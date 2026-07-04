Ousmane Dembélé : qui est Rima Edbouche, l'épouse du joueur français ?

Ousmane Dembélé est marié avec Rima Edbouche.

Ousmane Dembélé, Ballon d'or 2025, a une vie de famille bien remplie. Marié et papa, il garde sa vie secrète depuis plusieurs années et a même caché à l'époque son mariage à ses coéquipiers.

Sa femme est Rima Edbouche, une influenceuse lifestyle suivie par 369 000 abonnés, très populaire au Maroc. Originaire d'une famille marocaine, elle est en revanche peu connue du grand public en France. Sa particularité : elle ne montre jamais son visage sur ses publications, apparaissant toujours de dos ou dissimulant son expression derrière son téléphone ou ses mains. Sur ses réseaux sociaux, Rima Edbouche mêle photos de boutiques de luxe, fleurs, nourriture et skincare, tout en affichant des sacs de grandes maisons comme Chanel, Louis Vuitton ou Hermès. Elle publie également des passages de textes religieux qu'elle étudie avec conviction.

En dehors des réseaux, la jeune femme de 27 ans mène une vie très discrète et apparaît rarement dans les tribunes des stades. Ousmane Dembélé et Rima Edbouche se sont mariés en 2021 lors d'une cérémonie intime organisée dans l'Eure, célébrée selon le rite musulman. Le couple a accueilli leur premier enfant, une fille, en septembre 2022. L'attaquant français avait confié au Parisien en mai 2025 être "casanier" : "La maison, c'est mon cocon. Quand je suis chez moi tranquille, c'est difficile de me sortir, même pour aller manger un morceau."