DIRECT. Canada - Maroc : un avantage marocain fragile, suivez le match de la Coupe du monde 2026

Malmené avant la pause par un Canada entreprenant, le Maroc a changé de visage au retour des vestiaires. Les Lions de l'Atlas ont pris l'avantage grâce à Azzedine Ounahi (50e), faisant oublier une première période délicate et la sortie sur blessure d'Ismaël Saibari avant la mi-temps.

Canada 0 : 1 Maroc

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20:46 - 82' - DOUBLE D'OUNAHI (2-0) Sur un contre marocain, Talbi décale Brahim Diaz sur le côté droit, ce dernier temporise pour servir Ounahi. L'ancien Marseillais parvient à marquer le but de break en ouvrant parfaitement son pied, le ballon est en pleine lucarne. 2-0 pour le Maroc 20:45 - 82' - DOUBLE D'OUNAHI (2-0) Sur un contre marocain, Talbi décale Brahim Diaz sur le côté droit, ce dernier temporise pour servir Ounahi. L'ancien Marseillais parvient à marquer le but de break en ouvrant parfaitement son pied, le ballon est en pleine lucarne. 2-0 pour le Maroc 20:43 - 79' - Superbe parade de Bounou Très belle parade de Yacine Bounou sur une frappe tendue de Buchanan. Le gardien marocain aurait pu être trompé par un rebond 20:41 - 78' - Coup franc vendangé par David Coup franc en feuille morte de Jonathan David, mais le ballon n'a pas le temps de redescendre avant de sortir en six mètres 20:40 - 76' - Grosse faute d'Amrabat Juste à l'entrée de la surface, Amrabat commet une grosse poussette sur Eustaquio. Coup franc dangereux pour les Canucks 20:36 - 73' - Jeu plus direct du Canada Face à l'urgence de la situation, les joueurs canadiens tentent de trouver dircetement Jonathan David et Larin sur des ballons longs 20:30 - 67' - Bounou en difficulté Les Marocains se font peur avec des ballons en retrait pour Bounou pas très appuyés. A deux reprises Bounou est mise en difficulté. Sur la seconde action Larin commet une faute sur le gardien marocain 20:28 - 64' - Oluwaseyi remplacé Nerveux en seconde période, Oluwaseyi a laissé sa place à Larin 20:26 - 63 - Deux changements marocains Sorties d'El Khannous et Bouaddi remplacés par Amrabat et Talbi 20:24 - 60' - Grosse chute de Mazraoui Bousculé dans un duel aérien, Mazraoui est tombé sur son épaule, il se relève difficilement. 20:22 - 58' - Le but d'Ounahi (vidéo) Revivez le but de Azzedinne Ounahi sur une passe de Hakimi Sur coup franc, Hakimi sert Ounahi en retrait… et le Maroc prend les devants d’une frappe parfaite ⚽️

Le Maroc mène 1-0.



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Le Maroc défie le Canada ce samedi 4 juillet à Houston pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Retransmise en direct sur M6 et beIN Sports 1, cette affiche permettra de connaître le potentiel prochain adversaire de la France si les Bleus franchissent également l'obstacle du Paraguay.