DIRECT. Australie - Égypte : suivez le 16e de finale de la Coupe du monde 2026

AUSTRALIE - ÉGYPTE. Ce match se dispute ce vendredi 3 juillet à Arlington, au Texas. Une place en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 est en jeu.

En direct

20:06 - L'Egypte reprend le contrôle du jeu (8e) Après un temps fort de l'Australie, l'Egypte enchaîne une longue séquence de possession. Pour l'instant, Salah est très discret dans cette affiche de la Coupe du monde 2026.

20:03 - L'Australie touche la barre, suivez le match en direct ! Dès la quatrième minute de jeu, Volpato allume la première mèche. À 25 mètres, l'Australien se retourne et frappe sur sa deuxième touche. Le ballon s'écrase sur le haut de la transversale. Shobeir était battu. L'Egypte a eu chaud. Pour rappel, le vainqueur de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 affrontera le Cap-Vert ou l'Argentine. Première alerte dans cette rencontre ! La frappe de Volpato passe juste au-dessus de la cage égyptienne. ????



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20:00 - Prudence pour l'Australie et l'Egypte (3e) Les deux nations évoluent avec cinq défenseurs dans ce match à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

19:59 - Australie - Égypte, c’est parti ! Un ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est en jeu. Le vainqueur affrontera le Cap-Vert ou l’Argentine. 1' | READY TO GO! ⌛



LET'S GOOOOO!!!!! ????



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19:55 - Place aux hymnes nationaux ! Comme toujours, on ressent beaucoup de concentration que cela soit dans le camp de l'Australie ou de l'Egypte.

19:50 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! L'ambiance est magnifique dans le stade de Dallas pour ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 !

19:43 - Qui est l'arbitre de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 ? L'Uruguayen Gustavo Tejera sera au sifflet dans ce match entre l'Australie et l'Egypte.

19:42 - Qui est le favori de ce Australie - Egypte ? Les opérateurs de paris sportifs donnent un léger avantage aux Pharaons dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026. Betclic : Australie (3.40) - Nul (2.97) - Egypte (2.43).

Winamax : Australie (3.30) - Nul (2.85) - Egypte (2.40).

Unibet : Australie (3.55) - Nul (3.00) - Egypte (2.35).

19:41 - Il y a déjà eu une rencontre entre l'Australie et l'Égypte ! En 2010, dans le cadre d'un match amical, l'Egypte avait donné une leçon à l'Australie (3-0). Le contexte est bien différent, avec la pression de la Coupe du monde.

19:40 - Tony Popovic veut voir son équipe entrer dans l'histoire À la veille de ce match de Coupe du monde face à l'Égypte, le sélectionneur de l'Australie a rappelé l'importance de ce rendez-vous pour les Socceroos. "« "Nous savons l'importance de ce match et je pense que tous les joueurs sont prêts à être à la hauteur. Nous devons vraiment rester concentrés sur le moment présent. L'histoire s'écrit après le match, donc nous devons faire notre part pendant la rencontre, que ce soit pendant les 90 minutes, les prolongations ou les tirs au but, pour écrire cette histoire. Je m'attends à un match encore plus difficile que tous ceux que nous avons joués jusqu'à présent, car il s'agit d'un match à élimination directe, et je respecte l'Égypte. Mais je pense aussi que nous pouvons mieux jouer, et demain nous en aurons l'occasion."

19:36 - Une chaleur qui pourrait peser dans ce Australie - Egypte Comme lors de plusieurs rencontres disputées dans cette Coupe du monde 2026, les températures devraient être élevées à Arlington. La gestion physique pourrait jouer un rôle majeur, notamment en cas de prolongation.

19:29 - Un potentiel choc face à l'Argentine en ligne de mire Le vainqueur de ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 retrouvera en huitième le vainqueur de l'affiche entre l'Argentine et le Cap-Vert. Les Australiens comme les Égyptiens pourraient ainsi croiser la route de l'un des favoris de la compétition dès le prochain tour, à condition de franchir ce premier obstacle.

19:21 - L'Australie a su faire le dos rond dans cette Coupe du monde 2026 Les Socceroos ont décroché leur qualification pour les seizièmes de finale du Mondial en terminant deuxièmes du groupe D. Après une victoire convaincante face à la Turquie (2-0), les hommes de Tony Popovic se sont inclinés contre les États-Unis (2-0), avant d'assurer leur place en phase à élimination directe grâce à un match nul face au Paraguay (0-0). Avec seulement deux buts encaissés en trois rencontres, l'Australie s'est appuyée sur une solide organisation défensive pour poursuivre son aventure.



19:13 - Australie - Égypte : une première en Coupe du monde Les deux sélections ne se sont encore jamais affrontées en Coupe du monde. Une première qui ajoute un peu plus d'incertitude à cette affiche.



19:06 - La composition de l'Australie pour jouer contre l'Egypte Harry Souttar a été désigné capitaine de l'Australie pour ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026. OFFICIAL: Our Starting XI is unchanged from our draw with Paraguay ????????



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19:03 - La composition de l'Egypte est tombée ! Incertain, Mohamed Salah prend place parmi les titulaires de l'Egypte pour ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026. Our Starting XI against Australia in the round of 32 1️⃣1️⃣????????#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/Mm2Od1kJPR — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 3, 2026

19:00 - Le coup d'envoi sera donné dans une heure ! L'ambiance est en train de monter dans le stade de Dallas pour ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026. Today’s the day, Australia ????????



Just under two hours until we go to battle ????



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18:45 - Nestory Irankunda, l'atout de l'Australie Le jeune ailier des Socceroos sera l'une des principales menaces en contre-attaque grâce à sa vitesse et sa percussion.



18:20 - Hossam Hassan croit en la force de son collectif À la veille du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Australie, le sélectionneur de l'Egypte a insisté sur la qualité de son groupe, alors que l'incertitude plane encore autour de Mohamed Salah. Le technicien refuse de faire de son capitaine une obsession et affiche une confiance totale envers ses joueurs : "J'ai des guerriers. J'ai des joueurs égyptiens dignes de la confiance qui leur est accordée. Je ne m'inquiète pas des absences. J'ai une confiance totale en tous les joueurs de ce groupe." Un message fort avant ce premier match à élimination directe de l'histoire récente des Pharaons.



18:04 - Omar Marmoush attendu au tournant face à l'Australie Si Mohamed Salah venait à être ménagé, l'attaquant de l'Egypte deviendrait la principale arme offensive des Pharaons.



17:29 - La composition probable de l'Egypte pour affronter l'Australie La question est de savoir si Salah sera bien présent dans ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026 : Shobeir – Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Hafez – Ateya, Saber – Zizo, Salah, Ashour – Marmoush.



17:01 - La composition probable de l'Australie pour défier l'Egypte Il ne devrait pas avoir de surprise dans les rangs de l'Australie : Beach – Circati, Souttar, Herrington – Bos, O'Neill, Irvine, Behich – Volpato, Irankunda, Metcalfe.



16:30 - Australie - Egypte, une opposition de styles dans cette Coupe du monde 2026 L'Australie s'appuie sur un bloc compact, un engagement physique important et des transitions rapides. L'Egypte préfère conserver le ballon, s'appuyer sur la qualité technique de Marmoush et, si son état le permet, sur l'influence de Mohamed Salah.

15:58 - L'Australie prépare déjà les tirs au but Conscient que cette rencontre pourrait se jouer sur des détails, le staff de l'Australie a travaillé les séances de penalties avec son adjoint Mile Jedinak, ancien spécialiste de l'exercice.