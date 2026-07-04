DIRECT. Canada - Maroc : un avantage marocain fragile, suivez le match de la Coupe du monde 2026

DIRECT. Canada - Maroc : un avantage marocain fragile, suivez le match de la Coupe du monde 2026

Nassim Beneddra

Malmené avant la pause par un Canada entreprenant, le Maroc a changé de visage au retour des vestiaires. Les Lions de l'Atlas ont pris l'avantage grâce à Azzedine Ounahi (50e), faisant oublier une première période délicate et la sortie sur blessure d'Ismaël Saibari avant la mi-temps.

Score Canada
Canada
0 : 1-
Score Maroc
Maroc
En direct

20:46 - 82' - DOUBLE D'OUNAHI (2-0)

Sur un contre marocain, Talbi décale Brahim Diaz sur le côté droit, ce dernier temporise pour servir Ounahi. L'ancien Marseillais parvient à marquer le but de break en ouvrant parfaitement son pied, le ballon est en pleine lucarne. 2-0 pour le Maroc

20:45 - 82' - DOUBLE D'OUNAHI (2-0)

Sur un contre marocain, Talbi décale Brahim Diaz sur le côté droit, ce dernier temporise pour servir Ounahi. L'ancien Marseillais parvient à marquer le but de break en ouvrant parfaitement son pied, le ballon est en pleine lucarne. 2-0 pour le Maroc

20:43 - 79' - Superbe parade de Bounou

Très belle parade de Yacine Bounou sur une frappe tendue de Buchanan. Le gardien marocain aurait pu être trompé par un rebond

20:41 - 78' - Coup franc vendangé par David

Coup franc en feuille morte de Jonathan David, mais le ballon n'a pas le temps de redescendre avant de sortir en six mètres

20:40 - 76' - Grosse faute d'Amrabat

Juste à l'entrée de la surface, Amrabat commet une grosse poussette sur Eustaquio. Coup franc dangereux pour les Canucks

20:36 - 73' - Jeu plus direct du Canada

Face à l'urgence de la situation, les joueurs canadiens tentent de trouver dircetement Jonathan David et Larin sur des ballons longs

20:30 - 67' - Bounou en difficulté

Les Marocains se font peur avec des ballons en retrait pour Bounou pas très appuyés. A deux reprises Bounou est mise en difficulté. Sur la seconde action Larin commet une faute sur le gardien marocain

20:28 - 64' - Oluwaseyi remplacé

Nerveux en seconde période, Oluwaseyi a laissé sa place à Larin

20:26 - 63 - Deux changements marocains

Sorties d'El Khannous et Bouaddi remplacés par Amrabat et Talbi

20:24 - 60' - Grosse chute de Mazraoui

Bousculé dans un duel aérien, Mazraoui est tombé sur son épaule, il se relève difficilement.

20:22 - 58' - Le but d'Ounahi (vidéo)

Revivez le but de Azzedinne Ounahi sur une passe de Hakimi

20:17 - 53' - Les Marocains continuent de presser

Les hommes de Mohamed Ounahi profitent de ce coup porté à la tête des Canadiens pour reprendre la maîtrise de jeu

20:13 - 50' - OUNAHI LIBÈRE LES MAROCAINS (1-0)

Une combinaison sur coup franc marocain piège les Canadiens, une passe cachée de Hakimi pour Ounahi qui fouette parfaitement le cuir du plat du pied. Ca suffit pour tromper Crépeau (1-0)

20:12 - 49' - De Fougerolles averti

Grosse faute de Luc De Fougerolles sur Rahimi sur le côté gauche, carton jaune pour le Canadien

20:11 - 48' - Ounahi échappe au rouge

Alors qu'il a déjà un carton, Ounahi a retenu Oluwaseyi par le maillot après une perte de balle. L'arbitre n'a pas jugé bon de sanctionner le milieu marocain

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Le Maroc défie le Canada ce samedi 4 juillet à Houston pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Retransmise en direct sur M6 et beIN Sports 1, cette affiche permettra de connaître le potentiel prochain adversaire de la France si les Bleus franchissent également l'obstacle du Paraguay.

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