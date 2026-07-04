Canada - Maroc : Ouahbi dans un vrai dilemme, heure et chaîne tv du match de Coupe du monde

13:00 - La compo probable marocaine

Le Maroc pourrait présenter un onze légèrement remanié ce samedi face au Canada en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. La principale interrogation concerne Chadi Riad, touché contre les Pays-Bas et toujours incertain. Si le défenseur central devait déclarer forfait, Mohamed Ouahbi pourrait réorganiser son arrière-garde en associant Issa Diop à Salah-Eddine dans l'axe, tandis que Noussair Mazraoui retrouverait son couloir.

Au milieu, Rahimi est une option crédible pour remplacer Azzedine Ounahi, alors qu'Ayyoub Bouaddi devrait conserver sa place aux côtés de Neil El Aynaoui. Devant, Ismael Saibari, déjà auteur de trois buts dans ce Mondial et du tir au but décisif face aux Néerlandais, est attendu dans un rôle de faux numéro 9, avec Brahim Díaz à l'animation offensive.

Composition probable du Maroc : Bounou - Hakimi, Diop, Chadi Riad (ou Salah-Eddine), Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Brahim Díaz, Ounahi (ou Rahimi), El Khannouss - Saibari.