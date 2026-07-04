France - Paraguay : une alerte météo catastrophique pour le match de Coupe du monde, heure et chaîne TV
France - Paraguay est le rendez-vous de la Coupe du monde 2026 ce samedi soir dans le cadre des huitièmes de finale du Mondial.
- France - Paraguay est le rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde pour les Bleus, le coup d'envoi est prévu à 23h en France.
- Pour ce France - Paraguay, les Bleus vont faire face à des conditions dantesques. Les Bleus devront affronter des conditions climatiques difficiles lors de ce huitième de finale et leur retour à Philadelphie. Des températures dépassant les 35 °C sont attendues au coup d'envoi, auxquelles s'ajoute un risque d'orages susceptibles d'interrompre la rencontre...
- Pour la composition de ce France - Paraguay, Didier Deschamps devrait reconduire le même onze titulaire, satisfait des prestations de Bradley Barcola et Lucas Digne. Une légère incertitude plane toutefois sur William Saliba, qui souffre du dos, même si sa présence reste privilégiée.
10:02 - 28 ans plus tard..
Ce samedi 4 juillet, la France va retrouver le Paraguay. Comme au Mondial 1998, les deux formations vont s'affronter au stade des huitièmes de finale. Poussés aux prolongations, les Bleus avaient fait la différence grâce à Laurent Blanc. Face à un bloc bas regroupé devant le portier Jose-Luis Chilavert, les Paraguayens avaient cédé à la 114e minute de jeu sur une reprise de volée du défenseur français le 28 juin 1998.
09:50 - Quel parcours pour les Bleus ?
En cas de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après France - Paraguay, les Bleus pourraient croiser le fer avec le Maroc ou le Canada dont le match a lieu samedi à 19h. En demi (le 14 juillet à 21h), la France affronterait l’Espagne ou le Portugal, voire les États-Unis ou la Belgique. Enfin, en cas de finale au MetLife Stadium, la sélection tricolore pourrait retrouver l’Argentine pour une grande revanche de 2022. Dans l'autre partie du tableau figure également l’Angleterre ou encore le Brésil.
09:31 - Le football a un énorme pouvoir
Le 30 juin est devenu un jour férié au Paraguay, à la suite de la victoire de l'équipe nationale contre l'Allemagne, éliminée aux tirs au but. Que va-t-il se passer si ce France - Paraguay se termine par une victoire...
09:10 - Le Paraguay a fait tomber l'Allemagne
Une qualification que l'on n'avait pas vu venir ! Opposés aux champions du monde de 2014 allemands, les Paraguayens ont longtemps mené au score contre le court du jeu avant d'être rejoint par la Mannschaft. Poussés aux tirs au but, ils ont finalement créer un exploit retentissant.
09:00 - Sur quelle chaîne suivre Paraguay - France ?
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de France - Paraguay, huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Détenteur des droits TV en intégralité du Mondial, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche, tout comme M6 qui la retransmettra en clair.
Heure et chaîne TV de France - Paraguay
La rencontre de Coupe du monde, France - Paraguay, est diffusée ce samedi soir à partir de 23h sur les antennes de M6 et de beinSports 1, diffuseurs officiels de la compétition jusqu'à la finale du 19 juillet.