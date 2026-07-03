Australie - Egypte : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026
AUSTRALIE - EGYPTE. Cette affiche se dispute ce vendredi 3 juillet à Arlington, au Texas. Le coup d'envoi sera donné à 20 heures et ce match de la Coupe du monde 2026 sera à suivre sur beIN Sports 1 et M6.
12:01 - Où voir Australie - Egypte ?
Cette rencontre de la Coupe du monde 2026 sera diffusée en direct sur beIN Sports 1 et M6.
12:00 - Bienvenue pour suivre Australie - Egypte !
L'Australie et l'Egypte se retrouvent ce vendredi 3 juillet dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Socceroos veulent franchir un cap historique, tandis que les Pharaons disputent l'un des plus grands rendez-vous de leur histoire récente.
Australie - Egypte est une rencontre comptant pour les 16es finale de la Coupe du monde 2026. Ce match, programmé ce vendredi 3 juillet à 20 heures (heure française), sera diffusé par M6 et beIN Sports 1.