Canada - Maroc : Ouahbi dans un vrai dilemme, heure et chaîne tv du match de Coupe du monde
Le Maroc affronte le Canada ce samedi 4 juillet à Houston en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Favoris sur le papier, les Lions de l'Atlas pourraient procéder à quelques ajustements dans leur onze de départ avant un éventuel quart de finale face à la France, programmé jeudi.
13:00 - La compo probable marocaine
Le Maroc pourrait présenter un onze légèrement remanié ce samedi face au Canada en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. La principale interrogation concerne Chadi Riad, touché contre les Pays-Bas et toujours incertain. Si le défenseur central devait déclarer forfait, Mohamed Ouahbi pourrait réorganiser son arrière-garde en associant Issa Diop à Salah-Eddine dans l'axe, tandis que Noussair Mazraoui retrouverait son couloir.
Au milieu, Rahimi est une option crédible pour remplacer Azzedine Ounahi, alors qu'Ayyoub Bouaddi devrait conserver sa place aux côtés de Neil El Aynaoui. Devant, Ismael Saibari, déjà auteur de trois buts dans ce Mondial et du tir au but décisif face aux Néerlandais, est attendu dans un rôle de faux numéro 9, avec Brahim Díaz à l'animation offensive.
Composition probable du Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Chadi Riad (ou Salah-Eddine), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Brahim Díaz, Ounahi (ou Rahimi), El Khannouss - Saibari.
12:00 - La tentation de faire tourner
Le Canada et le Maroc s'affrontent ce samedi 4 juillet au NRG Stadium de Houston pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Canadiens disputent le meilleur parcours de leur histoire dans la compétition et rêvent de poursuivre leur aventure face aux demi-finalistes de l'édition 2022. En face, les Lions de l'Atlas arrivent avec le plein de confiance après avoir éliminé les Pays-Bas au terme d'un huitième de finale éprouvant, conclu aux tirs au but après 120 minutes de jeu. Un contexte qui pousse Mohamed Ouahbi à la réflexion. Le sélectionneur marocain hésite entre aligner son équipe type pour éviter toute mauvaise surprise ou préserver quelques cadres en vue d'un éventuel quart de finale face à la France, prévu jeudi. La seconde option semble tenir la corde, le Maroc s'apprêtant à disputer son troisième match en seulement neuf jours, un enchaînement particulièrement exigeant sur le plan physique.
Le Maroc défie le Canada ce samedi 4 juillet à Houston pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Retransmise en direct sur M6 et beIN Sports 1, cette affiche permettra de connaître le potentiel prochain adversaire de la France si les Bleus franchissent également l'obstacle du Paraguay.