kylian Mbappé comme depuis le début de la Coupe du monde 2026, les Bleus viennent de débuter leur échauffement.

22:01 - H - 1 ! À une heure du coup d'envoi, les Bleus sont arrivés au stade de Philadelphie avec le regard concentré. Nos Bleus sont arrivés au Philadelphia stadium #PARFRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Nmv8190BAS — Equipe de France (@equipedefrance) July 4, 2026

21:57 - "Tchouaméni a petit souci musculaire" Au micro de nos confrères de M6, Guy Stéphan s'est confié sur le forfait d'Aurélien Tchouaméni : "Il a un petit souci musculaire au niveau des adducteurs, même si c'est une zone un peu plus large. Il s'est fait ça pendant l'entraînement, il va avoir des soins et quelques jours de repos. Dire combien, c'est difficile aujourd'hui mais on espère tous que ce ne sera pas long. Retour en quarts? C'est possible. Pas de certitudes évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui durera très longtemps. Mais on est aussi pris par le temps, l'éventuel match a lieu dans cinq jours. Manu Koné a beaucoup de qualités dans la récupération, il est capable de bien utiliser le ballon. C'est un autre profil, qui a déjà joué avec nous en Coupe du monde et dans les matches précédents, c'est un joueur de qualité avec un profil différent".

21:48 - Une défense à cinq confirmée pour le Paraguay Ce soir, les Paraguayens évolueront en 5-4-1 avec le joueur de Strasbourg Julio Enciso en pointe : Gill (G) - Cáceres, Gustavo Gómez, Velázquez, Alderete, Junior Alonso - Cubas - Almirón, Diego Gómez, Galarza - Enciso.

21:39 - Digne préféré à Hernandez Déjà titulaire contre la Suède, Lucas Digne est reconduit au poste de latéral gauche chez les Bleus. Le joueur d'Aston Villa a été préféré à Théo Hernandez qui paie un début de Coupe du monde 2026 compliqué.

21:36 - La compo est tombée et il y a encore un changement ! La composition de l'équipe de France pour affronter le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 vient de tomber ! On pouvait s'y attendre mais Manu Koné remplace Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain suite au forfait du Madrilène. Pas d'autre surprise dans le onze concocté par Didier Deschamps hormis la titularisation de Lucas Digne à la place de Théo Hernandez. Buteur en 16es face à la Suède, Bradley Barcola évoluera en attaque aux cotés du trio indéboulonnable Mbappé-Dembélé-Olise : Maignan (G) - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Olise, Dembélé, Barcola - Mbappé.

21:25 - Les Bleus sont arrivés ! À 1h30 du coup d'envoi, les Bleus viennent d'arriver au Stade de Philadelphie !

21:15 - Le bus de la France en route pour le stade ! Les Bleus sont en route pour le stade de Philadelphie.

21:10 - Le Maroc attend la France ou le Paraguay ! Tombeur du Canada (3-0), le Maroc décroche son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 et affrontera la France ou le Paraguay pour une place dans le dernier carré !

21:02 - Le vestiaire des Bleus face au Paraguay Ce soir, les Bleus vont jouer avec leur maillot domicile pour ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026, France - Paraguay. Le vestiaire est prêt pour notre 8e de finale



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20:41 - Les dernières confrontations face au Paraguay Les Bleus sont invaincus face à la sélection du Paraguay : 2 juin 2017 (amical) : France-Paraguay : 5-0

1er juin 2014 (amical) : France-Paraguay : 1-1

31 mai 2008 (amical): France-Paraguay : 0-0

28 juin 1998 (Mondial) : France-Paraguay : 1-0 (ap).

8 juin 1958 (Mondial) : France-Paraguay 7-3

20:23 - Cette stat folle des Bleus en 8es de finale de Coupe du monde L'équipe de France n'a plus perdu en huitièmes de finale d'une Coupe du monde depuis 1934 : c’était face à l’Autriche après prolongation (2-3 a.p.). Les Bleus restent sur sept qualifications de rang.

20:05 - Une cérémonie particulière prévue avant le match En avant-match de Paraguay-France, la FIFA va célébrer le jour de l'Indépendance des États-Unis et le 250e anniversaire du pays. L'instance va rendre hommage à "l'histoire et à l'héritage de la ville" de Philadelphie, berceau des États-Unis, où la Déclaration d'indépendance a été adoptée le 4 juillet 1776.

Au programme : l'interprétation de l'hymne national américain par Idina Menzel, lauréate d'un Tony Award et une prestation musicale de The Roots, groupe de hip-hop originaire de Philadelphie ainsi qu'une animation à la mi-temps assurée par un autre lauréat d'un Grammy Award, DJ Jazzy Jeff. Les cérémonies débuteront environ 25 minutes avant le coup d'envoi du match.

19:52 - Le Paraguay a créé l'exploit ! Parmi les nations qualifiées pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en ayant terminé parmi les meilleurs troisièmes, le Paraguay est le seul pays à disputer les huitièmes de finale.

19:37 - 3000 supporters français attendus ! Ce soir à Philadelphie, au moins 3000 supporters des Bleus soutiendront l'équipe de France, selon les chiffres de la Fédération Française de football, sans oublier les supporters passés par la billetterie grand public de la Fifa.

19:24 - La température inquiète la FIFA, France - Paraguay en danger ! Programmé à 17h (heure locale), le coup d'envoi de France - Paraguay est menacé ! Dans un nouveau communiqué, la FIFA a annoncé : "Nous continuons de surveiller la situation météorologique. D'autres informations suivront dès qu'elles seront disponibles". Le service météo prévoit entre 36 et 38°C au coup d'envoi avec un ressenti jusqu'à 41°C, alors que "des risques d'averses et d'orages" sont prévus. Pour le moment, le coup d'envoi est maintenu à 17h.

19:06 - Tchouaméni forfait pour France - Paraguay ! Depuis un contact survenu lors de l’entraînement de ce vendredi, Aurélien Tchouaméni souffre d'une lésion musculaire sans gravité, mais qui nécessite une vigilance particulière de la part du staff médical. Le milieu français est forfait pour le 8e de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay.

18:50 - Avec les Bleuets de Thierry Henry, Tantashev avait sorti de nombreux cartons aux JO Lors des JO 2024, Tantashev avait arbitré deux matchs impliquant les Bleuets de Thierry Henry. Face à la Guinée en phase de poules, il avait averti trois joueurs français : Loïc Badé, Alexandre Lacazette et Manu Koné, ce dernier pouvant le retrouver samedi en 8e de finale France-Paraguay.

18:29 - Blessé lors des JO 2024, Tantashev avait dû quitter le terrain en demi-finale Tantashev, arbitre de France - Paraguay, avait officié aux Jeux olympiques de Paris 2024, mais en garde un mauvais souvenir : percuté involontairement par les joueurs espagnols Abde Ezzalzouli et Marc Pubill lors de la demi-finale Espagne - Maroc, il avait dû céder son sifflet en cours de match. C'est la seule grande compétition internationale où il avait déjà officié avant ce Mondial, en dehors du Mondial des clubs où il avait dirigé Fluminense-Dortmund et Inter-River Plate.

18:10 - La cryothérapie, arme de récupération de la France depuis Clairefontaine Après chaque séance, les joueurs de l'équipe de France ont recours à la cryothérapie pour accélérer leur récupération en refroidissant les corps. Ce protocole, mis en place dès le premier jour du rassemblement à Clairefontaine, se poursuit aux États-Unis grâce à des cabines géantes dédiées. Face au Paraguay samedi, les Bleus devront composer avec des conditions climatiques encore plus éprouvantes que lors des matchs précédents du tournoi.

17:51 - Bouteilles d'eau et serviettes humides au bord du terrain pour les Bleus Pendant les séances d'entraînement, une glacière remplie de bouteilles d'eau reste en permanence au bord du terrain, accompagnée de serviettes humides mises à disposition des joueurs entre les exercices. "Il fait très chaud, c'est important de s'hydrater", souligne l'adjoint Guy Stéphan dans une vidéo de la FFF. Ces mesures visent à limiter les effets de la chaleur sur l'organisme durant l'effort.

17:30 - S'exposer au soleil plutôt qu'à l'ombre pour s'acclimater avant France - Paraguay Face à ces conditions extrêmes, le staff adopte une approche paradoxale mais raisonnée. Cyril Moine explique aux joueurs : "C'est en se mettant au soleil qu'on s'acclimate. Ce n'est pas en se mettant à l'ombre." Une logique d'acclimatation progressive destinée à préparer les corps aux températures attendues samedi soir.

17:08 - Mbappé a reçu un maillot spécial pour sa 100e sélection Kylian Mbappé, lors du 2e match de poule contre l'Irak, a atteint le cap des 100 sélections avec les Bleus. Avec un peu de retard, Didier Deschamps lui a remis un maillot spécial avant ce France - Paraguay.

16:52 - Le trio offensif avant France - Paraguay : Dembélé, Olise et Mbappé intouchables au vu de leurs statistiques Avec 4 buts pour Ousmane Dembélé, 5 passes décisives pour Michael Olise et 6 buts pour Kylian Mbappé, le trio offensif des Bleus est décrit comme "indéboulonnable". Contre la Suède, Mbappé a été qualifié de "chirurgical" et Olise de "stratosphérique". Aucune raison sportive ne justifie de toucher à cette animation offensive avant d'affronter le Paraguay.